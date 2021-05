CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

29-26 1/2 Browne.

Scorribanda di Browne, Datome non riesce a fermarlo che col fallo: liberi.

29-25 3/3 Forray.

Un tris di liberi per Forray, fermato sul tiro da tre irregolarmente da Rodriguez.

29-22 Datome dall’arco, pescato da Rodriguez: +7 Milano!

26-22 Lasciato libero Morgan, va a segno.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – MILANO: Punter 7; TRENTO: Browne 8

E finisce qui il primo quarto!

26-20 Parte dal palleggio Datome e appoggia al vetro!

24-20 Rodriguez per Biligha, ed è +4 Milano! Time out Molin.

22-20 Primi due anche di Gigi Datome, da rimbalzo in attacco.

20-20 Spara la tripla Sanders, ed è parità!

20-17 2/2 Rodriguez.

Primi due tiri liberi per Sergio Rodriguez, il fallo è di Browne.

3′ al termine del primo quarto, cominciano i primi cambi.

18-17 Arriva la tripla del sorpasso di Delaney!

17:40 15-17 dopo 5’28”. Milano: 7 Punter, 1 Delaney, 3 Shields, 4 Hines; Trento: 8 Browne, 3 Morgan, 4 Williams, 2 Maye.

17:38 10-14 a metà primo quarto, come ci si aspettava è partita dagli alti ritmi.

17:36 Dopo 4′ il punteggio è di 10-10, partita intensissima per il punteggio già particolarmente alto.

17:34 Punteggio di 6-7 per Trento, ci sono purtroppo dei problemi tecnici che stanno consentendoci di aggiornare solamente il risultato.

17:31 Cominciano i playoff!

17:30 Squadre pronte al via!

17:27 Tra poco la palla a due!

17:23 In corso la presentazione delle due squadre seguita dall’inno nazionale.

17:20 Dieci minuti al via!

17:18 Dopo questa partita, ma anche durante la stessa, inizieranno in questo ordine Venezia-Sassari, Virtus Bologna-Treviso e Brindisi-Trieste.

17:15 Una stagione difficile, quella italiana del 2020-2021, che ha perso la Virtus Roma, visto retrocedere Cantù, ma anche ottime prestazioni italiane in Europa (Brindisi che sfiora le Final Eight di Champions League, la semifinale di EuroCup della Virtus Bologna, e naturalmente Milano in Eurolega).

17:12 Ricordiamo che gara-2, in un inedito per il campionato italiano, si giocherà tra ventiquattr’ore, programmazione assai compressa in conseguenza delle esigenze milanesi relative alle Final Four di Eurolega (28 e 30 maggio).

17:09 Da non dimenticare la finale scudetto del 2018, come precedente illustre tra le due squadre. Non sono in tanti quelli rimasti dell’epoca, anzi, ma tutti hanno memoria per ricordare la stoppata di Goudelock che, in gara-5, di fatto trascinò l’Olimpia verso quello che è ad oggi il suo ultimo scudetto.

17:06 Zach LeDay e Jacorey Williams, due uomini che hanno sfiorato la leadership per valutazione: l’uno è secondo, l’altro è quarto in questa stagione regolare. Una sfida meno scontata, questa, di quel che sembra, almeno per la gran quantità di talento sul parquet.

17:03 Le sfide: Gary Browne contro Sergio Rodriguez (terzo e quinto per assist in regular season), Jacorey Williams (18.2 punti in regular season, di media) contro il 50% del Chacho e il 46.6% di Michael Roll da tre, ma non solo.

17:00 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto tra Milano e Trento, di scena al Mediolanum Forum di Assago.

L’ultima giornata – Il quadro dei playoff – La presentazione

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto che vede di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Dolomiti Energia Trentino, in quel del Mediolanum Forum di Assago.

L’Olimpia di Ettore Messina arriva da prima in stagione regolare, anche se nel finale l’assalto di Brindisi è stato fiero, e forse senza il Covid-19 dei pugliesi di mezzo sarebbe stato possibile parlare di un’altra storia. L’Aquila Basket di Lele Molin ha arraffato all’ultima giornata la postseason, al termine di una stagione che l’ha vista uscire nelle Top 16 di EuroCup e scoprire il talento di Jacorey Williams.

Messina e Molin, una storia infinita. Braccio visibile uno, nascosto l’altro, i due hanno condiviso larghissimi tratti della loro vita professionale, lungo tutto il continente europeo. Ora si rirovano da avversari, in quella che è una serie di playoff che, come le altre, vede la problematica situazione (per tutti) dei back-to-back da gestire.

La sfida che apre ufficialmente una fase decisiva della stagione che non si vedeva dal 2019, a causa dell’interruzione del campionato di un anno fa, sarà visibile in diretta tv tramite RaiSport+ HD in chiaro, oltre che sulle piattaforme streaming RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+, per una programmazione che, in termini di basket, sarà estremamente fitta in questi giorni.

Il match tra Olimpia Milano e Aquila Basket Trento inizierà alle ore 17:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo