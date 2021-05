LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: Raul Fernandez vince a Le Mans davanti a Gardner e Bezzecchi, cade Lowes

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.11 Passo falso molto pesante invece di Sam Lowes, che mette a segno il secondo “zero” della stagione (su 5 gare) e scivola a quasi un’intera gara di distanza dalla testa del campionato.

13.09 Giornata molto positiva in ottica iridata per i due piloti del Team Red Bull KTM Ajo, con Bezzecchi che si conferma comunque costante e non perde troppo terreno dalla vetta della classifica.

13.07 Remy Gardner resiste in testa al Mondiale con un solo punto di vantaggio su Raul Fernandez. 3° Bezzecchi a -17, 4° Lowes a -23 e 5° Di Giannantonio a -29.

13.05 A punti tra gli italiani anche Lorenzo Dalla Porta (11°) e Nicolò Bulega (13°).

Di seguito la top10 del GP di Francia per la Moto2:

1 25 R. FERNANDEZ 40:46.101 2 87 R. GARDNER +1.490 3 72 M. BEZZECCHI +4.599 4 14 T. ARBOLINO +7.503 5 64 B. BENDSNEYDER +11.887 6 23 M. SCHROTTER +27.829 7 79 A. OGURA +27.975 8 21 F. DI GIANNANTONIO +28.112 9 24 S. CORSI +28.204 10 9 J. NAVARRO +28.432

Vince Raul Fernandez!!! Secondo successo della carriera in Moto2 per il fenomenale rookie spagnolo, che precede oggi sul podio l’australiano Remy Gardner ed il nostro azzurro Marco Bezzecchi. 4° Arbolino, 8° alla fine Di Giannantonio.

ULTIMO GIRO!! Raul Fernandez si invola verso il successo, Di Giannantonio pronto ad attaccare Schrotter per il 6° posto.

-2 Prime cinque posizioni ormai cristallizzate, con Fernandez che ha respinto il forcing finale di Gardner. 3° Bezzecchi davanti ad Arbolino e Bendsneyder. Bagarre infernale invece per la sesta piazza…

-3 Track limits warning per Bezzecchi, che non può quindi permettersi altri jolly da qui alla fine della corsa. In caso contrario, il riminese dovrà scontare un long lap penalty mettendo di fatto in pericolo il suo 3° posto sul podio.

-4 Buona parte finale di gara per Di Giannantonio, che risale in nona piazza e mette nel mirino il 6° posto di Ogura. Il romano può ancora limitare i danni per il Mondiale in una giornata difficile.

-4 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 25 R. FERNANDEZ 33:23.611 2 87 R. GARDNER +1.354 3 72 M. BEZZECCHI +2.208 4 14 T. ARBOLINO +4.602 5 64 B. BENDSNEYDER +6.129 6 79 A. OGURA +22.550 7 23 M. SCHROTTER +22.689 8 19 L. DALLA PORTA +22.984 9 35 S. CHANTRA +23.770 10 21 F. DI GIANNANTONIO +24.329

-5 Arbolino comincia a pagare un po’ la scelta della gomma morbida al posteriore, ma la sua quarta piazza sembra in cassaforte. Bezzecchi prova intanto ad attaccarsi al treno Gardner per riavvicinarsi a Fernandez.

-6 Errore di Bezzecchi, che va lungo alla staccata di curva 8 e permette di fatto a Gardner di salire in seconda posizione. L’australiano ora va a caccia del compagno di squadra per la vittoria!

-7 In questa fase Gardner è il più veloce in pista e si porta a 6 decimi da Bezzecchi, mentre il leader della gara Fernandez è distante 1″7.

-8 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 25 R. FERNANDEZ 28:09.707 2 72 M. BEZZECCHI +1.498 3 87 R. GARDNER +2.178 4 14 T. ARBOLINO +3.154 5 64 B. BENDSNEYDER +3.771 6 6 C. BEAUBIER +17.983 7 19 L. DALLA PORTA +18.590 8 79 A. OGURA +18.684 9 23 M. SCHROTTER +18.894 10 35 S. CHANTRA +19.070

-9 Tony Arbolino non perde troppo tempo, supera Bendsneyder ed è quarto!! Gara strepitosa da parte del rookie lombardo!

-9 Gardner rompe gli indugi e passa un Bendsneyder in difficoltà per la terza piazza, lanciandosi all’inseguimento dei primi due.

