Moto2, GP Italia 2021: prosegue la sfida a cinque per il titolo. Bezzecchi e Di Giannantonio sognano in grande al Mugello

Il Motomondiale fa tappa al Mugello da venerdì 28 a domenica 30 maggio per il Gran Premio d’Italia 2021, sesto round della stagione. In Moto2 prosegue la splendida lotta per il titolo iridato che coinvolge complessivamente cinque piloti, tra cui due centauri azzurri.

Stiamo parlando (in ordine di posizionamento nella classifica generale) di Remy Gardner, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio, tutti racchiusi in 29 punti dopo le prime cinque gare dell’anno. Avvio da sogno per il Team Red Bull KTM Ajo, attualmente in testa al Mondiale con una coppia di piloti estremamente veloce e solida su ogni tracciato.

Gardner è leader della generale con un fantastico bilancio di quattro podi e cinque piazzamenti di seguito nella top4, ma non si è ancora tolto la soddisfazione di vincere una gara in stagione, mentre il fenomenale rookie iberico Fernandez ha già ottenuto due successi di tappa ed è ad una sola lunghezza dal teammate in campionato.

Leggermente più staccati gli altri inseguitori, a partire da Bezzecchi 3° a -17 dalla vetta dopo aver portato a casa due buoni podi consecutivi tra Jerez e Le Mans. 23 punti di gap per Lowes, che paga a caro prezzo due “zeri” nonostante la fantastica doppietta di Losail ad inizio Mondiale.

Troppo discontinuo fino a questo momento il romano Di Giannantonio, autore di due GP positivi (1° a Jerez, 3° a Losail 1) ma incapace di raccogliere punti pesanti negli altri appuntamenti. Il 22enne del Team Gresini si presenta al Mugello con l’obiettivo di tornare nella top3, dopo aver ben figurato ai tempi della Moto3 con tre piazzamenti di seguito sul podio in Toscana.

Credit: MotoGP.com Press