MotoGP su TV8, GP Italia 2021: orari gratis e in chiaro, programma in diretta

Nel weekend del 28-30 maggio andrà in scena il GP d’Italia 2021, sesta tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà sul circuito del Mugello. Il tracciato toscano torna protagonista nel massimo campionato a due ruote ed è pronto a fare da teatro a un intenso fine settimana, che si preannuncia decisamente spettacolare. I saliscendi e le insidiose curve della pista adagiata sulle verdi colline toscane metteranno sicuramente a dura prova tutti i centauri.

Guarda in streaming live il GP d’Italia su DAZN

Prosegue la battaglia per il titolo iridato con Francesco Bagnaia pronto a fronteggiare Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Jack Miller, con la speranza che anche Franco Morbidelli possa rientrare in corsa. Ci si attende una reazione da parte di Marc Marquez e soprattutto di Valentino Rossi, alle prese con diversi problemi nella prima parte di stagione. Si incomincia venerdì 28 maggio con due sessioni di prove libere, poi sabato spazio alle qualifiche precedute da due turni di test, domenica il warm-up e le gare.

Tutti gli appassionati potranno gustarsi qualifiche e gara in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. L’intero evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari del GP d’Italia 2021, sesta tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà sul circuito del Mugello. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per tutte le competizioni del fine settimana.

CALENDARIO GP FRANCIA MOTOGP: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 14 MAGGIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 15 MAGGIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, qualifiche 1

13.00-13.15 Moto3, qualifiche 2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.10-15.35 Moto2, qualifiche 1

15.35-15.50 Moto2, qualifiche 2

DOMENICA 16 MAGGIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP ITALIA MOTOGP 2021: COME VEDERLO SU TV8

Qualifiche di tutte le classi in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Gare di tutte le classi in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

GP ITALIA MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

VENERDÌ 28 MAGGIO:

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN.

Prove libere 1-2 di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 16.10, 23.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette, differite, repliche su TV8.

SABATO 29 MAGGIO:

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in diretta streaming su DAZN , Sky Go e Now TV.

Qualifiche di tutte le classi in diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DOMENICA 30 MAGGIO:

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gare di tutte le classi in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 16.15, 20.00, 23.30 e nel rullo notturno.

Foto: MotoGP.com Press