LIVE Moto2, GP Spagna in DIRETTA: Gardner firma la pole con il record della pista! Di Giannantonio e Bezzecchi in prima fila!

16.03 La classifica conclusiva della Q2 della Moto2:

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 244.8 1’40.667

2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.2 1’40.738 0.071 / 0.071

3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.5 1’40.753 0.086 / 0.015

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 252.3 1’40.808 0.141 / 0.055

5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 250.0 1’40.833 0.166 / 0.025

6 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 250.5 1’41.038 0.371 / 0.205

7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 248.8 1’41.210 0.543 / 0.172

8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 246.5 1’41.235 0.568 / 0.025

9 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.2 1’41.251 0.584 / 0.016

10 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 246.0 1’41.266 0.599 / 0.015

11 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 248.2 1’41.329 0.662 / 0.063

12 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 249.4 1’41.458 0.791 / 0.129

13 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.8 1’41.521 0.854 / 0.063

14 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 249.4 1’41.704 1.037 / 0.183

15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 248.2 1’41.714 1.047 / 0.010

16 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 248.8 1’41.736 1.069 / 0.022

17 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 248.2 1’41.933 1.266 / 0.197

18 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 247.7 1’41.945 1.278 / 0.012

15.59 Remy Gardner insegue la prima vittoria del 2021. La KTM ha mostrato un buon passo gara, un ritmo che è molto simile a quello mostrato dai due italiani e da Sam Lowes. Quinto posto per Raul Fernandez, pronto domani a ben figurare dopo aver vinto il GP di Portogallo.

15.57 Qualifica oltremodo serrata a Jerez. I primi tre della classifica terminano la qualifica racchiusi in un fazzoletto di 1 decimo. Lo spettacolo è assicurato domani in una competizione dove ci si attende una risposta da Sam Lowes che scatterà dal quarto posto.

1 87 R. GARDNER 1:40.667 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.071 3 72 M. BEZZECCHI +0.086 4 22 S. LOWES +0.362 5 25 R. FERNANDEZ +0.420 6 97 X. VIERGE +0.561 7 16 J. ROBERTS +0.568 8 96 J. DIXON +0.599 9 44 A. CANET +0.662 10 9 J. NAVARRO +0.791

15.51 Quinto posto per Fernandez che si piazza alle spalle di Bezzecchi e Di Giannantonio. Gardner conquista la prima pole della stagione con il record della pista!

15.51 ATTENZIONE! Raul Fernandez cerca la magia nell’ultimo giro! Caduta per Arenas nel frattempo in curva 3, non ci sono conseguenze.

15.50 Caduta per Lowes che termina nella ghiaia la Q2. Potrebbe non cambiare la qualifica.

15.48 Che rischio per Lowes! L’inglese ha sfiorato il miglior giro, ma ha completamente sbagliato l’ultima curva.

15.47 Gardner si rilancia, due giri a disposizione.

15.46 Bezzecchi e Di Giannantonio si lanciano per l’ultimo giro lanciato. Occhio a Gardner e Lowes, mentre Raul Fernandez non sembra avere il passo per conquistare la prima posizione.

15.44 Caduta per Joe Roberts ed Aron Canet. L’americano di Italtrans e lo spagnolo di Aspar ripartono senza problemi.

15.43 Qualifica pazzesca a Jerez per i protagonisti della Moto2! Ultimo tentativo per tutti.

1 87 R. GARDNER 1:40.667 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.071 3 72 M. BEZZECCHI +0.086 4 22 S. LOWES +0.362 5 25 R. FERNANDEZ +0.420 6 97 X. VIERGE +0.561 7 16 J. ROBERTS +0.568 8 96 J. DIXON +0.599 9 44 A. CANET +0.662 10 9 J. NAVARRO +0.791

15.41 Brutto settore finale per Di Giannantonio che ha registrato il best lap nel secondo e nel terzo settore. Solo quarto Sam Lowes (Marc VDS).

15.40 Anche Marco Bezzecchi insidia Gardner! I primi tre piloti sono racchiusi in meno di un decimo! Che qualifica a Jerez!

