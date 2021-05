LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Marsaglia e Tocci nelle retrovie nel trampolino di Kuznetsov. Biginelli-Neroni seste nel synchro dalla piattaforma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.40: Seconda giornata senza podi per l’Italia dei tuffi che ci riproverà domani con il trampolino 3 metri donne con Bertocchi e Pellacani e il synchro dalla piattaforma con Gugiu e Larsen

21.38: deludenti i due azzurri. Lorenzo Marsaglia è partito male ed è cresciuto nel finale chiudendo decimo con 389.55, undicesimo Tocci che ha commesso troppi errori nella parte centrale: 379.15

21.37: che gara! Il russo Kuznetsov va a prendersi la medaglia d’oro con un grendissimo 525.20, argento per il russo Shleikher con 505.80, bronzo per il tedesco Wolfram, che ha superato grandi ostacoli in passato, con 484.65

21.36: Spettacolare Kuznetsov!!! Entra in acqua senza sollevare schizzi. Fantastico il russo che vince l’oro con un punteggio di 102.60, totale di 525.20

21.35. Ancora un grandissimo tuffo di Shleikher che completa una gara straordinaria. Punteggio di 93.90, totale di 505.80

21.34: Non riesce a strappare il bronzo Healty, piuttosto scarso nell’ingresso in acqua, arrivano 70.20, totale di 464.60. Bronzo certo per Wolfram

21.33. Non bene Laugher che schizza lontano dal trampolino e solleva tanti spruzzi in ingresso in acqua. 62.40, totale di 423.10, terzo posto provvisorio

21.32. Ancora un errore per Hausding che chiude con un punteggio di 62.65, totale di 390.05

21.31: Che gara del tedesco Wolfram che trova anche un grande tuffo in chiusura: 86.-70 e totale di 484.65, medaglia vicina

21.30: Buona chiusura anche per Lorenzo Marsaglia: 71.40, totale di 389.55, è lui il migliore degli azzurri

21.29: Buona conclusione di Giovanni Tocci, qualche spruzzo. Punteggio di 74.80, totale di 379.15

21.28: Male Arevalo Alcon che entra in acqua abbondante sul quadruplo e mezzo e totalizza 36.10, totale di 349.40

21.27: Scarso in ingresso in acqua per Kolodiy che totalizza 69.70, totale di 446.95, non sarà sul podio

21.26: Non bene Rzeszutek che solleva troppi schizzi in ingresso in acqua: punteggio di 56, totale di 405.90

21.26: Buon tuffo di Dutoit: 71.40, totale di 410, 15

21.25: Kuznetsov, Shleikher, Wolfram prima dell’ultima rotazioni, nelle retrovie gli azzurri

21.24: Grandissimo Kuznetsov, scompare nell’acqua e va al comando della classifica con il punteggio di 94.50, totale di 422.60. Che cambio di marcia!

21.23: Resta al comando della classifica il russo Shleikher: 77 punti e 412 di totale, primo posto

21.22: Grandissimo tuffo di Heatly che si mette a caccia di Wolfram con un punteggio di 96.90, totale di 394.40

21.22: Ancora l’altalena di Laugher che stavolta trova un ingresso vicino alla perfezione. Punteggio di 91.20, totale di 360.70

21.21: Ancora un errore per Hausding che è abbondante in ingresso in acqua. Punteggio di 64.60, totale di 337.40

21.20: Non perfetto l’ingresso in acqua di Wolfram che è scarso, qualche spruzzo, punteggio di 81.70 grazie al coefficiente. Totale di 397.95

21.19: Ancora problemi per Marsaglia che è scarso in ingresso in acqua, tanti spruzzi. 59.50, totale di 318.15

21.18: Ancora un errore grave di Giovanni Tocci che sembra aver perso concentrazione e brillantezza. Abbondante in ingresso in acqua, tanti schizzi, 45.60, totale di 304.35

21.17: Buon tuffo dello spagnolo Arevalo Alcon, punteggio di 69.70, totale di 313.30

21.16: Buon tuffo di Kolodiy che trova un buon ingresso in acqua: 85.50, totale di 377.25

21.15: Bene anche Rzeszutek che solleva pochi schizzi all’ingresso in acqua, arrivano 63 punti, totale di 349.90

21.14: Molto bene lo svizzero Dutoit che totalizza 77 punti e va a 338.75

21.13: Shleikher, Kuznetsov, Wolfram davanti dopo quattro rotazioni

21.12: Bene Kuznetsov con qualche spruzzo di troppo perchè abbondante in ingresso in acqua. Punteggio di 77.40, sempre secondo con 328.10

