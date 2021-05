Il GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di MotoGP, si avvicina sempre di più. Sull’impegnativo circuito toscano i piloti saranno sottoposti a degli sforzi fisici non indifferenti e anche per questo la preparazione fisica sarà importante.

Marc Marquez vorrà essere pronto. Lo spagnolo, tornato a gareggiare quest’anno dopo un 2020 completamente saltato a causa dell’infortunio al braccio destro, sarà tra gli osservati speciali in sella alla Honda. Il ritorno in sella non è stato dei più semplici anche per la sua moto non gli offre quel feeling che tanto ricerca.

Per ritrovare certe sensazioni e migliorare fisicamente, Marc si è allenato in questo periodo sul Circuit de Mora d’Ebre in Catalogna. Considerando che i centauri, infatti, dovranno affrontare in rapida successione i GP d’Italia e proprio in terra catalana (Montmelò), Marquez non vuol lasciare nulla al caso e sa di dover fare ancora degli step per essere al 100%.

Per far questo, stando a quanto riportato da gazzetta.it, l’otto volte iridato ha girato su una Honda CBR 600RR. Non ci sono conferme rispetto a questa preparazione, ma è chiaro che l’iberico voglia cercare ogni soluzione per poter tornare ai suoi livelli e fare la differenza come prima del crash di Jerez de la Frontera. Da questo punto di vista, anche la Honda dovrà mettergli a disposizione una moto adeguata alle sue esigenze, vista la doppia caduta a Le Mans (Francia) nell’ultimo round mondiale.

Credit: MotoGP Press