“Valentino Rossi deve avere il coraggio di dire basta“: sono queste le parole di Giacomo Agostini, intervistato ai microfoni di Sky Sport nel corso delle prove libere 4 del GP d’Italia di MotoGP. La sessione, giova ricordarlo, è iniziata con considerevole ritardo a causa di un brutto incidente nelle qualifiche della Moto3 nelle quali lo svizzero Jason Dupasquier è caduto rovinosamente a terra, venendo centrato dai piloti che sopraggiungevano. L’elvetico, per questo, è stato elitrasportato all’ospedale di Firenze.

“Spero che Dupasquier riesca a cavarsela, è davvero triste vedere un collega messo male. Il nostro mestiere è questo, si è fatto tanto per la sicurezza. Ogni tanto qualche incidente grave capita. Abbiamo tute evolute, caschi speciali, air-bag, ma se questi incidenti succedono in bici, figuratevi in moto“, le parole di Agostini in merito.

Tornando a Rossi, il 15 volte iridato ha precisato ancor meglio il suo concetto: “E’ triste vedere Valentino così distante dai primi, anche per i suoi stessi tifosi che sperano sempre possa arrivare un bel risultato. Non credo si possa essere felice nel correre quando per una vita sei stato abituato a ottenere dei riscontri come lui. Poi, rispetto le sue idee, però io credo che sia anche opportuno capire quando arriva il momento di smettere“.

In sostanza, Agostini parla di un Valentino che dovrebbe attaccare il casco al chiodo proprio per quello che lui rappresenta per se stesso e i propri supporters. Una decisione, di fatto, che Rossi deve ancora prendere e le valutazioni sul tema saranno sui risultati dell’immediato futuro.

Credit: MotoGP.com Press