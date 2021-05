CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e il francese a livello ATP: il tennista piemontese ha perso l’unico precedente al primo turno dell’ATP 1000 di Shanghai nel 2019 quando il classe 1986 l’ha battuto 7-5 (1)6-7 6-3. Chi vince la sfida accede al secondo turno contro Gianluca Mager che ha battuto l’australiano Alex de Minaur all’esordio.

Per giocare il derby italiano al prossimo turno, Lorenzo Sonego dovrà battere il transalpino. Il #33 al mondo disputerà anche il torneo di doppio maschile in coppia con Andrea Vavassori contro i due francesi Adrien Mannarino e Benoit Paire. Il piemontese è reduce dal secondo turno perso a Montecarlo contro Sascha Zverev dopo la vittoria all’esordio contro Marton Fucsovics. Dopo la doppietta in Sardegna, l’azzurro sogna ancora in patria con l’obiettivo di accedere in top30.

Gael Monfils torna a Roma con la testa di serie #14 dopo l’eliminazione al primo turno contro Dominik Koepfer lo scorso autunno. Primo torneo sulla terra rossa dell’anno per il francese che ha disputato solo i tornei dell’ATP Cup e l’Australian Open. Nella competizione a squadre ha giocato e perso solo contro Matteo Berrettini mentre nel primo Slam dell’anno è uscito al primo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera dalle ore 10 italiane sulla Grand Stand Arena di Roma al Foro Italico dopo la sfida tra il qualificato spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il bulgaro Grigor Dimitrov. Buon divertimento!

