19.45 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie per averci seguito e buona serata!

19.44 Il Famila Schio non riesce dunque a centrare il terzo scudetto consecutivo. La top scorer tra le Oranges è Kim Mestdagh (16 punti).

19.42 Gara-5 dominata dalla squadra di Giampiero Ticchi che ha approcciato il match con la giusta intensità e cattiveria, vogliosa di centrare l’obiettivo e di vendicarsi delle due partite perse a Schio. Prestazione difensiva straordinaria, a livello individuale spiccano i 18 punti di Howard, i 15 punti a testa per Pan e Carangelo e la doppia doppia da 11 punti e 16 rimbalzi di Fagbenle.

19.40 Festa grande al “Giuseppe Taliercio” di Mestre! L’Umana Reyer Venezia torna sul tetto d’Italia a distanza di 75 anni dalla prima volta (1946, scudetto assegnato dalla Federazione) e diventa la prima società italiana ad aver vinto il Tricolore sia a livello maschile che femminile.

FINALE: Venezia-Schio 72-58

FINISCE QUIIII! L’UMANA REYER VENEZIA E’ CAMPIONE D’ITALIA!!!!

Al “Taliercio” è praticamente già cominciata la festa! Lacrime e abbracci in casa Reyer!

72-58 Mestdagh ne aggiunge altri due.

72-56 LA TRIPLA DI CARANGELOOOOOOOO! Venezia ormai a meno di un passo dallo scudetto!

69-56 A segno Gruda.

69-54 Bestagno sulla sirena dei 24”!

67-54 2/2 ai liberi per Mestdagh.

Timeout Schio.

67-52 Mestdagh arriva fino al canestro.

67-50 1/2 in lunetta per Bestagno.

66-50 2/2 di Cinili ai liberi.

66-48 CHE BOOOMBAAA DI ELISA PENNAAAAAA! +18 Venezia, può essere la pietra tombale sul match!

63-48 Fagbenle! Allunga nuovamente la Reyer!

61-48 1/2 di Howard in lunetta.

60-48 Ancora un’immensa Pan! Palleggio, arresto e tiro a bersaglio!

58-48 2/2 di Andrè in lunetta. Il Famila torna sul -10.

Timeout Venezia.

58-46 Piazzato dalla media distanza di Gruda.

Pan in lunetta non riesce a convertire il libero supplementare.

58-44 FRANCESCA PAAAAAN! Attacca, alza la parabola vincente e subisce il fallo!

56-44 Tripla di Sottana! Schio vuole giocarsela fino in fondo!

56-41 Rimbalzo offensivo e canestro di Andrè.

FINE TERZO QUARTO: Venezia-Schio 56-39

Attura si prende l’ultimo tiro in isolamento ma non arriva nemmeno a canestro.

56-39 Sottana attacca il canestro e va a bersaglio con l’appoggio al vetro.

56-37 Rimbalzo offensivo di Howard, segna Fagbenle.

54-37 Canestro rapido di André.

54-35 1/2 ai liberi per Howard.

53-35 Che accelerazione di Francesca Pan! Venezia non lascia scampo al Famila!

51-35 Carangelo a segno col layup.

49-35 Tripla di Cinili. Il Famila non vuole mollare!

49-32 Penna arriva fino al canestro.

47-32 Assist di Gruda, Andrè riporta Schio sul -15.

47-30 Mestdagh in lunetta completa il gioco da tre punti.

47-29 Mestdagh prova a svegliare il Famila: canestro e fallo subito.

47-27 HOWAAAARD DALL’ARCOOO! +20 Venezia! La Reyer sta già volando verso lo scudetto!

44-27 Layup di Carangelo.

42-27 Si sblocca finalmente Harmon.

42-25 Dall’altra parte tutto facile per Howard.

40-25 Mestdagh con fatica riesce a trovare l’appoggio al vetro vincente.

40-23 Assist di Howard, canestro facile per Fagbenle.

INIZIO SECONDO TEMPO

18.50 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per il secondo tempo!

18.48 A livello individuale, l’unica giocatrice in doppia cifra è Natasha Howard (11 punti); bene anche Francesca Pan (9 punti) e Temitope Fagbenle (5 punti e 10 rimbalzi). Dall’altra parte la miglior realizzatrice è Giorgia Sottana (6 punti).

