Tra i tanti momenti decisivi del Gran Premio di Francia 2021 di MotoGP disputato ieri, ne abbiamo visto uno già nel corso del primo giro. Protagonisti i due piloti del team Yamaha Petronas e Pol Espargarò. Il terzetto stava imboccando la chicane 9-10 la “Chemin aux Boeufs” con in palio la settima posizione. La staccata ha visto lo spagnolo avere un leggero sobbalzo mentre provava a infilare Valentino Rossi, mentre Franco Morbidelli (il più interno dei tre) frenava tardissimo, tanto da andare a toccare il portacolori del team Repsol Honda.

A quel punto si è dato il via al classico effetto “domino”. Morbidelli colpisce Espargarò che, a sua volta, allarga la traiettoria e tocca il “Dottore”. Risultato? Il pilota romano finisce nella ghiaia, Valentino Rossi è costretto a perdere ben sei posizioni, mentre l’ex pilota della KTM, tutto sommato, riesce a limitare i danni.

A fine gara i tre protagonisti dell’incidente hanno detto la loro ai giornalisti, con Pol Espargarò che, senza mezzi termini, ha affibbiato la responsabilità dell’accaduto a “Franky”. “Il problema è che Morbidelli arrivava troppo forte e ha fatto un errore in frenata – le sue parole riportate da motorsport.com – quindi mi ha portato fuori traiettoria. Avevo Valentino all’esterno, quindi a mia volta l’ho portato fuori. Dopo la gara ho incontrato Rossi qui nel paddock, abbiamo parlato brevemente e lui era d’accordo con me. Ma, in realtà, è chiaro che Franco ha frenato troppo tardi e ha avuto un contatto con me, di conseguenza io l’ho avuto con Valentino. Può succedere. È un incidente di gara, ma non possiamo perdere di vista chi è quello che ha iniziato tutta l’azione e chi è quello che ha toccato un altro pilota, che in questo caso era Morbidelli che frenava troppo tardi”.

Ascoltata questa analisi, Morbidelli ha ribattuto alle parole dello spagnolo, cercando di spiegare il suo punto di vista: “Penso che la colpa debba essere condivisa, perché quando ho visto che Pol ha fatto quella manovra, ho pensato immediatamente che fosse fuori. Così ho provato a superarlo solo perché avevo molta più velocità e sono andato all’interno. Ho creduto che dopo quel momento avrebbe preso la curva successiva un po’ più attentamente. Invece è stato davvero bravo e aggressivo a cercare di attaccare immediatamente Valentino, e non me lo aspettavo. La sua manovra sicuramente non è stata pericolosa, ma molto aggressiva. L’ho solo colpito sul posteriore e sono finito all’esterno della pista e non ho potuto controllare la moto. Questo è l’incidente secondo me”.

Credit: MotoGP.com Press