-10 Out anche Luthi, ormai è una gara a eliminazione per la Moto2… Tira e molla là davanti tra Bezzecchi e Fernandez, adesso il gap è di 1″ netto.

-11 Giro veloce per Raul Fernandez, che riguadagna un paio di decimi su Bezzecchi e vola a 1″3 di margine sull’azzurro. Bendsneyder si stacca leggermente dal Bez ma continua a resistere in terza piazza davanti a Gardner e Arbolino.

-13 Bezzecchi non molla e tiene il passo di Fernandez, ma resta a 1″ dalla testa della gara. Scatenato Arbolino, ormai pronto ad attaccare Gardner per la quarta piazza!

-13 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 25 R. FERNANDEZ 19:15.849 2 72 M. BEZZECCHI +1.052 3 64 B. BENDSNEYDER +1.687 4 87 R. GARDNER +2.168 5 14 T. ARBOLINO +2.399 6 23 M. SCHROTTER +10.683 7 6 C. BEAUBIER +10.864 8 79 A. OGURA +10.968 9 35 S. CHANTRA +11.351 10 19 L. DALLA PORTA +11.530

-14 Di Giannantonio deve scontare un nuovo long lap per non aver rispettato la procedura in occasione della prima penalità, quindi rischia di uscire addirittura dalla zona punti.

-15 Si complica purtroppo la gara di Di Giannantonio, scivolato in 11ma piazza dopo aver scontato il long lap penalty.

-16 Raul Fernandez prova la fuga definitiva, con Bezzecchi che deve ormai guardarsi le spalle da un gruppo di inseguitori formato da Bendsneyder, Gardner e Arbolino.

-16 Brutta notizia nel frattempo per Di Giannantonio, sanzionato con un long lap penalty per aver provocato in precedenza la caduta di Garzo.

-17 Fernandez spinge forte e allunga su Bezzecchi, distante adesso oltre 1″ dallo spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo.

-18 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 25 R. FERNANDEZ 11:56.953 2 72 M. BEZZECCHI +0.810 3 64 B. BENDSNEYDER +1.812 4 87 R. GARDNER +1.915 5 14 T. ARBOLINO +2.024 6 21 F. DI GIANNANTONIO +4.036 7 23 M. SCHROTTER +6.069 8 79 A. OGURA +7.111 9 6 C. BEAUBIER +7.209 10 35 S. CHANTRA +7.590

-19 Inizio gara strepitoso da parte di Tony Arbolino, partito 19° e adesso addirittura 5°!! Caduta anche per Garzo, che fa scalare Di Giannantonio in sesta piazza.

-19 Raul Fernandez nel frattempo ha superato Bezzecchi e si è portato in testa alla gara. Sotto investigazione l’incidente provocato da Sam Lowes, che potrebbe ricevere una penalizzazione da scontare al Mugello.

-20 INCREDIBILE! Cade anche Joe Roberts! L’americano era 2°, in piena lotta per il successo con Fernandez e Bezzecchi.

-21 CLAMOROSO!! Fuori gara Lowes, Vierge e Baldassarri! Carambola innescata dal britannico, scivolato nel tentativo di sorpassare Vierge con una staccata al limite.

-22 Là davanti si forma un terzetto al comando della gara. Bezzecchi precede Fernandez e Roberts, più staccato il gruppo inseguitore capitanato da Garzo.

-23 Sorpasso importante in ottica Mondiale di Lowes su Gardner per il 9° posto, mentre purtroppo scivola per terra anche il nostro Stefano Manzi (era attorno all’undicesima piazza).

-24 Primo giro strepitoso di Tony Arbolino, che recupera 8 posizioni ed è già 11°! Cade anche Augusto Fernandez, che si trovava in terza piazza!

1° giro/25 Subito un colpo di scena!! Brutta caduta per Canet alla staccata di curva 9! Nel frattempo Bezzecchi e Raul Fernandez provano a scappare.

PARTITI!!!! Che scatto di Bezzecchi, subito al comando della gara davanti a Raul Fernandez e Roberts! 15° Di Giannantonio.

12.20 Ormai ci siamo! I piloti si schierano in griglia, a breve il via al GP di Francia per la Moto2!! L’Italia sogna con Bezzecchi in prima fila…

12.19 In corso di svolgimento il giro di ricognizione. Non è prevista pioggia per le prossime due ore, ma il cielo è nuvoloso ed il meteo resta un’incognita in quel di Le Mans.

