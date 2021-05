Masters1000 Madrid oggi: orari, tv, programma, streaming, ordine di gioco, italiani in campo

Prenderanno il via oggi, 6 maggio, gli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. In campo per i colori azzurri solo Matteo Berrettini che sfiderà l’argentino Federico Delbonis. Il romano parte con i favori del pronostico anche se si troverà di fronte un giocatore che ama la terra rossa.

Berrettini nel match d’esordio ha vinto in maniera brillante il derby contro Fabio Fognini. Il sudamericano, reduce dal sorprendente successo contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, sarà un avversario ostico per Matteo nonostante la differenza nel ranking, l’italiano è il numero 10 mentre l’argentino occupa il 77° posto.

Per quanto concerne gli altri match di giornata, estremamente interessante la sfida tra il russo Aslan Karatsev e il kazako Alexander Bublik. Tornerà in campo anche Dominic Thiem che dovrà vedersela con l’australiano Alex De Minaur. Ostacolo cileno per Daniil Medvedev che giocherà contro Cristian Garin. Rafael Nadal dopo aver eliminato Carlos Alcaraz affronterà il castigatore di Jannik Sinner ovvero l’australiano Alexei Popyrin. Match molto interessante anche quello tra il britannico Daniel Evans e il tedesco Alexander Zverev.

MASTERS1000 MADRID: IL PROGRAMMA DI OGGI 6 MAGGIO

Matteo Berrettini e Federico Delbonis si affronteranno nel quinto match dell’Arantxa Sanchez Stadium (inizio programma alle ore 11.00), valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. La diretta televisiva del confronto ci sarà su Sky Sport Uno (201) oppure su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now Tv. Bisogna ricordare che nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmetterà ogni sera alle 23.00 (in replica alle ore 08.00 il giorno seguente) il “match of the day” del Masters1000 di Madrid. OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito la programmazione:

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aslan Karatsev RUS vs Alexander Bublik KAZ

2. [16] Cristian Garin CHI vs [2] Daniil Medvedev RUS

3. John Isner USA vs [6] Andrey Rublev RUS (non prima ore: 14:00)

4. [4] Stefanos Tsitsipas GRE – Casper Ruud NOR (non prima ore: 16:00)

5. [8] Matteo Berrettini ITA vs [Q] Federico Delbonis ARG

Foto: Lapresse