21.11: Non bene Shleikher che entra un po’ scarso in acqua ma riesce a limitare i danni. Punteggio di 79.80, totale di 335.20, sempre primo

21.10: Scarso in ingreso in acqua il britannico Heatly che totalizza 70 punti, totale di 297.50, lontano dalla zona podio al momento

21.09: Laugher commette un altro errore gravissimo. In ritardo fin dall’inizio, entra scarsissimo in acqua. Punteggio di 50.40, totale di 269.50

21.08: Torna grande Hausding che totalizza 79.90 e sale a 272.80, superando gli azzurri

21.07: Wolfram non sbaglia: entra in modo perfetto in acqua e totalizza 76.50 punti per un totale di 316.25

21.06: Riscatto per Lorenzo Marsaglia che scompare in acqua e totalizza 67.50, punteggio di 258.65

21.05: Giovanni Tocci dice addio ai sogni di gloria. Entra scarso in acqua, troppi schizzi, punteggio di 43.50. Punteggio di 258.75. Non ci sarà podio neppure oggi per gli italiani

21.05: Sbaglia ancora Arevalo Alcon che entra molto abbondante, solleva tanti schizzi e con 45.50 è ultimo: 243.60

21.04: Non perfetto il tuffo di Kolodiy che comunque entra bene in acqua: 75.25, totale di 291.75

21.03: Ottimo ilk tuffo di Rzeszutek che totalizza 77 punti e va al comando con 286.90

21.02: Bene lo svizzero Dutoit che totalizza 67.50, totale di 261.75

21.01: Shleikher, Kuznetsov, Wolframm, Tocci decimo, Marsaglia ultimo dopo tre rotazioni

21.00: Buon ingresso in acqua per Kuznetsov che totalizza 85.80, totale di 250.70

20.59: Qualche schizzo di troppo per Shleikher che comunque totalizza 81 punti e resta in testa con 255.40

20.58: Ancora un buon tuffo per il britannico Heatly che totalizza 81.60, totale di 227.50, secondo

20.57: Laugher torna a livelli stellari. Triplo e mezzo da 81.60, totale di 219.10, è secondo

20.56: Ancora qualche problema in ingresso per Hausding: 79.90, totale di 192.90

20.55: Che gara Wolfram!!! Ancora un grande tuffo, scompare in acqua e totalizza 85.75, totale di 239.75

20.55: Errore di Marsaglia nel tuffo più complicato. Entra abbondante, troppi schizzi, arrivano 55.10, totale di 191.15, fuori dai giochi

20.54: Non perfetto il doppio e mezzo indietro di Tocci che entra un po’ scarso, arrivano 64.50, totale di 215.25, secondo posto

20.53: Arevalo Alcon entra in acqua un po’ abbondante ma arrivano 75.60, totale di 198.10

20.52: Ancora un ottimo tuffo dell’ucraino Kolodiy, coefficiente non alto, punteggio di 75.90, totale di 216.50

20.51: Leggermente scarso Rzeszutek in ingresso in acqua. Punteggio di 72.20, totale di 209.90

20.50: Entra scarso Dutoit, tanti schizzi, 57 punti e totale di 194.25

20.49: Shleikher, Kuznetsov, Wolfram, Tocci dopo due rotazioni

20.48: Anche Kuznetsov trova un buon tuffo, non perfetto come il compagno. Punteggio di 81.60, totale di 164.90

20.47: Ancora un grande tuffo di Shleikher, livello altissimo. Punteggio di 94.50, vicino alla perfezione. Totale di 174.40, primo posto

20.46: Molto bene il britannico Heatly che entra benissimo in acqua, pochissimi schizzi: 79.90, totale di 145.90, è dietro a Tocci

20.45: Malissimo Laugher nel triplo e mezzo: entra abbondantissimo come già accaduto più volte, l’ultima ieri nel sincro. Punteggio di 52.50, totale di 137.50

20.44: Non c’è Hausding che ha subito un piccolo infortunio in riscaldamento e ora sta soffrendo. Abbondante e punteggio di 56, totale di 113

20.43: Ancora un gran bel tuffo di Wolfram che scompare in acqua. Punteggio di 80.50, va in testa con 154

20.42: Molto bene anche Marsaglia, pochi schizzi, 69.75 il punteggio, totale di 136.05

