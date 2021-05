Lotta, Preolimpico Sofia 2021: Mirco Minguzzi terzo, Nikoloz Kakhelashvili quinto nella greco-romana

Erano già stati assegnati tutti i posti a disposizione alle Olimpiadi nella lotta ed era già stato completato il quadro dei Paesi qualificati, ma si è concluso anche il torneo della lotta greco-romana, che ha visto andare in scena ripescaggi e finali (utili solo per il ranking) nella quarta ed ultima giornata di gare del Preolimpico su base mondiale che è terminato a Sofia, in Bulgaria, oggi, domenica 9 maggio.

Nei -87 kg Mirco Minguzzi nel primo turno dei ripescaggi ha approfittato del forfait per infortunio del polacco Arkadiusz Kulynycz, poi nel secondo turno ha superato per superiorità tecnica il ceco Petr Novak, con incontro interrotto sul punteggio di 10-2 dopo 2’51”. Nella finale per il terzo posto l’italiano ha usufruito del forfait per infortunio dello svedese Kristoffer Zakarias Berg per salire sul podio.

Nei -97 kg Nikoloz Kakhelashvili nella finale per il terzo posto ha dato forfait, chiudendo così quinto e lasciando che a salire sul podio fosse lo spagnolo Jesus Gasca Fresnada.

Foto: LM / Luigi Mariani