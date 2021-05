Mont Ventoux Dénivéle Challenge, la startlist provvisoria: spiccano Miguel Angel Lopez e Giulio Ciccone

Il grande ciclismo non si fermerà dopo il Giro d’Italia. Al termine della Corsa Rosa la carovana continuerà a muoversi in giro per il mondo per numerose gare. Tra di queste ci sarà la Mont Ventoux Dénivéle Challenge, arrivata alla terza edizione, che si disputa sullo storico ‘Monte Calvo’.

Un appuntamento che nelle due precedenti annate ha regalato gran bei momenti: il primo vincitore è Jesus Herrada nel 2019 che battè Romain Bardet, mentre lo scorso anno è stato Aleksandr Vlasov a far brillare la sua stella, battendo Richie Porte.

Si sta delineando la starting list di questa corsa in cui lo spettacolo la farà da padrone, con una doppia scalata del Gigante della Provenza. Startlist finora di livello, spiccano le presenze di Miguel Angel Lopez e soprattutto del nostro Giulio Ciccone, che si sta ben comportando al Giro d’Italia. Con loro, altri nomi interessanti come quello di Attila Valter, maglia rosa per tre giorni al Giro, Ben O’Connor, Gianluca Brambilla ed Enric Mas.

STARTING LIST PROVVISORIA MONT VENTOUX DÉNIVÉLE CHALLENGE

ASTANA – PREMIER TECH

1 Kudus Merhawi

2 Brussenskiy Gleb

3 Fedorov Yevgeniy

4 Natarov Yuriy

5 Perry Ben

6 Rodríguez Óscar

7 Stalnov Nikita

TREK – SEGAFREDO

11 Bernard Julien

12 Brambilla Gianluca

13 Ciccone Giulio

14 Elissonde Kenny

15 Gebreigzabhier Amanuel

16 Ries Michel

17 –

COFIDIS

21 Lafay Victor

22 Champion Thomas

23 Edet Nicolas

24 Finé Eddy

25 Herrada José

26 Rochas Rémy

27 –

AG2R CITROËN TEAM

31 Bouchard Geoffrey

32 Champoussin Clément

33 Hänninen Jaakko

34 O’Connor Ben

35 Paret Peintre Aurélien

36 Prodhomme Nicolas

37 Warbasse Lawrence

MOVISTAR

41 Carretero Hector

42 Gonzalez Abner

43 López Miguel Ángel

44 Mas Enric

45 Norsgaard Mathias

46 Pedrero Antonio

47 Rubio Einer

GROUPAMA – FDJ

51 Badilatti Matteo

52 Duchesne Antoine

53 Guglielmi Simon

54 Reichenbach Sebastien

55 Valter Attila

56 Seigle Romain

57 Germani Lorenzo

EF EDUCATION – NIPPO

61 Barta William

62 Craddock Lawson

63 Docker Mitchell

64 Morton Lachlan

65 Nakane Hideto

66 Cort Magnus

67 Owen Logan

ARKÉA – SAMSIC

71 Anacona Winner

72 Bouet Maxime

73 Florez Miguel

74 Gesbert Elie

75 Hardy Romain

76 Quintana Dayer

77 Rosa Diego

TOTAL DIRECT ENERGIE

81 Burgaudeau Mathieu

82 Cabot Jérémy

83 Ferron Valentin

84 Gaillard Marlon

85 Geniez Alexandre

86 Grellier Fabien

87 Rodriguez Cristian

B&B HOTELS P/B KTM

91 Boileau Alan

92 Cam Maxime

93 Chevalier Maxime

94 Gautier Cyril

95 Lietaer Eliot

96 Pacher Quentin

97 Rolland Pierre

DELKO

101 Berthet Clement

102 Carisey Clément

103 De Rossi Lucas

104 Diaz Jose Manuel

105 Fernandez Delio

106 Le Turnier Mathias

107 Prades Eduard

CAJA RURAL – SEGUROS RGA

111 Amezqueta Julen

112 Aular Orluis

113 Cuadros Alvaro

114 Garcia Jhojan

115 Murguialday Jokin

116 Nicolau Joel

117 Urbano Carmelo

EUSKALTEL – EUSKADI

121 Azurmendi Ibai

122 Ballarin Iker

123 Bizkarra Mikel

124 Bou Joan

125 Bravo Garikoitz

126 Iturria Mikel

127 Juaristi Txomin

KERN PHARMA

131 Castrillo Jaime

132 Parra José Félix

133 Ruiz Ibon

134 Adriá Roger

135 García Raúl

136 Garcia Carlos

137 Agirre Jon

BURGOS – BH

141 Navarro Daniel

142 Sanchez Pelayo

143 Okamika Ander

144 Osorio Juan Felipe

145 Molenaar Alex

146 Cabedo Oscar

147 Madrazo Angel

BIKE AID

151 Bergström Erik

152 Kagimu Charles

153 Kipkemboi Salim

154 Holler Nikodemus

155 Debesay Mekseb

156 Wolf Justin

157 Van Engelen Adne

ST.MICHEL – AUBER 93

161 Rossetto Stéphane

162 Guillonnet Adrien

163 Van Niekerk Morne

164 Maurelet Flavien

165 Paillot Yoann

166 Bleier Baptiste

167 Maldonado Anthony

GLOBAL6 CYCLING

171 Mitri James

172 Paluta Michal

173 Berlin Antoine

174 Sessler Nicolas

175 O’Donnell Bailey

176 Kurianov Stepan

177 Bongiorno Manuel