Lotta, Preolimpico Sofia 2021 oggi: orario, tv, programma, streaming, italiani in gara 6 maggio

Oggi giovedì 6 maggio inizia il preolimpico mondiale di lotta, il torneo che mette in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Sulle materassine di Sòfia (Bulgaria) verrà dato spazio a tutte le categorie di peso della lotta libera maschile, per ogni categoria sono disponibili due posti per la rassegna a cinque cerchi: bisogna vincere le semifinali per potere fare festa.

Si incomincia alle ore 09.00 con i turni preliminari, poi alle ore 18.00 spazio alle semifinali. Quattro azzurri si giocano le loro chance. Ad avere maggiori possibilità è Abraham Conyedo (97 kg), ma tenteranno l’impresa anche Givi Davidovi (57 kg), Colin John Realbuto (65 kg) e Simone Iannattoni (86 kg).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e gli italiani in gara oggi al preolimpico mondiale di lotta. L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito UWW, prevista la diretta tv su Sky per le semifinali. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PREOLIMPICO LOTTA OGGI: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 6 MAGGIO:

09.00 Turni preliminari (lotta libera maschile)

18.00 Semifinali (lotta libera maschile)

PREOLIMPICO LOTTA OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Turni preliminari in diretta streaming su UWW.

Semifinali in diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su UWW, Sky Go e Now Tv.

PREOLIMPICO LOTTA OGGI: ITALIANI IN GARA OGGI

Abraham Conyedo (97 kg), Givi Davidovi (57 kg), Colin John Realbuto (65 kg), Simone Iannattoni (86 kg).