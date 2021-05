Masters 1000 Madrid 2021: i risultati di oggi. Nadal domina con Alcaraz, avanti Medvedev e Tsitsipas

Si sono completati i match di secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Ottimo esordio di Rafael Nadal, che ha dominato nell’atteso derby spagnolo il giovane Carlos Alcaraz. Il numero due si è imposto con un perentorio 6-1 6-2 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Sfuma purtroppo anche la sfida agli ottavi tra il maiorchino e Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, è stato eliminato dal torneo dopo aver perso in due set dall’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6 6-2.

Vittorie in rimonta per i due russi Daniil Medvedev e Aslan Karatsev. Il primo ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina per 4-6 6-4 6-2; mentre il secondo ha sconfitto Diego Schwartzman, testa di serie numero sette, con il punteggio di 2-6 6-4 6-1. Medvedev affronterà il cileno Garin, mentre Karatsev affronterà il kazako Bublik.

Tutto facile per Stefanos Tsitsipas, che ha battuto nettamente il francese Benoit Paire per 6-1 6-2. Si qualificano per gli ottavi anche il norvegese Casper Ruud ed il tedesco Alexander Zverev, che hanno sconfitto rispettivamente i giapponesi Yoshhito Nishioka (6-1 6-2) e Kei Nishikori (6-3 6-2).

RISULTATI MASTERS 1000 MADRID 2021 (5 MAGGIO)

Medvedev (Rus) b. Davidovich Fokina (Spa) 4-6 6-4 6-2

Garin (Chi) b. Koepfer (Ger) 6-3 6-4

Karatsev (Rus) b. Schwartzman (Arg) 2-6 6-4 6-1

Evans (Gbr) b. Millman (Aus) 6-7 6-2 6-3

Zverev (Ger) b. Nishikori (Jpn) 6-3 6-2

Delbonis (Arg) b. Ramos (Spa) 7-6 6-3

Nadal (Spa) b. Alcaraz (Spa) 6-1 6-2

Popyrin (Aus) b. Sinner (Ita) 7-6 6-2

Isner (Usa) b. Bautista Agut (Spa) 6-4 6-7 7-6

Tsitsipas (Gre) b. Paire (Fra) 6-1 6-2

Ruud (Nor) b. Nishioka (Jpn) 6-1 6-2