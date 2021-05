Elena Bertocchi torna sul trono d’Europa dal metro. Terzo titolo continentale della carriera per la lombarda, che ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di Budapest, precedendo la svizzera Michelle Heimberg e la connazionale Chiara Pellacani, al suo primo podio individuale. Una gara entusiasmante e che si è decisa solamente all’ultimo tuffo, dove ha prevalso la maggior esperienza di Bertocchi, che si è imposta per pochi punti sulle due rivali.

Bertocchi ha chiuso con un punteggio totale di 259.90 e, come detto, a fare la differenza è stato lo strepitoso uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo finale da 58.50. Elena è sempre stata ad inseguire per tutta la gara, tenendo comunque una buona regolarità. Ottimo anche il doppio e mezzo avanti carpiato da 55.90 con voti tutti sul 7 e 7,5.

Svanisce il sogno dell’oro proprio all’ultimo tuffo per Chiara Pellacani (254.15), che subisce anche il sorpasso della svizzera Heimberg. Purtroppo la romana ha sporcato l’entrata nell’uno e mezzo ritornato carpiato, ottenendo 49.20 punti. Ottimo anche per lei il doppio e mezzo avanti carpiato (55.90), mentre ha pagato anche i 48 punti con uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo, ben dieci punti in meno di Bertocchi.

Seconda posizione, come detto, per la svizzera Michelle Heimberg (255.55), che è sempre stata attaccata alle azzurre, togliendo l’argento a Pellacani per un solo punto. Quarta posizione per la russa Kristina Ilinykh (249.30) e quinta la sorprendente svedese Emilia Nilsson Garip (248.50)

