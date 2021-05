LIVE Lotta, Preolimpico Sofia in DIRETTA: CONYEDO VOLA A TOKYO!!! Vittoria col brivido contro Bataev!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.15: Domani toccherà alle ragazze cercare di conquistare una difficile carta olimpica. Appuntamento a domattina alle 9, grazie per averci seguito e buona serata!

20.14: Si chiude nel migliore dei modi per l’Italia, dunque, la prima giornata di gare a Sofia per l’ultimo torneo di qualificazione olimpica. Abraham de Jesus Conyedo Ruano ha conquistato la carta olimpica nella categoria -97 kg portando a due gli atleti azzurri che andranno a Tokyo

20.13: E’ l’India a prendere l’ultima carta olimpica della serata: Sumit batte 5-0 il venezuelano Diaz Robertti e vola a Tokyo

20.05: Ultima semifinale/finale di oggi: di fronte nella categoria -125 kg il venezuelano Diaz Robertti e l’indiano Sumit

20.04: La Russia si prende la carta olimpica che le mancava con Kozyrev che supera 3-0 l’ungherese Ligeti

19.54: La prima semifinale/finale della categoria -125 kg è fra il russo Kozyrev e l’ungherese Ligeti

19.52: Il successo di misura del rumeno Saritov ai danni dell’ucraino Andriitsev: 3-2 e Romania ai Giochi

19.44: Ora la seconda semifinale/finale: di fronte l’ucraino Andriitsev e il rumeno Saritov

19.43: Saranno almeno due gli italiani a Tokyo nella lotta! Entrambi nella libera per ora: Conyedo e Chamizo. Eguagliato il contingente di Rio quando andarono Chamizo e Timoncini

19.41: SDi era complicato tutto per Conyedo che ha mantenuto sangue freddo quando gli sono stati tolti tre punti di un’azione e quando sono arrivati i due punti del bulgaro. Bravissimo l’azzurro nel finale a non dare la possibilità all’avversario di attaccarlo

19.40: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CONYEDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! E’ QUALIFICAZIONE OLIMPICA PER L’AZZURRO CHE BATTE 3-2 IL BULGARO BATAEV!!!

19.39: Arriva l’azione vincente di Bataev che si riporta a tiro di Conyedo: 3-2 per l’azzurro quando mancano 38″ alla fine. Finale drammatico

19.38: Un minuto alla fine dell’incontro. Ci prova Bataev

19.35: Tolti 3 dei 4 punti all’azzurro: 3-0 per Conyedo, manca 1’28”

19.35: Rovesciamento di Conyedo che spinge fuori dal materassino l’avversario: arrivano altri 4 punti per l’azzurro ma c’è un challenge richiesto dalla panchina bulgara

19.34: Grande difesa dell’azzurro sul tentativo di azione del bulgaro

19.33: Conyedo spinge fuori dal materassino Bataev: 2-0 per l’azzurro

19.32: Si chiude il primo round. Grande tattica, pochissimi tentativi da una parte e dall’altra. 1-0 per Conyedo che dovrà cercare qualche azione nel secondo round per evitare i 30″

19.31: Il bulgaro non porta azioni e dunque 1-0 per Conyedo

19.31: Penalty time per Bataev

19.30: Nulla di fatto nel primo minuto dell’incontro

19.29: CI SIAMO! E0′ IL MOMENTO DELL’AZZURRO CONYEDO CHE AFFRONTA IL BULGARO BATAEV. IN PALIO LA CARTA OLIMPICA!

19.27: L’azero Abakarov vince la sfida con Makoev e vola a Tokyo

19.17: Di fronte nella seconda semifinale/finale l’azero Abakarov e lo slovacco Makoev

19.16: Il giapponese Takatani si aggiudica l’incontro con il punteggio di 7-2 e conquista la carta per le Olimpiadi casalinghe

19.10: Takatani avanti 3-0 dopo il primo round.

