MotoGP, GP Italia 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana Mugello 28-30 maggio

Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale torna in azione e lo farà per il weekend del GP d’Italia 2021 (28-30 maggio). Sul tracciato del Mugello ci si aspetta una grande spettacolo e l’incertezza regna sovrana sull’esito finale.

In MotoGP il confronto tra Yamaha e Ducati è serrato. Fabio Quartararo è in vetta alla classifica generale, ma Francesco “Pecco” Bagnaia è vicino (un punto di distacco). Sulla pista di casa della moto di Borgo Panigale il target è quello di tornare di vincere e di riprendersi la vetta. Attenzione, in questo senso, a Jack Miller, reduce da due vittorie consecutive e tornato in auge per il titolo dopo un inizio di Mondiale piuttosto stentato.

Spera di ritrovarsi la Yamaha Petronas e Valentino Rossi. Sull’amato circuito toscano che tante soddisfazioni gli ha regalato in passato, il desiderio di Valentino è quello di portare a termine una gara convincente nella top-10, magari con un qualche sussulto in grado di dare uno scossone a una stagione molto deludente.

PROGRAMMA GP ITALIA

Venerdì 28 maggio

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 29 maggio

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 30 maggio

ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

PROGRAMMA GP ITALIA IN TV

La copertura televisiva del GP d’Italia del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle qualifiche e delle gare delle tre categorie, nonché della FP4 della MotoGP. Non è prevista la trasmissione delle prove libere 1-2-3 e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP d’Italia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche e delle gare delle tre categorie, nonché della FP4 della MotoGP. Non è prevista la trasmissione delle prove libere 1-2-3 e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport.

STREAMING – Il GP d’Italia del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

