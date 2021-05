LIVE Olimpia Milano-Cska Mosca, Finale 3° posto Eurolega in DIRETTA: i meneghini si giocano il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della finale per il terzo posto– La cronaca di Barcellona-Milano 84-82 – La cronaca di CSKA Mosca-Anadolu Efes 86-89

Buonasera amiche e amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Milano-CSKA Mosca, match valido per la finale del terzo e quarto posto della Turkish Airlines Euroleague Basketball 2020-2021.

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina si appresta dunque a chiudere la propria stagione europea, per poi concentrarsi sui playoff di Serie A, con la finale di consolazione della massima competizione continentale per club. In semifinale l’AX Armani Exchange ha accarezzato a lungo il sogno di poter ottenere il pass per la finalissima, arrivando ad avere anche la potenziale tripla della vittoria, mandata però solo sul secondo ferro da Kevin Punter (top-scorer del match con 23 punti. Al termine di una gara sostanzialmente equilibrata a decidere in favore del Barcellona di coach Sarunas Jasikevicius è stato un piazzato di Cory Higgins con 8 decimi sul cronometro per fissare il punteggio finale sull’84-82.

Nella prima semifinale invece il CSKA di coach Dimitris Itoudis (campione in carica) si è arreso all’Anadolu Efes di Ergin Ataman nella riedizione della finale della stagione 2018-2019, allora vinta dai russi. 86-89 lo score finale con enormi brividi finali per la compagine turca. Dopo aver chiuso il terzo quarto avanti 71-55 l’Efes è stato protagonista di un calo che si era già visto nelle due sfide di regular season con il Real Madrid, con il CSKA che dopo essersi riportato a -1 nel finale non è riuscito a gestire al meglio gli ultimi possessi per completare la rimonta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-CSKA Mosca, finale per il terzo posto dell’Eurolega 2021. Palla a due prevista alle ore 17.30 alla Lanxess Arena di Colonia, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 17.00.

