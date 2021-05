CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.00 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Musetti e Korda e buon proseguimento di giornata.

13.58 Le statistiche raccontano dell’equilibrio del match con Musetti che ha vinto il 67% di punti con la prima contro il 70% dell’avversario. Meglio l’azzurro con la seconda con la quale ha vinto il 50% dei punto a differenza del 41% dell’avversario.

13.55 Le dichiarazioni di Musetti nel post partita: “Dopo quel punto che tutti avete visto nel secondo set ho perso la concentrazione. Ho cominciato bene il terzo set ero molto concentrato. Non è stata ma mia miglior partita a livello tecnico ma ho giocato col cuore e sono orgoglioso. Mi spiace per Korda che ha giocato molto bene. Vedremo chi dovrò affrontare al prossimo turno ma sono pronto. Sia con Goffin sia con Bedene non ho mai giocato. Sono felice di giocare davanti al pubblico era da un po’ che non succedeva. Li aspetto di nuovo domani“.

13.54 Grazie a questo successo Lorenzo Musetti sale virtualmente alla posizione n.83 del ranking ATP. In caso di ulteriore vittoria diventerebbe n.76, scavalcando anche Stefano Travaglia e diventando il quinto giocatore in Italia dietro Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini.

13.53 Successo spettacolare dell’azzurro che stacca il pass per i quarti di finale dove troverà il vincente del match tra lo sloveno Bedene ed il belga Goffin.

6-4 MUSETTI!!!!!!!! VINCE L’AZZURRO!!!!!!!!!!!! FANTASTICO SUCCESSO CHE VALE I QUARTI DI FINALE!!!!

30-40 Scappa via il rovescio di di Musetti. Ancora un match point per l’azzurro.

15-40 Korda gioca il dritto e attacca la rete, il passante di Musetti è favoloso.

15-30 Disegna il campo Musetti col dritto!!!!!!! Bravissimo l’azzurro che trova due volte la riga prima con l’inside-out e poi col lungolinea.

15-15 Gran dritto in avanzamento dell’americano che gioca un ottimo scambio.

0-15 Rovescio profondissimo di Musetti che manda fuori giri Korda.

5-4 Musetti. Rovescio lungolinea meraviglioso. L’azzurro torna avanti.

40-15 Chiamato out il servizio di Musetti, arriva la correzione dell’arbitro.

30-15 Aggressivo col rovescio in uscita dal servizio, l’azzurro chiude con un ottimo dritto a incrociare.

15-15 Prima vincente per Musetti.

0-15 Buon drop shot di Musetti ma il recupero di Korda è fenomenale.

4-4. Occasione sprecata da Musetti.

A-40 Regalo di Musetti che prova ad affondare col dritto lungolinea in contropiede ma la palla finisce in corridoio.

40-40 Bravo Korda col dritto in uscita dal servizio, il recupero di Musetti è largo.

30-40 Esagera questa volta Musetti che tiene lontano dalla riga di fondo l’avversario col rovescio ma quando prova il lungolinea sbaglia. Annullata la prima palla break.

15-40 CHE MERAVIGLIA MUSETTI!!!!!!!!! Rovescio lungolinea da fondo campo che bacia la riga. Fantastica giocata dell’azzurro!!!

15-30 Estremamente aggressivo Musetti sulla seconda dello statunitense con un dritto a incrociare pesantissimo che costringe all’errore l’avversario.

15-15 Ace dello statunitense.

0-15 Doppio fallo Korda.

4-3 Musetti. CONTROBREAK KORDA!

0-40 Ancora un brutto errore di Musetti che gioca in rete la smorzata in uscita dal servizio. Tre palle break per Korda.

0-30 L’americano spinge bene col dritto e sale a rete chiudendo con una comoda volée.

0-15 Musetti chiama a rete l’avversario con una smorzata e prova a beffarlo con un lob, sul conseguente smash Musetti tira in rete il passante.