20.41: Qualche problema in partenza ma trova un grande ingresso in acqua Giovanni Tocci che prosegue bene: 74.80, primo posto con 150.75

20.40: Abbondante in ingresso in acqua Arevalo Alcon che si ferma a 59.50, totale di 122.50

20.39: Ancora un ottimo tuffo di Kolodiy. buon ingresso in acqua, 67.50, primo posto con 140.60 punti

20.38: ottima l’esecuzione di Rzeszutek che entra bene in acqua, totalizza 76.50, totale di 137.70

20.38: Bene lo svizzero Dutoit, 69.35, totale di 137.25

20.37: Tocci quarto, Marsaglia ottavo dopo la prima rotazione. Guida Laugher

20.36: Grande avvio anche per Kuznetsov che scompare in acqua e va al secondo posto con 83.30

20.35: Ottimo il tuffo del russo Shleikher: 79.90 punti e secondo posto

20.34: Non perfetto l’ingresso in acqua del britannico Heatly che totalizza 66 punti

20.33: Grande partenza del britannico Laugher che non solleva spruzzi e va nettamente in testa con 85 punti

20.32: Errore per Hausding che entra scarso, solleva molti schizzi. Punteggio di 57

20.31: ottimo avvio del tedesco Wolfram che totalizza un punteggio di 73.50, secondo posto

20.30: Buon avvio di Lorenzo Marsaglia. Leggermente scarso in ingresso in acqua, arrivano comunque 66.30 punti

20.29: Grande inizio di Giovanni Tocci. Pochissimi schizzi, leggermente scarso ma punteggio di 75.95 e primo posto

20.28: Lo spagnolo Arevalo Alcon trova un discreto ingresso in acqua: punteggio di 63

20.27: Ottimo avvio per l’ucraino Kolodiy che scompare in acqua. Punteggio di 73.10

20.26: Non bene il polacco Rzeszutek che entra scarso: punteggio di 61.20

20.25: Buon avvio dello svizzero Dutoit, bene l’ingresso in acqua. Punteggio di 67.50

20.24: Sesto Marsaglia, settimo Tocci nelle qualificazioni, inizia la gara

20.20: Questi gli atleti al via della gara del trampolino 3 metri maschile:

1 SUI DUTOIT Guillaume

2 POL RZESZUTEK Andrzej

3 UKR KOLODIY Oleg

4 ESP AREVALO ALCON Alberto

5 ITA TOCCI Giovanni

6 ITA MARSAGLIA Lorenzo

7 GER WOLFRAM Martin

8 GER HAUSDING Patrick

9 GBR LAUGHER Jack

10 GBR HEATLY James

11 RUS SHLEIKHER Nikita

12 RUS KUZNETSOV Evgenii

20.06: Sesto posto per l’Italia ma Biginelli ha dovuto fare i conti con un’infiammazione al tricipite e Neroni che aveva un problema al polso. Non potevano essere al meglio

20.05: Oro per la Russia con Beliaeva e Timoshinina, argento per la Gran Bretagna con Toulson e Cheng, bronzo per l’Ucraina con Bailo e Lyskun

20.04: La Russia non sbaglia e vince la gara con un ultimo tuffo da 72.96, totale di 307.44. Timoshinina si prende il primo titolo europeo

20.02: Errore gravissimo delle ucraine! Molto scarse in ingresso in acqua. Punteggio di 46.08. Secondo posto con 286.14, saranno sul podio

20.01: Buon tuffo delle tedesche, leggermente abbondante Wassen, punteggio di 70.08, probabilmente fuori dal podio con 284.28

20.00: Ancora qualche problema in ing4resso in acqua. Un po’ scarsa Biginelli in ingresso in acqua. Punteggio di 65.28, punteggio finale di 252.12

19.59: Non perfetta ancora una volta Cheng, che solleva troppi spruzzi in ingresso in acqua. Punteggio di 74.88, totale di 290.58

19.59: Buon tuffo delle norvegesi che chiudono con un ingresso senza troppi spruzzi. Punteggio di 61.32. Totale di 265.68

19.58: Ucraina, Russia, Germania, Italia sesta dopo quattro tuffi

19.56: Non benissimo anche le russe che sono scarse in ingresso in acqua, arrivano 70.08, punteggio di 234.48

19.55: Abbondante in ingresso in acqua le ucraine, punteggio di 69.30, totale di 240.66

