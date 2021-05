NASCAR, un salto nella storia a Darlington

Dopo un ovale tipico come quello in Kansas, la NASCAR Cup Series si prepara per un week-end speciale al Darlinton Raceway. Nello Stato del South Carolina, in uno dei tracciati storici e fra i più antichi della categoria, tutto è pronto per la prima delle due competizioni in programma in questo catino che nelle ultime annate ha accolto ‘solo’ la tradizionale Southern 500 a settembre, attualmente valida per i Playoffs.

Questo week-end, a differenza della corsa che si svolge in autunno, la gara è fissata sulla distanza delle 400 miglia, lunghezza utilizzata anche lo scorso maggio quando, proprio a Darlington, la NASCAR fu la prima categoria del motorsport a riprendere dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria.

In occasione del fine settimana che ci apprestiamo a vivere la NASCAR celebra il ‘throwback weekend’, gara in cui la seguitissima categoria statunitense tingerà le livree con alcuni colori che hanno fatto la storia del campionato. Gli organizzatori continuano dunque questa bellissima ed unica tradizione che, fino al 2020, era prevista a Darlington nella Southern 500 che è una delle prove più ambite del calendario dopo la Daytona 500 (Florida) e la Coca Cola 600 (Charlotte/North Carolina).

Il catino di questo week-end è unico nella Cup Series. Il primo superspeedway della storia ha una metratura di 1.366 miglia e quattro curve con un raggio molto differente. La prima e la seconda sono molto ampie ed hanno un inclinazione di 25°, mentre sono 23° i gradi di curva 3 e 4, molto più strette. Altra caratteristica dell’ovale è la tipologia dell’asfalto, uno dei più impegnativi della stagione insieme all’Atlanta Motor Speedway (Atlanta).

Kevin Harvick ha letteralmente dominato entrambe le prove del 2020. Il #4 di casa Haas, secondo in Kansas alle spalle di Kyle Busch (Gibbs #18), ha imposto un ritmo impressionante in entrambe le prove ed è il favorito d’obbligo per questo week-end. Il campione 2014 insegue il primo acuto in stagione dopo un avvio abbastanza difficile. Attenzione anche a Denny Hamlin (Gibbs #11), leader della regular season senza un successo all’attivo.

Il pilota Toyota cerca la prima gioia 2021 in una pista in cui conquistò lo scorso anno la 500 chilometri di Darlington, prova inserita in via eccezionale nel mese di maggio per riprendere l’attività dopo l’emergenza sanitaria. Vista l’assenza della tappa primaverile in South Carolina dal 2004 al 2020 non ci sono altri piloti presenti nel gruppo che hanno già vinto questa manifestazione in passato.

Attenzione domenica sera al campione 2020 Chase Elliott (Hendrick). Il #9 del gruppo manca tra i protagonisti di questo campionato che al momento lo ha visto vicino al successo solo in occasione della Daytona 500 di febbraio. Darlington potrebbe regalare l’11° vincitore differente nelle prime 12 prove, un risultato che conferma l’incredibile incertezza della Cup Series 2021.

