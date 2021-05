Lotta, Preolimpico Sofia 2021: Abraham Conyedo vince e nel pomeriggio si giocherà il pass olimpico

L’Italia sogna di portare a Tokyo un altro azzurro nella lotta attraverso il Preolimpico su base mondiale che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nello stile libero, infatti, Abraham Conyedo è in semifinale nei -97 kg ed oggi pomeriggio si giocherà il pass per le Olimpiadi contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev.

Per Conyedo, che è la testa di serie numero 1 del tabellone, infatti, i quarti di finale sono praticamente una mera formalità, dato che l’incontro contro l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan dura appena 51″ e si conclude con la vittoria dell’azzurro per superiorità tecnica con incontro interrotto sullo score di 10-0.

L’azzurro impiega pochi secondi a sorprendere l’atleta della Costa d’Avorio, il quale però riesce a portarsi fuori dalla materassina interrompendo l’azione dell’azzurro. Alla ripresa però la situazione si ripete e Conyedo questa volta mette a segno una serie di rotolamenti che lo portano rapidamente al successo.

Tra Conyedo e Bataev c’è un precedente abbastanza recente: nel Preolimpico su base continentale dello scorso marzo andato in scena a Budapest, nella finale per il terzo posto l’azzurro si è imposto ai punti per 3-0. Vincere oggi pomeriggio però vorrebbe dire andare a Tokyo.

