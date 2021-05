MotoGP orari e tv: TV8, Sky e DAZN. Programma GP Spagna 2021, diretta, differita, repliche

Il Motomondiale 2021 vedrà culminare oggi, domenica 2 maggio, il fine settimana del GP di Spagna, con le gare che si disputeranno a Jerez de la Frontera, e saranno valide come quarta tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il programma completo del GP di Spagna del Motomondiale con dirette, differite e repliche proposte in tv.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di warm up e gare del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su SkyGo, NowTV, tv8.it e DAZN, in diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA WARM UP E GARE MOTOMONDIALE GP SPAGNA 2021

DOMENICA 2 MAGGIO

08.20, Moto3, Warm up

08.50, Moto2, Warm up

09.20, MotoGP, Warm up

11.00, Moto3, Gara

12.20, Moto2, Gara

14.00, MotoGP, Gara

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Sport Uno (canale 201), TV8* (*=solo gare)

Diretta streaming su Sky Go, NowTV, DAZN e tv8.it* (*=solo gare)

Diretta live testuale su OA Sport

Gara MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP, SkyGo e NowTV alle ore 16.45, 21.00, 23.00 e nel rullo notturno.

Gara Moto2 in replica su Sky Sport MotoGP, SkyGo e NowTV alle ore 18.55, 23.30 e nel rullo notturno.

Gara Moto3 in replica su Sky Sport MotoGP, SkyGo e NowTV alle ore 19.30, 23.55 e nel rullo notturno.

