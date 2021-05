NASCAR, Alex Bowman conquista Dover. Poker per Hendrick Motorsport nella Monster Mile

Alex Bowman conquista il secondo acuto del 2021 nella NASCAR Cup Series. Il pilota Chevrolet conquista il primo successo in carriera a Dover, il quarto in carriera. Un finale perfetto riporta il #48 a vincere nella ‘Monster Mile’ a cinque anni dall’83° ed ultimo acuto del sette volte campione Jimmie Johnson. Il giorno di oggi è in un certo senso storico visto che è dal 2005 che nella NASCAR Cup Series una squadra non riusciva a monopolizzare le prime quattro posizioni all’arrivo.

Hendrick Motorsport ha dominato la scena senza rivali pe quasi tutti i 400 giri previsti. Dopo una piccola parentesi del Joe Gibbs Racing con Martin Truex Jr #19, autore della pole, Kyle Larson ha preso il controllo della situazione.

Il californiano dell’Hendrick Motorsport #5 ha iniziato a dettare il passo ed ha messo in bacheca con margine entrambe le Stage. Alle spalle dell’ex alfiere del Chip Ganassi Racing sono arrivati i teammate che hanno iniziato controllato insieme alla Camaro #5 la corsa. Alex Bowman #48, Chase Elliott #9 e William Byron #24 ed il già citato Larson hanno iniziato a darsi battaglia per il primo posto negli ultimi 100 passaggi.

Una caution nella fase conclusiva ha rimescolato la situazione con tutte le auto dell’Hendrick Motorsport che hanno deciso di non fermarsi per cambiare le gomme, una scelta non condivisa con il resto del gruppo. La scelta ha pagato e le quattro Chevy hanno gestito la situazione fino all’arrivo.

Ad avere la meglio è stato Bowman che nel finale è stato perfetto. Secondo posto per Larson che ha dominato per più di 200 passaggi prima di arrendersi al teammate. Terzo posto per Elliott davanti a Bowman e Kevin Harvick (Haas #4).

Prossimo appuntamento settimana prossima al COTA per la prima volta nella storia della Cup Series.

Classifica NASCAR Cup Series a Dover

1 #48 Alex Bowman +15 LEADER 2 #5 Kyle Larson +2 +01.614 3 #9 Chase Elliott +5 +02.467 4 #24 William Byron −1 +07.465 5 #4 Kevin Harvick +0 +09.051 6 #22 Joey Logano +3 +10.085 7 #8 Tyler Reddick +5 +11.502 8 #99 Daniel Suarez +16 +12.362 9 #11 Denny Hamlin −7 +12.767 10 #41 Cole Custer +20 +15.286 11 #23 Bubba Wallace +11 +15.288 12 #12 Ryan Blaney −5 +16.507 13 #1 Kurt Busch +15 +17.446 14 #3 Austin Dillon +0 +18.794 15 #42 Ross Chastain +4 +19.197 16 #2 Brad Keselowski −1 +19.444 17 #17 Chris Buescher −7 +19.907 18 #37 * Ryan Preece +7 +22.237 19 #19 Martin Truex Jr. −18 1 LAP 20 #47 Ricky Stenhouse Jr. +0 2 LAPS

Foto: LaPresse