12.18 Le prime tornate saranno molto importanti e difficili per i piloti, alla luce di una pista che presenta ancora delle chiazze d’acqua estremamente insidiose per le gomme slick. Asfalto comunque in costante miglioramento, che diventerà totalmente asciutto nella fase finale del GP.

12.16 Gara dichiarata asciutta per la Moto2. Questo vuol dire che, in caso di pioggia, la corsa verrebbe interrotta con la bandiera rossa. Tutti i piloti montano chiaramente gomme slick.

12.13 Pochi minuti al via della gara. Nell’ultima edizione del GP di Francia della Moto2 (disputato in condizioni paragonabili a quelle odierne) si impose Sam Lowes davanti a Remy Gardner e Marco Bezzecchi. Di Giannantonio fece invece più fatica con la Speed Up archiviando un 7° posto a 32″ dalla testa.

12.10 Di seguito la composizione della griglia di partenza odierna, in base ai risultati delle qualifiche di ieri:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’50.135 7 7 258.3

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’50.375 5 5 0.240 0.240 259.0

3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’50.514 6 7 0.379 0.139 257.0

4 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’50.782 5 5 0.647 0.268 255.0

5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’50.796 5 5 0.661 0.014 258.3

6 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 1’51.132 7 7 0.997 0.336 257.0

7 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’51.146 6 7 1.011 0.014 259.0

8 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX Q2 1’51.215 7 7 1.080 0.069 255.0

9 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q2 1’51.360 7 7 1.225 0.145 256.3

10 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’52.031 4 5 1.896 0.671 259.0

11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’52.223 4 4 2.088 0.192 257.6

12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’52.273 5 5 2.138 0.050 258.3

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q2 1’52.587 6 7 2.452 0.314 249.9

14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’52.753 4 4 2.618 0.166 257.0

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’53.398 6 6 3.263 0.645 257.0

16 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’54.436 2 2 4.301 1.038 256.3

17 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q2 1’55.409 2 2 5.274 0.973 247.4

18 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q2 1’56.706 2 3 6.571 1.297 257.6

19 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 1’37.154 4 9 (*) 0.483 268.0

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’37.191 7 9 (*) 0.520 0.037 270.9

21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’37.231 9 9 (*) 0.560 0.040 265.9

22 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX Q1 1’37.238 7 8 (*) 0.567 0.007 268.0

23 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 1’37.286 8 9 (*) 0.615 0.048 264.5

24 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX Q1 1’37.511 9 9 (*) 0.840 0.225 266.6

25 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q1 1’37.556 4 9 (*) 0.885 0.045 266.6

26 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 1’37.564 3 9 (*) 0.893 0.008 262.4

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’37.676 9 9 (*) 1.005 0.112 262.4

28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q1 1’37.958 8 9 (*) 1.287 0.282 265.2

29 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’38.150 3 9 (*) 1.479 0.192 262.4

30 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’38.489 7 9 (*) 1.818 0.339 259.0

31 2 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q1 1’39.154 9 9 (*) 2.483 0.665 263.8

12.06 I primi cinque del campionato sono racchiusi in appena 17 punti e l’impressione è quella che nessuno degli inseguitori possa realmente inserirsi in questa lotta per il titolo iridato.

12.03 Ricordiamo la classifica del Mondiale Moto2 2021 dopo le prime quattro gare della stagione:

1 Remy GARDNER Kalex AUS 69

2 Sam LOWES Kalex GBR 66

3 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 63

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 56

5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 52

6 Joe ROBERTS Kalex USA 31

7 Aron CANET Boscoscuro SPA 30

8 Xavi VIERGE Kalex SPA 26

9 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 23

10 Ai OGURA Kalex JPN 20

11 Marcel SCHROTTER Kalex GER 20

12 Celestino VIETTI Kalex ITA 13

13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 13

14 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 13

15 Cameron BEAUBIER Kalex USA 12

16 Stefano MANZI Kalex ITA 11

12.00 La gara della Moto3 si è conclusa però pochi minuti fa con un asfalto ibrido in via di asciugamento, quindi (se non dovesse arrivare un nuovo scroscio di pioggia) i piloti della classe mediana potrebbero optare per le gomme slick.