4-2 Musetti. Korda chiude con l’ace al centro.

40-30 Servizio, dritto e smash, tutto facile in questo scambio per lo statunitense.

30-30 CAPOLAVORO MUSETTI!!!!!!!!!! Korda trova un gran lungolinea di dritto ma l’azzurro in corsa trova un passante che bacia la riga. Favoloso!

30-15 Ottima giocata di Korda che prima spinge lontano l’avversario col dritto e poi chiude con una smorzata perfetta.

15-15 Servizio al centro e dritto a incrociare vincente dello statunitense.

0-15 Musetti chiama a rete l’avversario con una delicata palla corta, prova ad infilarlo col rovescio passante lungolinea, la volée di Korda complicatissima si ferma in rete.

4-1 Musetti conferma il break!

40-0 Ancora un errore di rovescio dell’americano.

30-0 Servizio e dritto a uscire dell’azzurro, il recupero di Korda è out.

15-0 Gran regalo da parte di Korda che prima affonda col dritto ma sul passante di Musetti gioca in rete una volée molto comoda.

3-1 BREEEAAAAK MUSETTI!!!!! Punto meraviglioso!!!! Favoloso l’azzurrino!!!! Korda spinge bene ma non chiude con lo smash, il toscano trova un passante da sogno!

30-40 Prima esterna vincente dello statunitense.

15-40 Regalo di Korda, col rovescio, doppia palla break per l’azzurro.

15-30 Korda prova a spingere con l’inside-out sullo slice di Musetti ma la palla termina in corridoio.

15-15 Profonda la risposta dell’azzurro sulla seconda dello statunitense che spedisce in rete il suo rovescio.

15-0 Spinge bene Korda, arriva in ritardo Musetti sul recupero di rovescio e sbaglia.

2-1 Se ne va il rovescio di Korda. Musetti tiene un importante terzo game.

A-40 Passante di rovescio di Musetti.

40-40 Lungo il recupero dell’americano dopo la smorzata di Musetti.

30-40 Palla break per Korda.

30-30 Servizio vincente di Musetti.

15-30 Larga la risposta di Korda.

0-30 Musetti non contiene il rovescio.

1-1 Sbaglia ancora Musetti e Korda tiene il servizio.

40-30 In rete il dritto del toscano.

30-30 Musetti chiude benissimo con il recupero in allungo.

30-0 In corridoio la risposta di Musetti.

1-0 Musetti tiene bene il primo game.

40-0 Altra risposta sbagliata dall’americano.

30-0 Korda sbaglia di dritto.

15-0 Primo punto del set per Lorenzo.

Ricomincia il terzo set con Musetti al servizio.

Il secondo set è girato sul break del quarto gioco conquistato dall’americano. Da quel momento si è spenta la luce per il toscano.

1-6 Korda chiude con il dritto lungolinea e si prende facilmente il secondo set.

40-0 Ace di Korda.

30-0 Musetti spara lunga la risposta.

1-5 Purtroppo finisce lungo il back del toscano ed ora Korda ha in mano il secondo set.

15-40 Korda miracoloso a rete. Due palle break per l’americano.

15-30 Musetti si inventa prima la palla corta in controbalzo e poi chiude a rete con il rovescio.

0-30 Smash vincente di Korda. Momento molto complicato ora per Musetti.

1-4 Game a zero pesante di Korda.

40-0 Ancora un ottimo servizio dell’americano.

30-0 Prima vincente di Korda.

1-3 Arriva il break dell’americano.

40-A Palla break per Korda.

40-40 Arriva l’errore di Musetti con il dritto.

A-40 Strepitoso Musetti! Super rovescio lungolinea dell’azzurro.

40-40 Risposta vincente di Korda.

40-30 Prima vincente di Musetti.

30-30 Ennesima palla corta di Musetti.

15-30 Risposta vincente di Korda.

15-15 Ennesima palla corta meravigliosa di Musetti.

