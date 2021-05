Seconda giornata per il Masters 1000 di Madrid e proseguono i match del primo turno. In casa Italia c’è attesa per il match di Fabio Fognini, che torna in campo dopo i fatti di Barcellona, dove fu squalificato per alcune offese rivolte al giudice di linea. Il nativo di Arma di Taggia affronterà lo spagnolo Carlos Taberner, giustiziere di Lorenzo Musetti nell’ultimo turno delle qualificazioni, in un match nel quale il ligure parte con i favori del pronostico, ma che deve evitare di sottovalutare.

Una vittoria regalerebbe a Fognini un derby azzurro contro Matteo Berrettini, reduce dalla vittoria dell’ATP di Belgrado. Sulla terra rossa serba il romano aveva sconfitto in finale il russo Aslan Karatsev, uno dei protagonisti proprio di questo lunedì a Madrid. Il numero 27 del mondo avrà un esordio molto complicato contro il talentuoso francese Ugo Humbert. Chi vince se la vedrà con l’argentino Diego Schwartzman.

E’ anche la giornata del giovane Carlos Alcaraz, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Lo spagnolo, numero 120 della classifica mondiale, esordirà con il francese Adrian Mannarino, con l’obiettivo di viversi un secondo turno contro Rafael Nadal, in quello che sarebbe davvero uno scontro generazionale.

Tanti gli spagnoli in campo quest’oggi, come Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 10, che se la vedrà con l’argentino Federico Delbonis. Esordio anche per il bulgaro Grigor Dimitrov contro il sudafricano LLoyd Harris, mentre in serata a chiudere l’intero programma della giornata ci sarà la sfida tra il cileno Cristian Garin e il veterano spagnolo Fernando Verdasco.

