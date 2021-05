Musetti-Nishioka oggi, ATP Parma 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 26 maggio, il torneo degli Emilia-Romagna Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Parma, vedrà disputarsi il secondo turno del tabellone principale del singolare maschile, con la disputa di tutti gli otto incontri degli ottavi di finale.

Tra i quindici match previsti (sette sono di doppio), è in programma anche la sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il nipponico Yoshihito Nishioka, testa di serie numero 8, nel quarto match dalle ore 10.00 sul Campo Centrale. Sarà possibile seguire l’incontro Musetti-Nishioka in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in streaming gratuito su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA MUSETTI-NISHIOKA ATP PARMA 2021

Mercoledì 26 maggio

Campo Centrale

A partire dalle ore 10.00

(4) Jan-Lennard Struff VS (WC) Flavio Cobolli

Non prima delle ore 12.00

(5) Richard Gasquet VS (Q) Pedro Martinez

A seguire

(7) Aljaz Bedene VS (WC) Marco Cecchinato

A seguire

Lorenzo Musetti VS (8) Yoshihito Nishioka

A seguire

(1) Lorenzo Sonego VS Sebastian Korda



Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini