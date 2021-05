Danilo Petrucci è stato a lungo in pista nel corso della giornata di test riservata alla MotoGP che si è svolta oggi sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota della KTM è alla ricerca del miglior setup con l’obiettivo di apportare sensibili miglioramenti alle prestazioni della sua mota.

“Abbiamo fatto diversi giri e abbiamo provato molte cose – spiega Petrucci ai microfoni di Sky Sport – Non riusciamo a far lavorare bene il posteriore, soprattutto con le gomme nuove. Questo significa che non riusciamo a fare quel passo in avanti di cui abbiamo bisogno, soprattutto come ritmo“.

Il pilota della KTM, però, si augura che già dalla prossima gara si paleseranno i miglioramenti per i quali sta lavorando con il team ormai da tempo: “Le Mans sarà una pista un po’ diversa. L’anno scorso sono stato sempre competitivo, anche sull’asciutto, poi ho vinto. Negli ultimi tre anni ho fatto sempre podio, magari è una buona occasione per tirarci un po’ su in classifica“.