11.56 La lotta a cinque per il titolo iridato entra nel vivo a Le Mans con una gara estremamente delicata, in cui le difficili condizioni della pista potrebbero rimescolare i valori in campo rispetto alle qualifiche di ieri e alle prime tappe del campionato.

11.53 Di seguito la classifica definitiva del warm-up di stamattina, disputato in condizioni di pista completamente bagnata:

1 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 252.4 1’55.338

2 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 247.4 1’56.013 0.675 / 0.675

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 257.6 1’56.027 0.689 / 0.014

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.6 1’56.102 0.764 / 0.075

5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 255.6 1’56.312 0.974 / 0.210

6 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.0 1’56.380 1.042 / 0.068

7 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 255.6 1’56.508 1.170 / 0.128

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 255.0 1’56.681 1.343 / 0.173

9 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 251.8 1’56.746 1.408 / 0.065

10 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 250.5 1’56.823 1.485 / 0.077

11 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 252.4 1’56.860 1.522 / 0.037

12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 246.8 1’57.126 1.788 / 0.266

13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 253.7 1’57.167 1.829 / 0.041

14 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 250.5 1’57.241 1.903 / 0.074

15 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 255.6 1’57.297 1.959 / 0.056

16 2 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 251.8 1’57.721 2.383 / 0.424

17 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 249.9 1’57.947 2.609 / 0.226

18 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 247.4 1’58.508 3.170 / 0.561

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 251.1 1’58.740 3.402 / 0.232

20 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 237.4 1’59.721 4.383 / 0.981

21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 253.0 2’00.111 4.773 / 0.390

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.6 2’00.635 5.297 / 0.524

23 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 238.5 2’00.720 5.382 / 0.085

24 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 240.8 2’01.236 5.898 / 0.516

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 253.0 2’01.911 6.573 / 0.675

26 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.2 2’01.964 6.626 / 0.053

27 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 245.6 2’02.163 6.825 / 0.199

28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 235.7 2’04.878 9.540 / 2.715

29 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 243.8 2’04.998 9.660 / 0.120

30 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 243.8 2’06.003 10.665 / 1.005

11.50 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta del Gran Premio di Francia 2021, quinto round stagionale del Mondiale Moto2.

10.00 Cala il sipario sul warm-up per i protagonisti della Moto2. Appuntamento alle 12.20 per vivere insieme il GP di Francia, quinto atto del 2021. Un saluto a tutti!

9.57 La classifica aggiornata dopo la cancellazione del crono di Schrotter, secondo al traguardo.

1 44 A. CANET 1:55.338 2 62 S. MANZI +0.675 3 25 R. FERNANDEZ +0.689 4 72 M. BEZZECCHI +0.764 5 22 S. LOWES +0.974 6 11 N. BULEGA +1.042 7 12 T. LUTHI +1.170 8 13 C. VIETTI +1.343 9 70 B. BALTUS +1.408 10 7 L. BALDASSARRI +1.463

9.55 Ottimo turno per Manzi e Bezzecchi sono i migliori italiani di questo warm-up, rispettivamente secondo e quarto. Segnaliamo la cancellazione del tempo per Marcel Schrotter, secondo alla fine del turno.

9.53 La classifica del warm-up della Moto2

1 44 A. CANET 1:55.338 2 23 M. SCHROTTER +0.440 3 62 S. MANZI +0.675 4 25 R. FERNANDEZ +0.689 5 72 M. BEZZECCHI +0.764 6 22 S. LOWES +0.974 7 11 N. BULEGA +1.042 8 12 T. LUTHI +1.170 9 13 C. VIETTI +1.343 10 70 B. BALTUS +1.408

9.50 Bandiera a scacchi! Cadute per Viergie e Navarro, mentre Canet firma il miglior crono del warm-up in 1.55.338. Lo spagnolo di Aspar ha mostrato un passo incredibile sotto l’acqua e si candida per il successo nella prova odierna.

9.48 Manzi è il nuovo leader della sessione! 1.56.013 potrebbe essere il record della sessione ad un minuto dalla fine.

9.47 Fernandez svetta in classifica, ma meglio di lui fa Manzi che detta il passo in 1.56.340. Anche Bezzecchi è presente nella Top3 con il terzo tempo davanti a Canet e Bulega.