18.46 Primo tempo dominato dall’Umana Reyer Venezia, che dopo 20′ è avanti di quindici lunghezze sul Famila Schio. La chiave di questo pesante scarto è l’impressionante prestazione difensiva della squadra di Giampiero Ticchi, capace di concedere alle campionesse d’Italia in carica soltanto 23 punti.

FINE PRIMO TEMPO: Venezia-Schio 38-23

38-23 LA TRIPLA DI DEBORA CARANGELOOOOOO! +15 Venezia a fine primo tempo!

Timeout Venezia. 15”20 sul cronometro.

Difesa della Reyer impressionante in questi 20′, Schio sta facendo una fatica abnorme. Ultimo minuto del primo tempo.

Timeout Schio.

35-23 FRANCESCA PAAAAAAAN! La n.9 conclude un’azione favolosa della Reyer, che parte dalla stoppata di Attura su Mestdagh.

32-23 Risposta rapida di Schio con il canestro da sotto di Kim Mestdagh.

32-21 La tripla di Carangeloooo! +11 Venezia!

29-21 Ancora Howard! Già 11 punti per lei, fin qui trascinatrice della Reyer.

27-21 Keys accorcia le distanze.

27-19 1/2 ai liberi per Fagbenle.

0/2 di Petronyte in lunetta.

26-19 Keys con un bel movimento riesce a dare due punti preziosi al Famila.

26-17 Petronyte in lunetta completa il gioco da tre punti.

25-17 Petronyte batte di fisico Keys, segna e subisce il fallo!

23-17 La risposta veneziana a Sottana si chiama Francesca Pan! Seconda tripla per la n.9 della Reyer!

20-17 Venezia difende bene, ma Andrè riesce comunque a trovare la retina.

20-15 Howard usa splendidamente il piede perno e firma il primo canestro del secondo periodo.

FINE PRIMO QUARTO: Venezia-Schio 18-15

18-15 Ancora Sottana da tre!! Che impatto dell’ex della partita.

18-12 Howard appoggia al vetro.

16-12 La tripla di Sottana spezza il digiuno di Schio!

16-9 Fagbenle cattura il rimbalzo offensivo e segna dalla media distanza. Momento di difficoltà per il Famila.

14-9 Pan illumina, Petronyte concretizza. Parziale di 7-0 per la Reyer!

12-9 Contropiede Venezia, lo finalizza Carangelo.

10-9 Carangelo trova Pan in angolo: tripla dell’azzurra classe 1997!

7-9 Andrè scarica in qualche modo per Gruda che va a bersaglio col piazzato dalla media distanza.

7-7 Stavolta Howard fa 2/2 ai liberi.

5-7 Andrè pesca sotto canestro Gruda che segna i primi punti della propria partita.

5-5 1/2 in lunetta per Howard.

4-5 Penetrazione vincente di Francesca Dotto.

4-3 Si iscrive alla partita Natasha Howard.

2-3 Subito tripla di Mestdagh, colei che ha deciso gara-4.

2-0 Gran bel gioco a due tra Penna e Fagbenle, è quest’ultima a segnare il primo canestro del match.

INIZIO MATCH

17.59 QUINTETTO SCHIO – Dotto, Mestdagh, Harmon, Andrè, Gruda.

17.58 QUINTETTO VENEZIA – Carangelo, Pan, Penna Howard, Fagbenle.

17.57 E’ il momento dell’inno di Mameli.

17.55 La Reyer a luci spente si carica per quest’appuntamento attesissimo. Quasi tutto pronto al “Taliercio”.

17.50 Ricordiamo che Venezia è alla ricerca del secondo titolo della propria storia dopo quello del lontano 1946, mentre Schio è alla caccia del terzo scudetto consecutivo (undicesimo in totale).

17.45 La finale scudetto sembrava essersi indirizzata dalla parte di Venezia dopo che queste ultime si erano aggiudicate i primi due confronti interni, ma in quel di Schio il Famila è riuscita a riportare la serie in parità.

17.40 Finale di fuoco per il campionato italiano, probabilmente l’epilogo più giusto considerato quanto visto durante questa stagione: Umana Reyer Venezia e Famila Schio di nuovo l’una contro l’altra, pronte a giocarsi il titolo in un’infuocata gara-5.

17.35 Buona domenica e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Schio, gara-5 della finale scudetto della Serie A1 2020-2021 di basket femminile.