15.39 Secondo crono per Fabio Di Giannantonio per meno di un decimo! Il pilota di casa Gresini insidia il record del leader del Mondiale.

15.39 IMPRESSIONANTE! Remy Garner firma il nuovo record del tracciato in 1.40.667!

15.38 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. I piloti iniziano in questo momento il primo giro lanciato.

15.35 Green Flag! Scatta la Q2!

15.33 I piloti si preparano a scendere in pista. Nella FP3 di questa mattina l’australiano Remy Gardner (KTM) ha firmato il nuovo record della pista, tempo che difficilmente verrà migliorato ora.

15.31 il britannico Sam Lowes cerca la quarta pole consecutiva nella Moto2. L’alfiere di casa Marc VDS potrebbe eguagliare il record che appartiene a Mattia Pasini.

1 6 C. BEAUBIER 1:41.308 2 42 M. RAMIREZ +0.043 3 64 B. BENDSNEYDER +0.044 4 11 N. BULEGA +0.095 5 62 S. MANZI +0.175 6 40 H. GARZO +0.213 7 7 L. BALDASSARRI +0.249 8 35 S. CHANTRA +0.293 9 19 L. DALLA PORTA +0.328 10 14 T. ARBOLINO +0.367

15.25 Baldassarri chiude 7°, mentre Bulega si migliora nell’ultimo giro e si qualifica con il quarto tempo. Eliminati Manzi, Baldassarri, Montella e Vietti

15.24 Bulega si migliora! Terzo posto per l’italiano che si assicura per il momento un posto in Q2.

15.22 Caduta per Yari Montella. L’alfiere di casa Speed Up termina nella ghiaia la qualifica del GP di Spagna.

15.21 Il crono da battere per accedere alla Q2 è di 1.41.544. Tre minuti alla conclusione.

15.19 Manzi è l’unico italiano che al momento passerebbe il turno. Ultimi giri per tutti i protagonisti.

1 6 C. BEAUBIER 1:41.308 2 62 S. MANZI +0.183 3 64 B. BENDSNEYDER +0.236 4 35 S. CHANTRA +0.293 5 40 H. GARZO +0.347 6 24 S. CORSI +0.397 7 14 T. ARBOLINO +0.657 8 7 L. BALDASSARRI +0.659 9 5 Y. MONTELLA +0.666 10 12 T. LUTHI +0.777

15.17 Baubier! Best lap per l’americano che insegue l’accesso in Q2.

15.14 Manzi e Bulega conquistano virtualmente il pass per la Q2.

15.12 I piloti sono in pista! Aspettiamo i primi riferimenti cronometrici.

15.10 Bandiera verde! Inizia la Q1 del Gran Premio di Spagna!

15.07 I piloti si preparano a scendere in pista. I migliori 4 della Q1 passano il turno e si contenderanno la pole nella Q2.

15.04 Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono le due speranze per l’Italia alla vigilia della sessione che ci apprestiamo a vivere. Favorite anche le KTM e Lowes.

14.58 Gardner, Di Giannantonio, Navarro, Roberts, Fernadez, Lowes, Bezzecchi, A. Fernandez, Dixon, Viergie, Canet ed Ogura sono i piloti che sono direttamente in Q2.

14.53 Tutto è pronto a Jerez per la sessione che determinerà la pole-positon del GP di Spagna. Occhi puntati su Marco Bezzecchi (Sky) e su Fabio Di Giannantonio (Gresini).

14.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto atto della Moto2 2021.

11.45 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 15.10 per la Q1. Un saluto a tutti!

11.43 Sam Lowes resta uno dei favoriti per la sessione di questo pomeriggio. Il britannico cerca la la quarta pole consecutiva dopo aver controllato le Q2 di Losail e la qualifica del GP del Portogallo.

11.41 Prestazione incredibile per Di Giannantonio che si colloca a 20 millesimi dal record di Gardner. Ottima prestazione anche per Bezzecchi (Sky). I due piloti italiani hanno tutte le carte in regola per conquistare la pole-position nella sessione che vivremo a partire dalle 15.10.