9.45 La classifica aggiornata:

1 44 A. CANET 1:56.988 2 25 R. FERNANDEZ +0.309 3 62 S. MANZI +0.321 4 72 M. BEZZECCHI +0.701 5 11 N. BULEGA +1.424 6 22 S. LOWES +2.525 7 97 X. VIERGE +2.573 8 40 H. GARZO +2.733 9 23 M. SCHROTTER +2.944 10 24 S. CORSI +3.509

9.43 Best lap per Canet! Ottimo passo per lo spagnolo in 1.56.988 che detta il passo su Manzi e Bulega.

9.41 Che giro per Stefano Manzi! 1.57.709 è il record della giornata, ma attenzione ad Aron Canet (Aspar) che si sta migliorando nei primi settori del tracciato.

9.40 Manzi si conferma al comando! L’italiano detta il passo in una pista che non accenna a migliorare. Attenzione anche a Bezzecchi che cerca il best lap della domenica.

9.37 Lorenzo Dalla Porta è fermo per terra nella ghiaia. Non ci sono problemi per lui, mentre Manzi sale al comando davanti a Bezzecchi! Bene gli italiani dopo i primi passaggi.

9.36 Marco Bezzecchi insegue un nuovo podio oggi dopo il secondo posto ottenuto nel GP di Spagna di Jerez. Il romagnolo è al momento quinto dopo i primi minuti.

9.34 Il leader del Mondiale Remy Gardner è fermo lungo il tracciato. L’australiano di KTM rallenta per dei problemi tecnici.

9.32 Attendiamo i riferimenti cronometrici. Nel frattempo segnaliamo la prima caduta di giornata all’uscita della pit lane per Pedro Acosta (Aspar).

9.30 Bandiera verde! Scatta il warm-up.

9.28 La classifica della Q2 di ieri, sessione che ha stabilito le prime posizioni dello schieramento.

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 258.3 1’50.135

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 259.0 1’50.375 0.240 / 0.240

3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 257.0 1’50.514 0.379 / 0.139

4 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 255.0 1’50.782 0.647 / 0.268

5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 258.3 1’50.796 0.661 / 0.014

6 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 257.0 1’51.132 0.997 / 0.336

7 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 259.0 1’51.146 1.011 / 0.014

8 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 255.0 1’51.215 1.080 / 0.069

9 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 256.3 1’51.360 1.225 / 0.145

10 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.0 1’52.031 1.896 / 0.671

11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.6 1’52.223 2.088 / 0.192

12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 258.3 1’52.273 2.138 / 0.050

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 249.9 1’52.587 2.452 / 0.314

14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 257.0 1’52.753 2.618 / 0.166

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.0 1’53.398 3.263 / 0.645

16 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.3 1’54.436 4.301 / 1.038

17 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 247.4 1’55.409 5.274 / 0.973

18 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 257.6 1’56.706 6.571 / 1.297

9.26 Piove a Le Mans, una condizione che molti aspettavano. Marco Bezzecchi si prepara per gli ultimi chilometri prima del quinto atto del Mondiale, il primo che potrebbe essere in condizioni bagnate.

9.23 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti al warm-up del Gran Premio di Francia per i protagonisti della Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2021. Sul tracciato di Le Mans si va a decidere chi sarà il “Re” del fine settimana della Sarthe, consapevoli che il meteo potrebbe nuovamente scombinare le carte in tavola, con pioggia e temperature basse che rischiano di essere il vero e proprio ago della bilancia della giornata.

La classe mediana inizierà la sua domenica, come tradizione, con il warm-up delle ore 9.30, mentre la gara come sempre, prenderà il via alle ore 12.20. Anche se siamo solamente alla quinta tappa del campionato, siamo già ad un possibile snodo a livello di classifica generale che, al momento, vede comandare l’australiano Remy Gardner con 69 punti, contro i 66 di Sam Lowes ed i 63 dello spagnolo Raul Fernandez. Gli italiani arrivano di rincorso e, dopo un avvio di stagione non eccezionale, Marco Bezzecchi è già quarto a -13 punti dalla vetta, mentre Fabio Di Giannantonio è quinto a -17.

Le qualifiche di ieri hanno eletto Raul Fernandez a pole-man con Marco Bezzecchi e Joe Roberts a fargli compagnia in prima fila. Solamente settimo Remy Gardner, quindi decimo Sam Lowes davanti a Nicolò Bulega, mentre Fabio Di Giannantonio chiude la quinta fila.

Il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale Moto2 2021, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 12.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata sul tracciato di Le Mans, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana.

