Motomondiale, GP Catalogna 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Dopo uno spettacolare round sul circuito del Mugello, il Motomondiale torna in Spagna per la seconda volta in questo 2021. Dalla Catalogna tutto è pronto per una sfida molto interessante, un nuovo atto del duello tra Ducati e Yamaha.

La sede di questo week-end è il Montmelò, tracciato che a maggio ha accolto il Mondiale di F1. Il settimo atto della stagione ci terrà sicuramente incollati alla televisione, una pista in cui spesso abbiamo assistito a delle gare spettacolari.

Dopo le macchine saranno le moto a sperimentare la nuova curva 10. Ricordiamo infatti che i gestori dell’impianto che sorge nei pressi di Barcellona hanno deciso di ridisegnare la piega verso sinistra che immette nell’ultimo tecnico settore che per le due ruote è composto da tre svolte verso destra.

Il Gran Premio di Catalogna per quanto riguarda il Motomondiale 2021 sarà diffuso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) offrirà la differita delle qualifiche e delle gare, mentre SkyGo e NowTV sono a disposizione per il live streaming. OA Sport seguirà come sempre la manifestazione con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOMONDIALE 2021

Venerdì 4 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 5 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.35 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 6 giugno

Ore 9.00-9.20 warm-up Moto3

Ore 9.30-9.50 warm-up Moto2

Ore 10.00-10.20 warm-up MotoGP

Ore 11.20 Gara Moto3

Ore 13.00 Gara MotoGP

Ore 14.30 Gara Moto2

La programmazione di TV8/HD (programmazione da confermare)

Sabato 05 giugno:

ore 15.50, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 06 giugno:

ore 14.05, Moto 3, Gara, differita

ore 15.25, Moto GP, Gara, differita

ore 17.05, Moto 2, Gara, differita

DOVE SEGUIRE IL GP CATALOGNA MOTOMONDIALE 2021

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN

Diretta streaming SkyGO e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta Live OA Sport