1 87 R. GARDNER 1:40.841 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.020 3 9 J. NAVARRO +0.071 4 16 J. ROBERTS +0.157 5 25 R. FERNANDEZ +0.161 6 22 S. LOWES +0.237 7 72 M. BEZZECCHI +0.242 8 23 M. SCHROTTER +0.242 9 37 A. FERNANDEZ +0.285 10 96 J. DIXON +0.330

11.38 Remy Gardner abbatte il record della pista! Che prestazione dell’australiano in una sessione che sembrava controllata da Lowes. 1.40.841 è il nuovo primato del tracciato di Jerez de la Frontera per la Moto2. Sarà interessante capire se l’asticella verrà abbassata nelle qualifiche di questo pomeriggio.

11.37 Gardner, Di Giannantonio, Navarro, Roberts, Fernadez, Lowes, Bezzecchi, A. Fernandez, Dixon, Viergie, Canet ed Ogura passano direttamente alla Q2.

11.35 Di Giannantonio è secondo! Bezzecchi scivola settimo alle spalle di Lowes. Gardner svetta nella FP3 con il tempo di 1.40.841.

11.33 Nuovo primato per Gardner! L’australiano leader del Mondiale abbatte il best lap di Navarro e sale al comando della combinata. Bezzecchi resta terzo.

11.32 Gardner, Di Giannantonio e Bezzecchi si migliorano. Potrebbe cadere il record di Navarro! Spettacolo a Jerez.

11.30 Jorge Navarro! Record della pista in 1.40.912 per lo spagnolo di Speed Up! Lowes l’iberico davanti a Bezzecchi.

11.29 Si rivoluziona la classifica! Navarro cerca il best lap, si migliorano Bezzecchi ed Arenas.

11.28 Lowes, Garzo, Bezzecchi, Di Giannantonio, Viergie, R. Fernandez, Fernandez, Canet, Navarro, Ogura, Baldassarri, Ramirez e Schrotter sono al momento in Q2.

11.27 I meccanici lavorano sulla moto di Chantra, caduto nelle prime fasi della sessione.

11.25 Simone Corsi esce dalla lotta per entrare nella Top14. Caduta per l’italiano.

11.25 Albert Arenas, protagonista di una caduta nei primi giri, torna in sella alla sua moto.

11.23 Caduta per Lorenzo Baldassarri in curva 6. Il portacolori di MV Agusta è al momento 11° nella combinata.

11.23 Problemi sulla nell’avviamento della moto di Bezzecchi. Il pilota di Sky torna in pista in questo momento.

1 22 S. LOWES 1:41.078 2 87 R. GARDNER +0.040 3 72 M. BEZZECCHI +0.114 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.306 5 25 R. FERNANDEZ +0.315 6 37 A. FERNANDEZ +0.327 7 44 A. CANET +0.421 8 79 A. OGURA +0.627 9 7 L. BALDASSARRI +0.633 10 42 M. RAMIREZ +0.646

11.19 Canet entra nella Top14, mentre aspettiamo di rivedere in pista Bezzecchi e Lowes.

11.17 Di Giannantonio firma il quarto tempo. Ottimo passo per il centauro di Gresini che si piazza alle spalle di Bezzecchi. Secondo Gardner che ha passato il romagnolo di Sky. Corsi e Bulega sono al momento gli ultimi di coloro che passerebbero di diritto alla Q2 di questo pomeriggio.

11.16 I piloti tornano in pit lane. Ottimo passo per Marco Bezzecchi che sul passo gara conferma quanto fatto vedere nella FP1.

11.14 Fabio Di Giannantonio si migliora e sale al sesto posto. L’alfiere di Gresini fatica nel quarto settore della pista.

11.13 Corsi sale nella Q2 virtuale con l’11° crono.

11.12 Navarro, Canet e Ramirez sono ai margini della Top14 con meno di un decimo di ritardo dall’ultimo dei qualificati.

11.09 Lowes, Gardner, Bezzecchi, Fernandez, A. Fernandez, Dixon, Di Giannantonio, Baldassarri, Ogura, Chantra, Roberts, Viergie, Schrotter e Bulega sono al momento in Q2.