19.54: Errore anche per la Germania in ingresso in acqua: 61.20, totale di 214.20

19.53: Errore grave per le azzurre. Scarsa in entrata in acqua Neroni, leggermente scarsa Biginelli. Punteggio di 41.40, 188.84, ultimo posto

19.52: Leggermente scarsa Cheng, bene il sincronismo per le britanniche. Punteggio di 72 e totale di 215.70. Ora le azzurre

19.51: Errore delle norvegesi che entrano sollevando troppi schizzi: 59.16, totale di 204.36

19.50: Ucraina, Russia, Germania, Italia dopo tre rotazioni

19.49: Non perfetto il sincro, non perfetto l’ingresso in acqua con qualche schizzo di troppo per le russe. Punteggio di 70.20, secondo posto con 164.40

19.48: Abbondante Bailo in ingresso in acqua. Le ucraine totalizzano comunque 68.16, totale di 171.36

19.47: Errore grave anche per Wassen. Entra in acqua scarsa, arrivano solo 57.60 per le tedesche, nonostante un coefficiente alto. Totale di 153, primo posto

19.46: Bene il sincronismo, male l’ingresso in acqua per le azzurre, entrambe un po’ abbondanti. Punteggio di 55.44, totale di 145.44, sorpasso sulle britanniche

19.45: Errore delle britanniche. Cheng scivola nella rincorsa e arriva scarsa. Punteggio di 49.50, totale di 143.70. Ora le azzurre

19.44: Tanti schizzi per le norvegesi nel tuffo libero. Non bene il sincro, punteggio di 58.80, totale di 145.20

19.44: Ucraina, Germania, Gbr, quinta l’Italia dopo le prime due rotazioni

19.43: Non bene le russe in ingresso in acqua. Buono il sincronismo. Punteggio di 46.80, totale di 94.20

19.42: Ancora bene le ucraine che completano gli obbligatori con due tuffi di altissimo livello. Punteggio di 51, totale di 103.20, primo posto

19.41: Primo posto per le tedesche che totalizzano 49.20, totale di 95.40

19.40: Buon tuffo per le azzurre. Perso un po’ il sincronismo., ottimo l’ingresso in acqua. Punteggio di 46.80, totale di 90 punti, sorpasso sulla Norvegia

19.39: Buono il sincronismo e anche l’ingresso in acqua delle britanniche. Punteggio di 47.40. Totale di 94.20. Ora le azzurre

19.38: Non bene il tuffo delle norvegesi, tanti schizzi in ingresso in acqua. Punteggio di 41.40, totale di 86.40

19.37: Ucraina, Russia, Gbr dopo la prima rotazione, Italia sesta

19.36: Qualche problema per Timoshinina, non perfetto il sincronismo delle russe che totalizzano 47.40

19.35: Che tuffo delle ucraine che scompaiono in acqua, buono il sincronismo. Punteggio di 52.20

19.34: No bene l’ingresso in acqua di Wassen. Punteggio di 46.20 per le tedesche

19.33: bene il sincronismo, non bene l’ingresso in acqua, qualche schizzo di troppo per Neroni. Punteggio di 43.20, terzo posto

19.31: Qualche schizzo di troppo in ingresso in acqua, non perfetto il sincronismo delle britanniche: 46.80. ora le azzurre

19.31: Punteggio di 45 per le norvegesi al primo tuffo

19.30: Tutto pronto per l’inizio della gara, la Norvegia prima a tuffarsi

19.27: A seguire la finale del trampolino uomini con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

19.24: Queste le sei coppie al via della gara: Norvegia (Tuxen-Tuxen), Gran bretagna (Cheng-Toulson), Italia (Biginelli-Neroni), Germania (Punzel-Wassen), Ucraina (Bailo-Lyskun), Russia (Beliaeva-Timoshinina)

19.21: Sulla carta l’obiettivo della coppia azzurra è quello di lasciarsi alle spalle almeno la Norvegia e chiudere al quinto posto, un risultato di livello superiore sarebbe un grande exploit per la giovane coppia italiana

19.19: Esordio assoluto all’Europeo, invece, per Elettra Neroni, 19 anni, della Dibiasi Tuffi

19.16: Maia Biginelli, 18 anni ancora da compiere, ha già fatto il suo esordio all’Europeo chiudendo al quinto posto il synchro misto dalla piattaforma 10 metri

19.15: Si parte con una gara molto interessante per i colori italiani, il synchro donne dalla piattaforma 10 metri. A rappresentare i colori azzurri ci sono Maia Biginelli ed Elettra Neroni che prendono il posto di Batki e Pellacani che avevano tentato invano la qualificazione olimpica in Coppa del Mondo a Tokyo due settimane fa

19.12: Questa sera vi racconteremo prima la finale del sincro femminile dalla piattaforma e poi la finale individuale maschile dai tre metri.