19.07: Di fronte nella prima semifinale/finale della categoria -86 kg il polacco Baranowski e il giapponese Takatani

19.04: Dilaga nel secondo round il bielorusso Kadimagomedov che vince 12-3 e vola a Tokyo. Niente da fare per lo slovacco Salkazanov

19.00: Il bielorusso è in vantaggio 2-1 al termine del primo round

18.55: la seconda semifinale/finale della categoria -74 kg vede di fronte il bielorusso Kadimagomedov e lo slovacco Salkazanov

18.53: Vittoria per l’ucraino Mykhailov che batte 4-2 l’israeliano Finesilver. Carta olimpica per l’Ucraina

18.50: Parità, 2-2, al termine della prima parte di gara

18.45: Quinta semifinale/Finale di questa serata. Saliamo alla categoria -74 kg e di fronte dci sono l’israeliano Finesilver e l’ucraino Mykhailov

18.44: Non riesce la rimonta allo statunitense Oliver che riesce a mettere a segno una sola proiezione e a Tokyo va il polacco Gadzhiev che batte lo statunitense 3-2

18.39: Gadzhiev avanti 3-0 alla fine del primo round

18.35: La seconda semifinale/finale dlela categoria -65 kg vede di fronte il polacco Gadzhiev e lo statunitense Oliver

18.34: Carta olimpica per il greco Pilidis che si qualifica per i giochi Olimpici di Tokyo battendo lo sloveno Habat 9-7

18.31: Pilidis avanti 9-5 quando mancano meo di due minuti alla fini

18.26: Scatenato il greco Pilidis che nella prima metà del primo round scatta avanti 7-1

18.24: Sul materassino per la prima semifinale/finale della categoria -65 kg di fronte lo sloveno Habat e il greco Pilidis

18.21: Tiratissimo il combattimento che vede il successo del mongolo Erdenebat per 4-2 contro l’azero Edisherashvili

18.11: Ora di fronte l’azero Edisherashvili e il mongolo Erdenebat, che ha eliminato Davidovici

18.10: La prima finale della categoria -57 kg va al giapponese Takahashi che dunque disputerà i Giochi Olimpici in casa. Battuto 2-0 il cubano Andreu Ortega

18.00: Queste le semifinali della categoria -125 kg: Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) vs. Sumit SUMIT (IND)

Sergei KOZYREV (RUS) vs. Daniel LIGETI (HUN)

17.59: Queste le semifinali della categoria -86 kg: Abubakr ABAKAROV (AZE) vs. Boris MAKOEV (SVK)

Zbigniew BARANOWSKI (POL) vs. Sohsuke TAKATANI (JPN)

17.57: Queste le semifinali della categoria -97 kg: Valerii ANDRIITSEV (UKR) vs. Albert SARITOV (ROU)

Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) vs. Ahmed Sultanovich BATAEV (BUL)

17.55: Queste le semifinali della categoria -74 kg: Taimuraz SALKAZANOV (SVK) vs. Magomedkhabib KADIMAGOMEDOV (BLR)

Vasyl MYKHAILOV (UKR) vs. Mitchell Louis FINESILVER (ISR)

17.52: Queste le semifinali della categoria -65 kg: Jordan Michael OLIVER (USA) vs. Magomedmurad GADZHIEV (POL)

David HABAT (SLO) vs. Georgios PILIDIS (GRE)

17.50: Queste le semifinali della categoria -57 kg: Giorgi EDISHERASHVILI (AZE) vs. Bekhbayar ERDENEBAT (MGL)

Yuki TAKAHASHI (JPN) vs. Reineri ANDREU ORTEGA (CUB)

17.46: C’è un solo italiano in pedana ed è quello più atteso, Abraham De Jesus Conyedo che affronterà il bulgaro Bataev: chi vince va a Tokyo e per l’Italia sarebbe la seconda carta olimpica nella lotta libera

17.44: Tra qualche minuto prenderanno il via le semifinali che, di fatto, sono finali perchè i vincitori saranno qualificati per i Giochi di Tokyo

17.42: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della prima giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale che assegnerà i pass nelle sei categorie di peso olimpiche dello stile libero

15.20: La prima parte della nostra diretta si chiude qui. L’appuntamento è alle 18 per la sessione delle finali con l’azzurro Conyedo a un solo passo dalla qualificazione per Tokyo 2021. Dovrà vedersela con il bulgaro Bataev