0-15 Molto bravo Korda con la volèe di rovescio.

1-2 L’americano tiene il servizio.

A-40 Prima vincente di Korda.

40-40 Korda con la prima di servizio annulla la palla break dell’azzurro.

30-40 Palla break per Musetti.

30-30 Doppio fallo di Korda.

30-15 Korda sfonda con il dritto ed obbliga Musetti all’errore.

0-15 Lungo il recupero impossibile di dritto dell’americano.

1-1 Scambio durissimo e alla fine Musetti tiene il servizio.

40-30 Pregevole palla corta di Musetti.

30-30 Stecca questa volta l’italiano.

30-15 Bel dritto di Musetti.

0-1 Prima vincente dell’americano.

40-15 In corridoio il passante di Musetti.

15-15 Lorenzo stecca con il rovescio

0-15 Strepitoso passante di dritto di Musetti.

Si riparte con Korda al servizio.

La pioggia non ferma il toscano, che rientra bene in campo e tiene con comodità i suoi turni di servizio.

6-3 PRIMO SET PER MUSETTI!

40-30 In corridoio il passante di Musetti.

40-15 Se ne va il primo.

40-0 Ace di Musetti e tre set point.

30-0 Dritto vincente di Musetti.

5-3 Korda conquista il game ed ora Musetti serve per il match.

A-40 Sul nastro il passante di rovescio di Musetti.

40-40 Korda annulla la palla break con un bel rovescio.

30-40 SET POINT MUSETTI!

30-30 Spettacolare palla corta di Musetti.

30-15 Dritto vincente di Korda.

15-15 Dritto in corridoio del toscano.

5-2 Lungo il dritto di Korda e Musetti tiene il servizio.

40-15 Rovescio lungolinea dell’americano.

40-0 Altra prima vincente dell’azzurro.

30-0 Servizio vincente di Musetti.

4-2 Fantastica discesa a rete di Korda.

40-30 Musetti stecca con il dritto.

SI RICOMINCIA!

12.13: E’ in corso il riscaldamento!

12.10: Si attende l’ingresso in campo dei due giocatori. Ci sarà ovviamente un fase di riscaldamento.

12.06 Arrivano buone notizie! La pioggia è diminuita e i campi sono stati scoperti. Si riparte alle 12.10

12.00: Si prospetta una giornata molto difficile a Lione. La pioggia non smette e dunque tutti i match in corso sono sospesi e gli altri rinviati.

11.45: Non sono previsti aggiornamenti a breve. La pioggia continua in maniera incessante in quel di Lione.

11.37: La pioggia non si ferma a Lione.

11.32: E’ un match importante quello di oggi per Musetti, che con una vittoria si avvicinerebbe alla Top-80 (salirebbe in 83esima posizione).

11.26: Ricordiamo che in programma dopo Musetti-Korda, ci sarebbe il match di primo turno che vede opposti Jannik Sinner e Aslan Karatsev. In caso di ulteriore rinvio l’altoatesino ed il russo rischiano di trovarsi a giocare anche più partite nello stesso giorno.

11.20: Non sarà una giornata facile a Lione. E’ prevista pioggia per tutto il giorno e l’unica possibile finestra di gioco potrebbe essere alle 13, ma solo per breve tempo.

11.15: Un primo set che finora aveva visto un ottimo Musetti. Il toscano ha sofferto solo nel primo game, dove ha dovuto salvare una palla break, per poi allungare in maniera decisa fino al 4-1.

La pioggia era prevista e c’è il rischio di una lunga interruzione a Lione.

Il match riprenderà dal 4-1 nel primo set per Lorenzo Musetti.

NUBIFRAGIO A LIONE! Subito match sospeso.

30-30 Pima vincente di Korda.

Arriva la pioggia! Si aprono i primi ombrelli sugli spalti.

15-30 Buona prima esterna di Korda.

0-30 Dritto steccato di Korda.

