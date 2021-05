Enea Bastianini non ha molta voglia di sorridere dopo il weekend del Gran Premio d’Italia 2021 di MotoGP. Oltre alla terribile notizia della morte di Jason Dupasquier, giovane centauro della classe più leggera, il pilota romagnolo si è reso, suo malgrado, protagonista di un incidente ai limiti dell’incredibile nella domenica del Mugello.

Mentre la griglia stava andandosi a comporre dopo il giro di ricognizione, quindi a pochi secondi dal via della gara della classe regina, il portacolori del team Avintia Esponsorama è andato a “tamponare” Johann Zarco che, in quel momento, stava provando alcune frenate in piena traiettoria. Per il campione del mondo in carica della Moto2, è arrivato dunque un capitombolo clamoroso che ha messo ko la sua moto.

A quel punto Bastianini ha cercato di correre fino ai box per prendere il via con la seconda moto ma, come se non bastasse, si è reso protagonista di una caduta già nel corso del primo giro, mettendo definitivamente la parola fine al Gran Premio d’Italia. “Purtroppo è stata una domenica tosta, a partire dalla morte di Dupasquier – le sue parole riportate da motorsport.com – Poi, in griglia quando mi stavo per schierare ho scoperto che l’airbag era scarico e non ero nemmeno molto concentrato, purtroppo. Mentre mi stavo schierando, Zarco ha inchiodato subito dopo l’uscita dell’ultima curva, ma non ho potuto far niente e l’ho preso in pieno. Ho cercato di fare il prima possibile, andando a prendere la seconda moto, ma al primo giro mi sono steso”.

A questo punto per il romagnolo la testa è già al weekend del Gran Premio di Catalogna che si correrà già nel prossimo fine settimana, senza soluzioni di continuità, prima della sosta estiva: “È stata tutta una grande sfortuna e vediamo di rifarci a Barcellona. Non sto benissimo e vedo di rimettermi a posto per il Montmelo, anche perché la mattina eravamo veloci, competitivi, avremmo potuto fare una bella gara e mi dispiace”.

Credit: MotoGP.com Press