15.18: E’ lo statunitense Oliver ad aver conquistato il successo grazie all’ultimo punto e a cionquistare la semifinale. Questa la composizione della semifinale della categoria -65 kg maschile:

Jordan Michael OLIVER (USA) vs. Magomedmurad GADZHIEV (POL)

David HABAT (SLO) vs. Georgios PILIDIS (GRE)

15.13: In corso di svolgimento l’ultimo quarto di finale della categoria -65 kg tra l’ucraino Ogannesyan e lo statunitense Oliver

15.10: Il bielorusso Kadimagomedov vince il quarto di finale della categoria -74 kg contro il turco Demirtas e va a completare il programma delle semifinali:

Taimuraz SALKAZANOV (SVK) vs. Magomedkhabib KADIMAGOMEDOV (BLR)

Vasyl MYKHAILOV (UKR) vs. Mitchell Louis FINESILVER (ISR)

15.01: Il rumeno Saritov batte lo svizzero Scherrer ed è il quarto semifinalista della categoria -97 kg:

Valerii ANDRIITSEV (UKR) vs. Albert SARITOV (ROU)

Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) vs. Ahmed Sultanovich BATAEV (BUL)

15.00: Lo slovacco Makoev si qualifica per la semifinale della categoria -86 kg e completa il lotto dei semifinalisti:

Abubakr ABAKAROV (AZE) vs. Boris MAKOEV (SVK)

Zbigniew BARANOWSKI (POL) vs. Sohsuke TAKATANI (JPN)

14.45: Lo sloveno Habat è il primo semifinalita della categoria -65 kg, battuto il francese Mukhtarov

14.41: Bastano 52″ a Conyedo per travolgere il rappresentante della Costa d’Avorio Manouan: 12-0 e SEMIFINALE CONQUISTATA PER L’AZZURRO CHE SI GIOCHERA’ L’ACCESSO ALLE OLIMPIADI DI TOKYO CON IL BULGARO BATAEV!

14.40: Iniziato il match di Conyedo che ha già atterrato il rivale Manouan: 2-0

14.39: Così le semifinali della categoria -125 kg:

Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) vs. Sumit SUMIT (IND)

Sergei KOZYREV (RUS) vs. Daniel LIGETI (HUN)

14.37: L’indiano Sumit batte il rappresentante diel Tajikhstan Iskandari ed è il quarto semifinalista della categoria -125 kg

14.35: nella categoria -74 kg vanno in semifinale il bulgaro Umarpashaev che batte lo slovacco Salkazanov e l’israeliano Finesilver che ha sconfitto il greco Kougioumtsidis

14.28: Nella categoria -125 kg l’ungherese Ligeti elimina l’uzbeko Nurmukhamedov

14.28: Un solo incontro prima del quarto di finale di Conyedo

14.25: Nella categoria -97 kg sarà il bulgaro Bataev che ha battuto di misura l’indiano Kadian, l’avversario del vincente della sfida tra Conyedo e Manouan

14.24: In semifinale nella categoria -86 kg anche il giapponese Takatani che batte 12-0 l’ungherese Vereb

14.24: Così le semifinali della categoria -57 kg:

Giorgi EDISHERASHVILI (AZE) vs. Bekhbayar ERDENEBAT (MGL)

Yuki TAKAHASHI (JPN) vs. Reineri ANDREU ORTEGA (CUB)

14.22: Nella categoria -57 kg in semifinale va l’azero Ediserashvili che batte 11-4 il rappresentante del Tajikhstan Ikromov

14.20: Nella categoria -125 kg in semifinale vanno il venezuelano Diaz Robertti che batte l’azero Galayev e il russo Kozyrev che supera il polacco Baran

14.17: Nella categoria -86 kg il primo semifinalista è il polacco Baranowski che batte 12-2 l’armeno Mkhitaryan

14.16: Nella categoria -97 kg il primo semifinalista è l’ucraino Andriitsev che batte con un secco 10-0 il greco Xenidis

14.03: Nella categoria -65 kg va ai quarti il polacco Gadzhiev che batte il bielorusso Skriabin