0-15 Capolavoro di Musetti con una volèe di rovescio a metà campo.

4-1 Musetti conserva il break e allunga nel primo set.

40-30 Stavolta la palla corta non riesce all’italiano.

40-15 Perfetta la palla corta di Musetti.

30-15 Stavolta dritto vincente dell’americano.

30-0 Altro errore di dritto di Korda.

3-1 DOPPIO FALLO DI KORDA E BREAK PER MUSETTI!

30-40 Korda sbaglia la palla corta e palla break per Musetti.

30-15 Lungo il pallonetto di Musetti.

15-15 Bel passante di Musetti.

2-1 Game facile per Musetti.

40-0 Ace di Musetti.

30-0 Prima carica di Musetti che porta Korda all’errore.

1-1 Splendido rovescio lungolinea dell’americano.

40-30 Scappa via il rovescio di Musetti.

30-30 Ace di Korda.

15-30 Doppio fallo di Korda.

15-15 Prima vincente dell’americano.

1-0 Bel game vinto da Musetti, che annulla una palla break in apertura.

A-40 Servizio vincente del toscano.

40-40 Esce di poco il dritto dell’americano.

40-A C’è una palla break per Korda.

40-40 Lungo il recupero del toscano.

A-40 Sul nastro la risposta di Korda.

40-40 Musetti stecca di dritto.

40-30 Lungo il dritto di Korda.

30-30 Ace di Musetti.

15-30 Korda affossa la risposta.

0-30 Altro errore dell’azzurro.

0-15 Musetti sbaglia di rovescio.

10.38: Comincia la partita. Serve Musetti per primo.

10.32: Tra poco inizierà l’incontro. C’è un po’ di paura per la pioggia che potrebbe condizionare il programma della giornata.

10.27: Il vincente del match affronterà quello della sfida tra il belga David Goffin e lo sloveno Aljaz Bedene

10.22: Un’eventuale affermazione contro Korda permetterebbe a Musetti di avvicinarsi alla top-80: si isserebbe infatti a 895 punti, inserendosi virtualmente all’83mo posto

10.20: Si tratta della prima sfida a livello ATP trra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda.

10.16: Anche Musetti ha faticato in queste ultime settimane. Anche un pizzico di sfortuna per il toscano, che a Roma si è trovato ad affrontare uno scatenato Reilly Opelka, giunto fino alle semifinali.

10.12: L’americano ha vinto proprio a Lione il suo primo match sul rosso in questa stagione. A Belgrado e Montecarlo è uscito al primo turno, mentre a Madrid è uscito addirittura nel primo turno delle qualificazioni a Madrid.

10.07: Sebastian Korda, numero 65 del mondo, ha sconfitto invece il francese Pierre-Hugues Herbert per 7-6 6-4.

10.03: Ottimo esordio di Musetti a Lione, con il toscano che ha superato in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6 3-6 7-5.

10.00: Cominciamo la diretta di Musetti-Korda

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-Sebastian Korda, valevole per il secondo turno del torneo ATP di Lione. Il toscano va a caccia dei quarti di finale sulla terra rossa francese.

Davvero ottimo l’esordio di Musetti a Lione con il toscano che ha saputo battere in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 19 del mondo e settima testa di serie, con il punteggio di 7-6 3-6 7-5, prendendosi la rivincita dopo il ko di Barcellona.

Adesso per Musetti ci sarà la sfida con Korda. Un bello scontro tra Next Gen e tra due giocatori che hanno sicuramente un futuro importante davanti a loro. L’americano è in continua crescita e nel primo turno ha superato in due set il francese Pierre-Hugues Herbert per 6-4 7-5. In caso di successo, Musetti salirebbe alla posizione n.83 del ranking ATP.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-Sebastian Korda, valevole per il secondo turno del torneo ATP di Lione: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio alle 10.30 (primo match di giornata) e sarà trasmessa in tv su Supertennis. Buon divertimento!

