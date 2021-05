Sono stati sorteggiati poco fa i tabelloni degli Internazionali d’Italia 2021, terzo e ultimo Masters1000 sulla terra battuta prima del grande appuntamento della primavera tennistica, il Roland Garros che sarà di scena a giugno. In questo momento sono otto gli italiani già presenti fra i partecipanti ufficiali, in attesa dei risultati provenienti dalle qualificazioni; tra chi conosce già il proprio destino, Lorenzo Sonego non può dirsi propriamente soddisfatto.

Il torinese rientra in campo dopo aver saltato Monaco di Baviera e Madrid per un infortunio all’anulare sinistro. Il suo debutto sulla terra romana sarà assai complicato da approcciare; il suo primo ostacolo si chiama Gael Monfils, che torna a giocare dopo più di due mesi. Il transalpino, quattordicesima testa di serie, non ha vissuto al meglio questi mesi sportivi a braccetto con il Covid e a complicare il tutto ci si è messo anche un piccolo infortunio al polpaccio che lo ha costretto al forfait a Montecarlo.Se Gael, che ha vinto l’unico confronto nel 2019, ha recuperato sia dal punto di vista fisico che mentale è un giocatore difficile da affrontare, ma la ruggine potrebbe farsi sentire.

Semmai Lorenzo dovesse riuscire a battere Monfils, il secondo turno lo vedrebbe protagonista con uno fra Gianluca Mager e Alex de Minaur. Ovviamente l’australiano si presenterebbe alla partita da favorito, anche dall’unico precedente a suo favore: sul cemento indoor di Parigi-Bercy 2020 l’oceanico vinse agevolmente per 6-3 7-5. Da allora però l’azzurro ha acquisito più certezze nel proprio modo di giocare, con il successo in Sardegna che ha innalzato le sue quotazioni.

Dal terzo turno il compito diventerebbe davvero arduo: salvo incredibili scivoloni, negli eventuali ottavi di finale il suo avversario sarebbe Dominic Thiem, che a Madrid sta dando sfoggio di aver recuperato lo smalto dei giorni migliori. Anche in questo caso non sarebbe il primo match tra i due, e come in precedenza non è l’azzurro ad essere in vantaggio. Nella semifinale di Kitzbuhel 2019 fu l’odierno numero 4 al mondo a prevalere in due set.