19.10: Buonasera e bentornati alla quinta giornata di gare degli Europei di tuffi in programma a Budapest

14.35: Vi rimandiamo alle 19.30 con la finale del sincro femminile dalla piattaforma e poi con quella individuale maschile dai tre metri.

14.32: Settimo Lorenzo Marsaglia (405.40) ed appena dietro di lui Giovanni Tocci (405.25).

14.31: Si chiude qui la qualificazione dei tre metri maschili. Non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena, come il britannico Laugher che si è salvato solo all’ultimo tuffo.

14.29: Anche i tedeschi Patrick Hausding (413.30) e Martin Wolfram (410.85) chiudono davanti ai due italiani

14.28: IL COLPO DEL CAMPIONE! Straordinario doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 99.45 e Laugher supera anche i due azzurri (414.00).

14.23: Si attende l’ultimo tuffo di Jack Laugher. Doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti (3.9). Il coefficiente è dalla sua e le possibilità di rimontare ci sono tutte.

14.18: Straordinario Evgenii Kuznetsov. 87.40 con il quadruplo e mezzo avanti. 443.70 come punteggio totale. Seconda posizione per l’altro russa Nikita Shleikher, ma lontano con 417.10.

14.12: Giovanni Tocci chiude con un triplo e mezzo ritornato raggruppato da 71.40. I due azzurri sono praticamente attaccati, visto che Tocci è dietro a Marsaglia per soli quindici centesimi di punto.

14.10: Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 68 punti per Marsaglia che chiude la sua gara con un totale di 405.40.

14.04: Ad una rotazione dal termine Lorenzo Marsaglia è quarto, mentre Giovanni Tocci è sesto.

14.03: Sbagliano sia Wolfram (51.30) sia Hausding (62.70) con il quadruplo e mezzo avanti, ma sono entrambi davanti a Laugher, che al momento sarebbe eliminato.

14.00: Sono invece solamente 72.20 i punti del britannico che è undicesimo (258.85), ma mancano i tedeschi Wolfram ed Hausding.

13.58: Jack Laugher si gioca tutto con il quadruplo e mezzo avanti. Dopo i soli sette punti del tuffo precedente deve assolutamente puntare a quota 80

13.52: “Solo” 66.50 per Evgenii Kuznetsov con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato, ma primato in classifica conquistato con 356.30.

13.51: IL RISCATTO DI SHLEIKHER! Triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 84 punti per il russo che si porta anche davanti a Giovanni Tocci (337.15).

13.50: ECCO KOLODIY! Ottimo quadruplo e mezzo avanti da 85.50 e qualificazione alla finale ora più al sicuro.

13.46: Doppio e mezzo rovesciato carpiato da 63 punti per Tocci. 333.85 di punteggio totale contro i 337.40 del connazionale.

13.44: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato solo da 61.25 per Marsaglia. Tra poco il quinto tuffo per Giovanni Tocci.

13.41: Dopo la quarta rotazione Tocci e Marsaglia sono ancora nelle posizioni di vertice.

13.39: Sesto Patrick Hausding (269.00). Rischiano l’eliminazione Laughe, Kolodiy e Shleikher. Sarebbe davvero incredibile.

13.35: DISASTRO DI JACK LAUGHER! Il britannico sbaglia completamente il triplo e mezzo indietro e prende solo 7 punti. E’ quindicesimo! Sarebbe un’eliminazione clamorosa.

13.33: Seconda posizione per il tedesco Martin Wolfram con 279.65.

13.27: Non sbaglia Kuznetsov che si porta al comando con 289.90

13.25: Nikita Shleikher sbaglia anche il quadruplo e mezzo avanti (solo 49.40). E’ a rischio di una clamorosa eliminazione.

13.20: Sbaglia Giovanni Tocci che con il doppio e mezzo indietro carpiato ottiene appena 54 punti. Il calabrese rischia di perdere posizioni. E’ già dietro a Marsaglia.

13.15: Doppio e mezzo indietro carpiato da 61.50 per Lorenzo Marsaglia, che rischia di pagare il coefficiente basso ed un entrata un po’ sporca.