14.01: Nella categoria -57 kg in semifinale vanno anche il giapponese Takanashi che ha sconfitto 110 il macedone Egorov e il cubano Andreu Ortega che ha battuto 8-5 il rappresentante del Kirghizistan Smanbekov

14.00: Paccato! Davidovi non riesce a ribaltare la situazione ed esce a testa alta. Niente Giochi Olimpici per l’azzurro, sconfitto ai quarti 2-3 dal mongolo Erdenebat

13.58: Mancano 30″ si difende bene il mongolo

13.57: Il challenge toglie un punto al mongolo e regala due punti a Davidovi che se la può giocare fino alla fine: 2-3

13.55: Ancora la velocità del mongolo fa la differenza. Ci prova Davidovi ma subisce lo schienamento da parte del rivale che si divincola benissimo dalla presa e risponde con un’azione rapidissima e molto efficace: 0-4

13.54: Non cambia il punteggio dopo il primo minuto del secondo round: 0-2

13.53: Peccato per Davidovi che si è fatto sorprendere da Erdenebat con l’azione alle gambe: 0-2 al termine del primo round ma l’azzurro ha retto molto bene il confronto

13.51: Velocissimo il mongolo che trova la presa alle gambe e conquista i primi 2 punti: 0-2

13.50: Nulla di fatto nel primo minuto

13.49: Fra qualche istante sulla pedana Davidovi

13.44: In corso di svolgimento la sfida dei quarti di finale della categoria -57 kg tra il giapponese Takanashi e il macedone Egorov

13.42: Il prossimo incontro sul materassino C vedrà impegnato l’azzurro Davidovi nella difficilissima sfida al mongolo Erdenebat: in palio un posto in semifinale

13.41: Negli ottavi della categoria -65 kg oltre allo spagnolo Gonzalez Crespo che ha battuto 6-5 Realbuto, si qualificano per i quarti il greco Pilidis che ha battuto il colombiano Cuero Munoz, l’ucraino Ogannesyan e lo sloveno Habat che ha sconfitto il moldavo Grahmez

13.39: Negli ottavi di finale della categoria -75 kg: lo slovacco Salkazanov ha battuto il rumeno Kapraev, il greco Kougioumtsidis ha sconfitto l’armeno Andreasyan, il bielorusso Kadimagomedov ha battuto il moldavo Sava, il finlandese Finelsilver ha battuto il dominicano Rodriguez Romero e l’ucraino Mykhailov ha sconfitto l’albanese Barraj

13.38: Così i quarti di finale della categoria -86 kg:

Abubakr ABAKAROV (AZE) vs. Azamat DAULETBEKOV (KAZ)

Boris MAKOEV (SVK) vs. Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB)

Sohsuke TAKATANI (JPN) vs. Istvan VEREB (HUN)

Hovhannes MKHITARYAN (ARM) vs. Zbigniew BARANOWSKI (POL)

13.36: Così i quarti di finale della categoria -97 kg:

Ahmed Sultanovich BATAEV (BUL) vs. Satywart KADIAN (IND)

Samuel SCHERRER (SUI) vs. Albert SARITOV (ROU)

Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) vs. Ulrich Elyse MANOUAN (CIV)

Valerii ANDRIITSEV (UKR) vs. Timofei XENIDIS (GRE)

13.36: Così i quarti di finale della categoria -125 kg:

Vakhit GALAYEV (AZE) vs. Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN)

Rustam ISKANDARI (TJK) vs. Sumit SUMIT (IND)

Daniel LIGETI (HUN) vs. Dilmukhammed NURMUKHAMEDOV (UZB)

Robert BARAN (POL) vs. Sergei KOZYREV (RUS)

13.33 Un vero peccato perché Realbuto non era inferiore a Crespo, per niente. Il tabellone era molto favorevole, ma l’occasione di volare alle Olimpiadi è sfumata.

13.32 Che amarezza per Colin John Realbuto. Recupera fino al 5-6, ma viene eliminato dallo spagnolo Gonzalez Crespo.

13.30 3-6 a 1 minuto dalla fine, bisogna crederci!

