LIVE Venezia-Schio 69-59, Finale A1 basket femminile in DIRETTA: la Reyer soffre, ma vince gara 1

Vince, dunque, Venezia che supera Schio e conquista gara 1 nella finalissima della Serie Aa 2021 di basket femminile. Match molto equilibrato, ma nei momenti decisivi le padrone di casa hanno saputo dare le spallate decisive.

E sulla tripla di Attura si chiude il match!

69-59 Tripla di Attura e Venezia ormai ha gara 1 in pugno!

66-59 Attura salva tutto e a 60 secondi dalla fine mette il probabile sigillo sul match

66-59 Canestro di Mestdagh che prova a rimettere in partita Schio

66-57 Tripla di Pan e Venezia vola a +9!

63-57 Canestro di Howard e le padrone di casa provano a chiuderla

61-57 Canestro di Bestagno e riallunga Venezia

59-57 Uno su due ai liberi per Bestagno

58-57 Canestro di Keys e match che resta perfettamente in equilibrio

58-55 Canestro di Howard

56-55 Ancora Gruda a canestro

56-53 Due su sue ai liberi per Bestagno

54-53 Due su due ai liberi per Gruda che nel primo minuto sta facendo tutto in campo

54-51 Canestro di Gruda e Schio torna subito a -3

Si chiude il terzo quarto e Venezia riesce, seppur soffrendo, a mantenere un buon vantaggio.

54-49 Canestro di Pan e Venezia reagisce alla rimonta

52-49 Canestro di Petronyte che tiene a distanza Schio

50-49 Ancora a canestro Dotto e Schio torna a -1

50-47 Canestro di Dotto

50-45 Canestro di Howard

48-45 Tripla di Cinili!

48-42 Risponde Venezia con Howard

46-42 Canestro di Gruda

46-40 Canestro di Dotto e Schio prova a reagire

46-38 Canestro di Carangelo

44-38 Canestro di Gruda

44-36 Continua a soffrire al tiro Schio, che anche in questi primi minuti ha trovato solo una marcatura

44-36 Tripla di Penna e +8 per Venezia!

41-36 Canestro di Howard

39-36 Canestro di Harmon

39-34 Primo tiro della ripresa di Mestdagh, ma la sua tripla non entra

19:56 Tiro da due: 11/22 Venezia, 9/26 Schio. Un’altra differenza che, dopo l’ottimo primo quarto del Famila, fa pendere la bilancia in favore dell’Umana. Che dovrà riuscire a non farsi ingabbiare un attacco per larghissimi tratti della stagione regolare oltre i 90 punti di media a gara. Nel frattempo mancano circa tre minuti all’inizio del terzo periodo.

19:53 Da sottolineare un ulteriore dato: le rotazioni. Schio ha utilizzato tutte le sue giocatrici, Venezia ha lasciato a riposo sia Natali che Meldere. Vedremo quanto questo dato sarà reiterato nel prosieguo della serie, e come influirà in termini di gestione ed eventuale stato fisico dei rispettivi gruppi, al netto di situazioni come quella di Anderson.

19:50 Alcuni dati all’intervallo: top scorer all’intervallo è Giorgia Sottana con 11 punti, ma sul fronte veneziano tutte le giocatrici entrate hanno messo a referto almeno un canestro. Una prestazione da sottolineare, quella della Reyer, perché arriva senza Yvonne Anderson, assente per un risentimento muscolare. Dominio a rimbalzo per le orogranata: 29-16.

Si conclude così il secondo quarto, lo guida la Reyer di cinque punti dopo un primo periodo complicato.

39-34 Tripla di Carangelo!

36-34 Canestro di Harmon che ferma la fuga di Venezia

36-32 Canestro Petronyte e parziale che si allunga sul 10-0

34-32 Tripla di Pan e sorpasso Venezia!

31-32 Canestro di Fagbenle e parziale di 5-0 per le padrone di casa

29-32 Canestro di Petronyte e Venezia torna a -3

27-32 Uno su due ai liberi per Carangelo

26-32 Due su tre ai liberi per Harmon

26-30 Due su due ai liberi per Petronyte

24-30 Canestro di Carangelo

22-30 Canestro di Gruda

22-28 Due su due per Bestagno dalla lunetta

20-28 Canestro di Crippa e +8 Schio

20-26 Due su due ai liberi per Mestdagh e massimo vantaggio Schio

20-24 Antisportivo fischiato a Fagbenle

20-24 Ancora una tripla di Sottana!

20-21 Due su due di Pan ai liberi

18-21 Tripla di Sottana!

18-18 Pan pareggia dopo un minuto del secondo quarto

Su questo punteggio si chiude il primo quarto.

16-18 Canestro di Penna

14-18 Uno su due ai liberi per Penna

13-18 Canestro di Sottana

13-16 Brutto colpo per Carangelo che esce

13-16 Canestro di Howard che sbaglia il libero addizionale

11-16 Tripla di Sottana e +5 Schio!

11-13 Canestro Howard

9-13 Canestro André e Schio riallunga

9-11 Canestro Gruda

9-9 Tripla Penna e pareggio!

6-9 Canestro Petronyte, ora Venezia risponde a Schio

4-9 Canestro di Cinili

4-7 Canestro di Fagbenle

2-7 Canestro di Howard e Venezia si sblocca

0-7 Tre su tre alla lunetta per Cinili

0-4 Canestro di Dotto che poi sbaglia il libero aggiuntivo

0-2 Errori al tiro da entrambe le squadre in questi primi due minuti di gioco

0-2 Il primo canestro del match è di Schio con Gruda

0-0 Due errori al tiro di Dotto nei primi secondi

0-0 Prima palla per Schio

18.57 Tutto pronto per la palla a due

18.55 Schio è a caccia del suo ottavo scudetto in dieci anni e disputa la sua undicesima finale consecutiva. Venezia, invece, sogna il secondo titolo dopo quello del 1946 e torna a giocarsi una finale dopo 12 anni.

18.50 Le due formazioni hanno dominato la stagione, chiudendo ai primi due posti in classifica e vincendo 2-0 sia i quarti di finale sia le semifinali nelle ultime settimane.

18.45 Buongiorno a tutti per la diretta live di Venezia-Schio, gara 1 della finalissima della Serie A1 di basket femminile.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di gara 1 della finale della Serie A1 2020-2021 di basket femminile tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio..

Si disputa questo pomeriggio il primo atto della finale del massimo campionato italiano femminile di basket e in campo scenderanno Venezia e Schio. Cioè le due squadre che hanno dominato la stagione regolare, chiusa al primo e al secondo posto, con Venezia e Schio che hanno continuato il percorso netto vincendo rispettivamente 2-0 contro Costa Masnaga e Bologna le prime e contro San Martino di Lupari e Ragusa le seconde.

I precedenti stagionali hanno visto l’Umana Reyer Venezia imporsi in casa per 82-74, mentre a Schio le padrone di casa hanno vinto nettamente per 84-62. Questo conferma l’equilibrio tra le due squadre e un difficile pronostico per una sfida che promette scintille e spettacolo fin da questa sera con gara 1.

La sfida tra Venezia e Schio inizierà alle ore 19:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

