MotoGP, risultato warm-up GP Spagna 2021: Zarco il migliore, Morbidelli 6°. Marc Marquez cade ancora, Valentino Rossi 20°

E’ stato il francese Johann Zarco il migliore del warm-up del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Il centauro transalpino della Ducati Pramac ha ottenuto il best time di 1’37″688 a precedere le due Yamaha Factory dello spagnolo Maverick Vinales (+0″065) e del connazionale Fabio Quartararo (+0″111). C’è da dire che, inizialmente, era stato Vinales a essere accreditato del riferimento, ma evidentemente all’iberico è stato cancellato il tempo per non aver rispettato i limiti della pista.

Resta, comunque, notevole il passo gara scandito dalle due moto di Iwata, con la combinazione soft (anteriore) e medium (posteriore). Da capire in quale maniera l’innalzamento delle temperature in vista della partenza della gara alle 14.00 possa andare a cambiare l’ordine delle cose. Tuttavia, anche in quest’ultimo turno di prove si è compreso come la Yamaha sia in ottima forma sul circuito andaluso.

Nella top-10 troviamo anche il sudafricano Brad Binder (KTM), distanziato di 0″284, davanti al campione del mondo 2020 Joan Mir (Suzuki) a 0″322, Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 0″326, Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) a 0″459, Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) a 0″460, Aleix Espargaró (Aprilia) a 0″582 e ad Alex Marquez (LCR Honda Castrol) a 0″599. Da sottolineare l’ottimo crono del campione del mondo di Moto2 dell’anno passato in sella a una GP19 non facile da portare al limite qui.

Prosegue, invece, il momento di difficoltà di Marc Marquez e di Valentino Rossi. L’iberico, in sella alla Honda HRC ufficiale, è incappato in una nuova caduta: una perdita d’anteriore in curva-4 e moto devastata. Nessun danno per lui, fortunatamente, ma è chiaro che questo episodio e il 14° tempo finale a 0″723 dalla vetta non hanno regalato un sorriso al campione nativo di Cervera.

Situazione complicata, come detto, anche per il “Dottore”: 20° posto per lui a 1″335 dal leader. Le criticità riguardanti lo sfruttamento delle gomme persistono e per la corsa pomeridiana servirà inventarsi qualcosa per puntare alla zona punti, obiettivo non semplice per il nove volte iridato.

CLASSIFICA WARM-UP GP SPAGNA 2021 MOTOGP

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’37.688 6 12 300.0

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.753 11 13 0.065 0.065 288.0

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.799 5 12 0.111 0.046 289.5

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.972 10 12 0.284 0.173 288.7

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.010 10 12 0.322 0.038 288.7

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’38.014 10 12 0.326 0.004 288.7

7 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’38.147 11 12 0.459 0.133 295.0

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.148 6 10 0.460 0.001 297.5

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’38.270 6 12 0.582 0.122 290.3

10 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’38.287 5 12 0.599 0.017 290.3

11 6 Stefan BRADL GER Honda HRC HONDA 1’38.335 9 11 0.647 0.048 290.3

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.338 10 12 0.650 0.003 291.8

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.354 8 12 0.666 0.016 292.6

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.411 5 7 0.723 0.057 287.2

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.531 5 8 0.843 0.120 294.2

16 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.552 5 12 0.864 0.021 295.0

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’38.611 5 12 0.923 0.059 287.2

18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’38.696 5 10 1.008 0.085 291.1

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’38.719 7 10 1.031 0.023 291.8

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’39.023 3 11 1.335 0.304 287.2

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’39.548 5 12 1.860 0.525 287.2

22 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing DUCATI 1’39.599 10 12 1.911 0.051 292.6

23 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’40.011 7 12 2.323 0.412 291.1