13.28 Ultimi 3 minuti, ora serve un miracolo a Realbuto.

13.25 Richiesta di moviola da parte dello spagnolo, protesta accolta. 6-0 per Gonzalez.

13.22 L’iberico prosegue nella sua proiezione e vola sul 4-0.

13.22 Proiezione di Gonzalez, che si porta avanti 2-0.

13.19 Pilidis vola ai quarti di finale dopo aver battuto Munoz 5-0. Ora l’azzurro Realbuto contro lo spagnolo Gonzalez Crespo.

13.13 Si stanno affrontando il colombiano Munoz ed il greco Pilidis. Da qui uscirà l’eventuale avversario di Realbuto ai quarti di finale.

13.11 Attesa ancora lunghissima per Conyedo, match n.80 sul materassino B. Al momento siamo al n.71.

13.10 Dovremo invece attendere un solo match per vedere Realbuto negli ottavi di finale dei -65 kg.

13.09 Mancano 4 incontri sul materassino C e poi toccherà a Davidovi.

13.04 Ricordiamo che il programma mattutino si concluderà con i quarti di finale, mentre le semifinali andranno in scena a partire dalle ore 18.00.

12.50 Per quanto riguarda Conyedo, il quarto di finale contro l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan non dovrebbe rappresentare uno scoglio così complesso, anche se a questi livelli non bisogna sottovalutare nessuno. Con ogni probabilità l’italo-cubano si giocherà in semifinale il pass olimpico contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev, reduce dal 9° posto agli Europei.

12.45 Colin John Realbuto, al debutto con la Nazionale italiana, potrebbe essere la grande ed inattesa sorpresa di giornata nei -65 kg. L’italo-americano deve sfruttare un tabellone molto invitante: prima lo spagnolo Pablo Gonzalez Crespo agli ottavi, poi un quarto eventuale non impossibile o contro il colombiano Wber Euclides Cuero Munoz o il greco Georgios Pilidis. La semifinale sarebbe poi durissima o con il turco Selahattin Kilicsallayan (argento europeo nel 2019) o con il francese, di origini azere, Elman Mukhratov (bronzo ai Giochi Europei del 2015).

12.42 Il prossimo avversario di Givi Davidovi nei -57 kg sarà durissimo. Si tratta del mongolo Bekhbayar Erdenebat, che agli ottavi ha letteralmente strapazzato l’ucraino Taras Markovych per 14-0! L’asiatico vanta due bronzi in carriera ai Mondiali e un oro ai Giochi Asiatici. E’ più forte di Davidovi, dunque l’italo-moldavo dovrà compiere un’impresa.

12.38: Tra circa un 40′ dovrebbero ripresentarsi i nostri portacolori.

12.35: DI seguito il quadro degli incontri agli ottavi di finale degli 86 kg:

112 | Mat C

Boris MAKOEV (SVK) vs. Ville Tapani HEINO (FIN)

111 | Mat C

Istvan VEREB (HUN) vs. Bakhodur KODIROV (TJK)

110 | Mat C

Ethan Adrian RAMOS (PUR) vs. Hovhannes MKHITARYAN (ARM)

71 | Mat B

Azamat DAULETBEKOV (KAZ) vs. Ahmed Ruslanovic DUDAROV (GER)

70 | Mat B

Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP) vs. Sohsuke TAKATANI (JPN)

28 | Mat A

Piotr IANULOV (MDA) vs. Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB)

27 | Mat A

Abubakr ABAKAROV (AZE) vs. Sandro AMINASHVILI (GEO)

26 | Mat A

Zbigniew BARANOWSKI (POL) vs. Domenic Michael ABOU NADER (LBN)

12.30: Anche il greco Xenidis si qualifica per i quarti della categoria -97 kg battendo 11-0 il pakistano Abid

12.29: nella categoria 125 kg il russo Kozyrev raggiunge i quarti battendo 12-2 il bulgaro Ivanov

12.25: nella categoria -97 kg si qualificano per i quarti di finale il rumeno Saritov che supera 9-6 il polacco Baran e il bulgaro Bataev che batte 10-0 il dominicano Perez Sosa

