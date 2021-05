LIVE Venezia-Schio 27-21, Gara-5 basket femminile in DIRETTA: orogranata avanti a metà secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

29-21 Ancora Howard! Già 11 punti per lei, fin qui trascinatrice della Reyer.

27-21 Keys accorcia le distanze.

27-19 1/2 ai liberi per Fagbenle.

0/2 di Petronyte in lunetta.

26-19 Keys con un bel movimento riesce a dare due punti preziosi al Famila.

26-17 Petronyte in lunetta completa il gioco da tre punti.

25-17 Petronyte batte di fisico Keys, segna e subisce il fallo!

23-17 La risposta veneziana a Sottana si chiama Francesca Pan! Seconda tripla per la n.9 della Reyer!

20-17 Venezia difende bene, ma Andrè riesce comunque a trovare la retina.

20-15 Howard usa splendidamente il piede perno e firma il primo canestro del secondo periodo.

FINE PRIMO QUARTO: Venezia-Schio 18-15

18-15 Ancora Sottana da tre!! Che impatto dell’ex della partita.

18-12 Howard appoggia al vetro.

16-12 La tripla di Sottana spezza il digiuno di Schio!

16-9 Fagbenle cattura il rimbalzo offensivo e segna dalla media distanza. Momento di difficoltà per il Famila.

14-9 Pan illumina, Petronyte concretizza. Parziale di 7-0 per la Reyer!

12-9 Contropiede Venezia, lo finalizza Carangelo.

10-9 Carangelo trova Pan in angolo: tripla dell’azzurra classe 1997!

7-9 Andrè scarica in qualche modo per Gruda che va a bersaglio col piazzato dalla media distanza.

7-7 Stavolta Howard fa 2/2 ai liberi.

5-7 Andrè pesca sotto canestro Gruda che segna i primi punti della propria partita.

5-5 1/2 in lunetta per Howard.

4-5 Penetrazione vincente di Francesca Dotto.

4-3 Si iscrive alla partita Natasha Howard.

2-3 Subito tripla di Mestdagh, colei che ha deciso gara-4.

2-0 Gran bel gioco a due tra Penna e Fagbenle, è quest’ultima a segnare il primo canestro del match.

INIZIO MATCH

17.59 QUINTETTO SCHIO – Dotto, Mestdagh, Harmon, Andrè, Gruda.

17.58 QUINTETTO VENEZIA – Carangelo, Pan, Penna Howard, Fagbenle.

17.57 E’ il momento dell’inno di Mameli.

17.55 La Reyer a luci spente si carica per quest’appuntamento attesissimo. Quasi tutto pronto al “Taliercio”.

17.50 Ricordiamo che Venezia è alla ricerca del secondo titolo della propria storia dopo quello del lontano 1946, mentre Schio è alla caccia del terzo scudetto consecutivo (undicesimo in totale).

17.45 La finale scudetto sembrava essersi indirizzata dalla parte di Venezia dopo che queste ultime si erano aggiudicate i primi due confronti interni, ma in quel di Schio il Famila è riuscita a riportare la serie in parità.

17.40 Finale di fuoco per il campionato italiano, probabilmente l’epilogo più giusto considerato quanto visto durante questa stagione: Umana Reyer Venezia e Famila Schio di nuovo l’una contro l’altra, pronte a giocarsi il titolo in un’infuocata gara-5.

17.35 Buona domenica e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Schio, gara-5 della finale scudetto della Serie A1 2020-2021 di basket femminile.

Finale di fuoco per la Serie A 2020-2021 di basket femminile, probabilmente l’epilogo più giusto considerato quanto visto durante questa stagione: Umana Reyer Venezia e Famila Schio di nuovo l’una contro l’altra, pronte a giocarsi il titolo in un’infuocata gara-5. La finale scudetto sembrava essersi indirizzata dalla parte delle orogranata dopo che queste ultime si erano aggiudicate i primi due confronti interni: 69-59 in gara-1 e un nettissimo 72-52 in gara-2. Un doppio successo che pareva aver posto le premesse per il trionfo della squadra di Giampiero Ticchi e invece così non è stato. Il Famila, sfruttando il fattore campo, è stato in grado di pareggiare i conti con due match da brivido: 90-89 in un’assurda gara-3 e 67-65 in una gara-4 decisa dalla tripla di Mestdagh a 4” dalla sirena. Ricordiamo che Venezia è alla ricerca del secondo titolo della propria storia dopo quello del 1946, mentre Schio è alla caccia del terzo scudetto consecutivo (undicesimo in totale).

La palla a due del match tra Venezia e Schio è programmata per le ore 18.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

