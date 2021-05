MotoGP oggi, GP Francia 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 14 maggio, prende il via il weekend del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans i piloti e i team saranno a lavoro per verificare le condizioni delle moto e nello stesso tempo lavorare sulla loro messa a punto.

In MotoGP Francesco “Pecco” Bagnaia, reduce dal brillante secondo posto di Jerez de la Frontera (Spagna) alle spalle del compagno di squadra in Ducati Jack Miller, si presenta al fine-settimana transalpino forte della vetta della graduatoria mondiale. “Pecco”, infatti, comanda con 66 punti, due in più del francese Fabio Quartararo (Yamaha) e con 16 lunghezza di vantaggio sullo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha). La Rossa, sul layout transalpino, dovrebbe esprimersi piuttosto bene e l’occasione per replicare c’è.

Quartararo sarà presente, nonostante l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nel corso dei giorni che hanno preceduto l’appuntamento. Un’operazione al braccio destro che si è resa necessaria per via dei problemi (sindrome compartimenale) accusati dal centauro della scuderia di Iwata nel corso della gara in Spagna.

Parlando di Valentino Rossi e Franco Morbidelli, nel Team Petronas la situazione non è semplice: il “Morbido” deve fare i conti con una M1 troppo datata che difficilmente gli potrà consentire alla lunga di lottare per il titolo; Valentino fatica ad adattarsi a quello che le gomme richiedono. A Le Mans si avrà il quadro ancora più preciso.

Guarda la MotoGP live su DAZN

PROGRAMMA GP FRANCIA

Venerdì 14 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

PROGRAMMA GP FRANCIA IN TV

La copertura televisiva del GP di Francia del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle gare delle tre categorie. Non è prevista la trasmissione delle prove libere e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Francia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle gare delle tre categorie. Non è prevista la trasmissione delle prove libere e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport.

STREAMING – Il GP di Francia del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 15 maggio

ore 15.35 Sintesi qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

Domenica 16 maggio

ore 14.00, Moto3, Gara, differita

ore 15.15, Moto2, Gara, differita

ore 17.00, MotoGP, Gara, differita

Foto: LaPresse