1 22 S. LOWES 1:41.078 2 87 R. GARDNER +0.040 3 72 M. BEZZECCHI +0.285 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.491 5 25 R. FERNANDEZ +0.496 6 37 A. FERNANDEZ +0.521 7 7 L. BALDASSARRI +0.633 8 35 S. CHANTRA +0.690 9 11 N. BULEGA +0.746 10 42 M. RAMIREZ +0.753

11.06 Caduta in curva 11 per Chantra. Non ci sono conseguenze per l’alfiere di Honda Asia.

11.07 Lowes sembra nettamente superiore al momento. Bezzecchi insegue il britannico dopo i primi passaggi. Settimo posto per Fabio Di Giannantonio che attualmente è presente nella Q2.

11.05 Caduta per Albert Arenas (Aspar) e per Héctor Garzó (Pons). Non ci sono conseguenze per loro.

11.03 Record della pista per Sam Lowes! 1.41.078 per il britannico che migliora il proprio record! Bezzecchi sale al secondo posto davanti a R. Fernandez.

11.02 Lorenzo Baldassarri! Terzo crono per l’alfiere di MV Agusta che insegue l’australiano Remy Gardner (KTM) ed il britannico Sam Lowes (Marc VDS).

11.01 Sam Lowes mantiene la leadership della combinata grazie al crono di ieri. Attenzione a Baldassarri.

11.00 Ottimo inizio per Baldassarri che strappa il sesto tempo nella combinata! Bezzecchi resta il migliore degli italiani in quarta posizone.

10.58 I piloti scendono in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

10.55 Bandiera verde! Inizia la FP3 del Gran Premio di Spagna per la Moto2.

10.52 Il sole splende a Jerez. Le condizioni sono nettamente migliori di ieri mattina quando si è tenuto il primo turno di libere.

10.51 I piloti si preparano a scendere in pista. Occhi puntati anche su Fabio Di Giannantonio (Gresini) che ieri ha ben figurato.

10.48 Lo spettacolo è assicurato nella sessione che ci apprestiamo a vivere. Ottimi segnali da parte di Marco Bezzecchi (Sky) che si è mostrato molto competitivo nella giornata di ieri.

10.45 Lowes, Gardner, Dixon, Bezzecchi, Roberts, R. Fernandez, Navarro, Di Giannantonio, Fernandez, Bulega, Chantra, Vierge, Schrotter e Manzi sono al momento presenti nella Q2. La situazione potrebbe cambiare nella sessione che si apprestiamo a vivere

10.37 Tutto è pronto da Jerez per la sessione che determinerà i piloti che accederanno direttamente alla Q2 di questo pomeriggio.

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio di Spagna per quanto riguarda la Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e della qualifica del Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa stagionale del Mondiale Moto2. Dopo le emozioni di ieri tutto è pronto a Jerez de la Frontera per giornata che determinerà la griglia di partenza per la competizione di domani.

Le KTM dello spagnolo Raul Fernandez e l’australiano Remy Gardner, leader del Mondiale dopo l’evento a Portimao (Portogallo), inseguono la prima pole-position del 2021. L’uomo da battere questo pomeriggio è britannico Sam Lowes (Marc VDS), il migliore in tutte le Q2 disputate fino ad ora.

Occhi puntati su Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky ha mostrato un buon ritmo nella giornata di ieri ed un ottimo passo gara. Il teammate di Celestino Vietti approda nel tracciato in cui ha firmato il miglior crono in occasione del Gran Premio dell’Andalucia dello scorso luglio. Attenzione anche al nostro Fabio Di Giannantonio (Gresini) ed all’americano Joe Roberts (Italtrans), competitivi al termine delle due sessioni di libere.

Appuntamento alle 10.55 per la Diretta Live della della FP3 del Gran Premio di Spagna per quanto riguarda la Moto2. Buon divertimento!