13.11: Si chiude la terza rotazione con Jack Laugher in testa, ma appena dietro di lui ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia.

13.06: Jack Laugher prosegue la sua gara senza errori (76.50 il terzo tuffo) e si porta al comando con 235.15 di punteggio totale.

13.00: Sbaglia anche Kuznetsov! I russi sono dietro gli azzurri.

12.57: ERRORE DI SHLEIKHER! Fioccano i 4 per il russo che ottiene solo 45 punti con il rovesciato.

12.56: Continua a deludere in maniera clamorosa l’ucraino Oleg Kolodiy. Qualificazioe alla finale a fortissimo rischio.

12.53: Terzo tuffo per Giovanni Tocci. Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 76.50 per il calabrese con 216.85.

12.50: Un buon quadruplo e mezzo avanti per Lorenzo Marsaglia da 81.70, con punteggio totale di 214.65.

12.45: Si è chiusa la seconda rotazione e ancora molto bene gli azzurri. Quarto Giovanni Tocci e settimo Lorenzo Marsaglia.

12.40: Seconda posizione per il britannico Jack Laugher con un punteggio totale di 158.65.

12.33: Continua la super gara dei due russi Shleikher e Kuznetsov, che sono al comando rispettivamente con 158.75 e 147.90. Terzo Tocci e sesto Marsaglia.

12.27: Ottimo Giovanni Tocci! Triplo e mezzo avanti carpiato da 72.85 e prima posizione con 134.40

12.24: Triplo e mezzo avanti carpiato da 66.65 per Lorenzo Marsaglia che si porta a 132.95.

12.22: Si è chiusa la prima serie con Tocci quinto e Marsaglia sesto.

12.16: Vola al comando il britannico Jack Laugher con 79.90.

12.11: Il polacco Rzeszutek si inserisce in terza posizione con 69.75.

12.10: Doppietta russa al comando. Nikita Shleikheer ottiene 76.50 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Stesso tuffo per il connazionale Evgenii Kuznetsov (73.10), che è secondo.

12.07: Clamoroso errore per l’ucraino Kolodiy che è penultimo con appena 44.20. Subito obbligato alla rimonta.

12.05: Benissimo Giovanni Tocci. Fioccano i 7,5 con il doppio e mezzo ritornato carpiato. E’ in testa con 67.50

12.03: Buon inizio per Marsaglia che ottiene 66.30.

12.00: Si comincia. Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Marsaglia.

11.55: Tra poco comincia la gara. Il primo sarà proprio Lorenzo Marsaglia.

11.52: I sei tuffi di Giovanni Tocci

Doppio e mezzo ritornato carpiato

Triplo e mezzo avanti carpiato

Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti

Doppio e mezzo indietro carpiato

Doppio e mezzo rovesciato carpiato

Triplo e mezzo ritornato raggruppato

11.48: I sei tuffi di Lorenzo Marsaglia

Triplo e mezzo ritornato raggruppato

Triplo e mezzo avanti carpiato

Quadruplo e mezzo avanti raggruppato

Doppio e mezzo indietro carpiato

Triplo e mezzo rovesciato raggruppato

Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti

11.44: Una maratona con ben 34 atleti e sei tuffi per ognuno. Marsaglia sarà il primo, mentre Tocci il quinto.

11.39: Un podio agguantato da Giovanni Tocci con il bronzo dal metro. Per Marsaglia, invece, due quarti posti consecutivi. La concorrenza oggi è elevata, ma i due azzurri ci proveranno.

11.34: Dopo aver visto sfumare la medaglia nella gara di sincro (quarto posto), Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia ci riprovano con l’obiettivo di conquistare il podio.

11.30: Buongiorno cominciamo la diretta della qualifica dei 3 metri maschili.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021. Continua alla Duna Arena di Budapest una rassegna continentale fantastica finora per l’Italia, che ha già collezionato due medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo.

Voglia di riscatto per Giovani Tocci e Lorenzo Marsaglia. Dopo il quarto posto nel sincro di ieri, i due azzurri risalgono sul trampolino quest’oggi (qualifica ore 12.00) per andare a caccia della finale dai tre metri e magari anche di una medaglia.

Alle 19.30 appuntamento anche dalla piattaforma con la gara di sincro femminile con le giovani Maia Biginelli ed Elettra Neroni. Obiettivo fare il meglio possibile e sognare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento!

