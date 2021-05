Lorenzo Sonego si conferma un combattente infinito anche agli Internazionali d’Italia. Il tennista torinese si fa un bel regalo di compleanno portandosi a casa il primo turno contro un Gael Monfils apparso molto più in condizione rispetto agli ultimi mesim dopo una battaglia di due ore e cinquanta minuti con il risultato di 6-4 5-7 6-4. Una partita dalle molteplici facce, sempre in bilico, e nel finale l’azzurro è passato sopra anche ad un problema alla coscia sinistra che lo ha condizionato negli ultimi giochi.

Non si sa mai cosa aspettarsi con Monfils, ancor di più quando non scende in campo da febbraio. Il francese è visibilmente arrugginito, prova a non forzare i suoi colpi ma è assai macchinoso quando si tratta di servire, tra doppi falli e uscite assai lente dal fondamentale. Anche Lorenzo però non appare lucidissimo, compiendo alcuni errori gratuiti, soprattutto con il dritto. Si aggiungono anche le condizioni esterne non perfette ed il risultato è un vero e proprio festival del break: per due volte Sonego è avanti e viene ripreso quasi immediatamente, ma alla terza volta il torinese non si fa sorprendere e si porta a casa la frazione.

Anche il secondo set segue un canovaccio simile, con le folate di vento che rendono parecchio complicato far partire lo scambio. Il francese continua ad andare a strappi e ad avere difficoltà con il servizio: si salva nel terzo gioco da sotto 0-30, ma pochi minuti dopo si deve arrendere alla terza palla break concessa a causa di una risposta assai profonda di Sonego. L’azzurro è costretto subito agli straordinari per difendere il vantaggio, da sotto 0-40 inanella una serie di battute di ottima fattura rimanendo sul 4-2, ma cede nuovamente sopra 4-3 30-0, quando Monfils ritrova carattere e rabbia con un paio di difese da spellarsi le mani. Il numero 14 del tabellone è definitivamente entrato in partita, inizia a far sentire anche la propria voce mentre Lorenzo è abbandonato dalla seconda di servizio: un paio di grandi scambi e il transalpino pareggia il conto sul 7-5.

Sembra che la partita possa cambiare padrone da un momento all’altro, ma Monfils si conferma imprevedibile. Il numero 14 del tabellone concede subito un inaspettato break a Lorenzo, che fa il possibile per mantenere il controllo. Ci riesce fino al 3-1 15-30, ma il francese ha un’altra fiammata delle sue e mette su una striscia lunghissima di dodici punti a zero (compreso uno su una palla corta dell’azzurro che era rimbalzata due volte) che lo portano a condurre. Di rabbia e di orgoglio Sonego frena l’emorragia, ma sul punto che lo porta ad una palla per il 4 pari sente tirare la coscia sinistra. Dopo un rapido pit-stop con il fisioterapista, il torinese torna in campo e sembra anzi più fluido di prima da fondo; porta a casa il servizio e gioca un game alla morte, in cui con scambi assurdi riesce a prendersi il break. Seppur senza caricare in battuta, i suoi dritti sono dei veri e propri laser che spiazzano Monfils, che quasi incredulo sbaglia l’ultimo colpo di una partita che si candida tra le più intense di questa settimana romana.

Nonostante qualche errore gratuito qua e là, il saldo di Lorenzo è positivo, con 29 vincenti e 25 gratuiti, mentre il transalpino si ferma a 30/40; in una partita piena di palle break, 14-11 in favore dell’azzurro, fanno la differenza i quattro punti in più vinti al servizio, 44 a 40; vitali in uno scontro giocato sul filo del rasoio.

