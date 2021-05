LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Giovannini e Larsen inseguono la finale dai 10m. Attesa per Pellacani/Bertocchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.27: Arriva l’errore dell’ucraino Sereda (37.40). Daley ringrazia e si riprende la vetta della classifica con 406.65.

13.21: Triplo e mezzo ritornato raggruppato da 64.35 per Giovannini. Un tuffo che non mette al sicuro l’azzurro, che dovrà giocarsi tutto nella sesta rotazione.

13.17: Risalgono i due azzurri. Giovannini ottavo e Larsen nono. Ottima la quarta rotazione dei due italiani.

13.10: BRAVISSIMO LARSEN! Verticale con triplo e mezzo indietro raggruppato da 74.25 per l’azzurro che si porta a 252.55.

13.03: Si riscatta Daley con il tuffo dalla verticale (89.25). Sono 88.20 quelli dell’ucraino Sereda, sempre al comando della classifica con 329.85.

13.00: Un buon quarto tuffo per Riccardo Giovannini. 69.50 con il triplo e mezzo indietro raggruppato dalla verticale per l’azzurro, che sale a 254.80.

12.57: Al termine della terza rotazione Giovannini è undicesimo, mentre Larsen è tredicesimo. Sarà una battaglia.

12.54: Purtroppo Larsen rischia di perdere posizioni. Il bielorusso Barouski, tredicesimo dopo due tuffi, si è portato davanti all’azzurro.

12.51: Arriva l’errore per Andreas Sargent Larsen, che ottiene solo 54.45 (qualche 5 e anche 5,5) con il triplo e mezzo indietro raggruppato. E’ dietro a Giovannini con 178.30.

12.46: Anche il russo Minibaev si porta davanti a Daley con 230.10. Tra non molto il terzo tuffo di Larsen.

12.43: Ne approfitta subito l’ucraino Sereda che si porta al comando con 241.65.

12.41: Sbaglia Daley! 50.40 per il britannico con gli avvitamenti. Tanti 4,5 e 5 per il britannico (224.90).

12.40: 64 punti con il triplo e mezzo ritornato raggruppato per Giovannini. 185.50 per l’azzurro, che continua in una gara molto regolare. Servirebbe qualcosa in più per mettersi al sicuro.

12.38: Nono Larsen, decimo Giovannini. Hanno pochi punti di vantaggio sul tredicesimo.

12.36: Sta per volgere al termine anche la seconda rotazione. I due azzurri dovrebbero sono attualmente entrambi qualificati per la finale.

12.33: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per Larsen, che ottiene 59.50 punti. Punteggio totale di 123.85 per Andreas che si porta davanti di pochi punti a Giovannini.

12.31: Ottimo tuffo del rumeno Popovici (83.30) che si porta davanti a Giovannini con ben dodici punti.

12.28: Molto importante per gli azzurri il grave errore del francese Rosset (23.80) con il secondo tuffo.

12.25: Straordinario Tom Daley! 91.20 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. E’ al comando con 174.50.

12.24: Solo 58.50 con il triplo e mezzo avanti carpiato per Giovannini. Pagato un coefficiente basso ed un tuffo non eccezionale. L’azzurro rischia di perdere posizioni (121.50).

12.21: Dopo la prima rotazione Larsen è decimo, mentre Giovannini dodicesimo. Ci sarà da soffrire in questa qualifica.

12.18: Quarto posto per il britannico Noah Williams (77.40). Sta per volgere al termine la prima rotazione.

12.14: Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 64.35 per l’azzurro. Si poteva ottenere qualche punto in più. E’ davanti a Giovannini in ottava posizione.

12.13: Tocca ad Andreas Sargent Larsen.

12.10. Si inserisce in terza posizione il russo Minibaev. 81.60 per lui con il primo tuffo.

12.07: Ancora meglio l’ucraino Sereda con il ritornato raggruppato. Tutti 9 come voti e 86.40 come punteggio totale.

12.06: Comincia bene Tom Daley con il rovesciato. 83.30 per il britannico.

12.03: Ottimo doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 63 punti per l’azzurro. Tanti 7,5 e anche degli 8.

12.01: Comincia la gara con il francese Matthieu Rosset. 56 il primo tuffo. Ora tocca a Riccardo Giovannini.

11.50: I tuffi di Larsen

Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti

Triplo e mezzo rovesciato raggruppato

Triplo e mezzo indietro raggruppato

Verticale con triplo e mezzo indietro raggruppato

Triplo e mezzo ritornato raggruppato

Quadruplo e mezzo avanti raggruppato

11.46: I tuffi di Giovannini

Doppio e mezzo rovesciato raggruppato

Triplo e mezzo avanti carpiato

Triplo e mezzo ritornato raggruppato

Verticale con triplo e mezzo indietro raggruppato

Triplo e mezzo indietro raggruppato

Doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo

11.41: Saranno 22 gli atleti al via. Giovannini il secondo, mentre Larsen per quindicesimo.

11.37: L’obiettivo per i due azzurri è quello di centrare la qualificazione alla finale e poi provare a togliersi una bella soddisfazione, magari con un piazzamento importante nella finale continentale.

11.33: Saranno i giovani Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini ad aprire la giornata azzurra.

11.30: Buongiorno cominciamo la diretta dell’ultima giornata degli Europei di tuffi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021. Finisce alla Duna Arena di Budapest una rassegna continentale fantastica per l’Italia, con la squadra azzurra che vuole chiudere

Si comincia alle 12.00 con la qualifica della piattaforma maschile con in gara Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini, che proveranno ad accedere alla finale e poi alla ricerca di un bel piazzamento anche in finale.

I fari dell’Italia, però, sono puntati soprattutto sulla gara del sincro femminile dai tre metri con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani che difendono lo straordinario titolo di due anni fa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima giornata dedicata ai tuffi degli Europei di Budapest 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento!

