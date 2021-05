Maverick Vinales chiude al settimo posto le qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Un risultato non propriamente scintillante per il pilota catalano, contando anche che il suo compagno di scuderia Fabio Quartararo è ancora una volta davanti a tutti. Una situazione che, di sicuro, non lo può rendere felice perchè, come si dice sempre, il primo rivale è sempre il vicino di box.

Dopo il brillante successo all’esordio in quel di Losail, infatti, il portacolori del team Yamaha ufficiale sembra essere ripiombato nei problemi di sempre, ovvero procedere con troppi alti e bassi, sia all’interno del weekend di gara, sia a livello di stagione intera, senza dimenticare alcuni passaggi a vuoto dal punto di vista mentale che, ovviamente, non aiutano il quadro generale.

La sua analisi al termine del sabato delle qualifiche di Jerez de la Frontera è improntata, comunque, alla fiducia: “Non è un dramma – spiega a Speedweek – Nel primo tentativo ho guidato con un buon feeling, ma nel secondo sono peggiorato troppo. Non volevo correre rischi, dopotutto. La posizione in griglia non è così male, ma dovrò guadagnare posizioni il più velocemente possibile domani in gara, quindi trovare un buon ritmo”.

Fabio Quartararo è il grande favorito per la corsa in terra andalusa? “Per quanto visto sin ad oggi ha sicuramente un grande potenziale. Spero che i piloti della Ducati possano stopparlo un po’ in avvio, per non farlo scappare subito. Dopo circa sei giri vedrò in quale direzione si dirigerà la mia gara, proverò a essere sempre in prima linea”.

Dopo il passo falso di Portimao, il portacolori della Yamaha vuole un pronto riscatto a Jerez: “Il ritmo messo in mostra nella FP4 mi fa ben sperare. Ho ottenuto alcune informazioni importanti e penso che sia un aspetto positivo. Con la gomma dura sarei troppo lento in avvio di gara, per cui penso che non sarà la mia scelta pensando a domani”.

Credit: MotoGP.com Press