12.24: Questo il tabellone dei quarti di finale della categoria -57 kg:

Givi DAVIDOVI (ITA) vs. Bekhbayar ERDENEBAT (MGL)

Yuki TAKAHASHI (JPN) vs. Vladimir EGOROV (MKD)

Giorgi EDISHERASHVILI (AZE) vs. Muhamad IKROMOV (TJK)

Reineri ANDREU ORTEGA (CUB) vs. Almaz SMANBEKOV (KGZ)

12.22: Sarà il forte mongolo Erdenebat ad affrontare Davidovi nei quarti di finale della categoria -57 kg. Battuto nettamente 14-0 l’ucraino Markovych. Nell’ultimo ottavo l’azero Edisherashvili batte il pakistano Bilal 6-2 e vola ai quarti

12.18: Quasi completato il quadro dei quarti di finale della categoria -125 kg: il rappresentante del Tajikhstan Iskandari batte il giapponese Yamamoto, l’uzbeko Nurmukhamedov supera 10-0 l’australiano Singh, il polacco Baran batte 10-0 il coreano Kim, l’indiano Sumit batte il moldavo Romanov, il venezuelano Diaz Robertti si impone 3-0 sull’albanese Karepi e l’azero Galayev batte lo spagnolo Kuba Vasquez 10-0

12.17: nella categoria -97 kg sarà l’ivoriano Manouan ad affrontare Conyedo nei quarti di finale. Ritirato il suo avversario, l’hondureno Avila Dilbert

12.15: Questo il tabellone degli ottavi della categoria -65 kg:

Nikolai OKHLOPKOV (ROU) vs. Beka LOMTADZE (GEO)

Colin John REALBUTO (ITA) vs. Juan Pablo GONZALEZ CRESPO (ESP)

Wber Euclides CUERO MUNOZ (COL) vs. Georgios PILIDIS (GRE)

Jordan Michael OLIVER (USA) vs. Junsik YUN (KOR)

Selahattin KILICSALLAYAN (TUR) vs. Ilman MUKHTAROV (FRA)

Magomedmurad GADZHIEV (POL) vs. Niurgun SKRIABIN (BLR)

Gor OGANNESYAN (UKR) df. ()

David HABAT (SLO) vs. Nicolai GRAHMEZ (MDA)

12.13: nella categoria -65 l’ucraino Ogannesyan approfitta della squalifica dello yemenita Al Azzari e si qualifica per i quarti

12.10: Nella categoria -57 il giapponese Takahashi batte il rumeno Kovacs e va ai quarti. Ancora non si conosce l’avversario di Davidovi

12.08: E’ FATTA!!!! CONYEDO E’ AI QUARTI!! Battuto il coriaceo tedesco Thiele negli ottavi di finale della categoria -97 kg. Ora Conyedo affronterà il vincente della sfida tra il rappresentante della Cista d’Avorio Manouan e di Honduras Avila

12.08: Conyedo spinge fuori Thiele dalla pedana: 4-1

12.07: manca un minuto al termine, finale di pura sofferenza e di difesa per l’azzurro, sempre avanti 3-1

12.06: Nessuna azione per l’azzurro che subisce il punto ma è avanti 3-1

12.05: Si difende bene Conyedo che è ancora avanti 3-0 a 2′ dal termine ma ora subisce il penalty time

12.04: Viene assegnato il doppio punto a Conyedo che dunque al termine del primo round conduce 3-0

12.03: C’è un Challenge in corso per il secondo punto assegnato a Conyedo

11.59: Conyedo sfrutta i 30″ di penalty time inflitti a Thiele, si difende bene e conquista il primo punto: 1-0

11.58: Trascorso il primo minuto, ancora nulla di fatto

11.57: E’ il momento dell’azzurro Conyedo sulla pedana 3. Affronta il temibile tedesco Thiele con in palio i quarti di finale del torneo -97 kg

11.54: Sono ai quarti di finale della categoria -57 kg anche il rappresentante del Tajikhstan Ikromov che ha battuto 10-0 il coreano Kim e il rappresentante del Kirghizistan Smanbekov che ha battuto il colombiano Meijas Rodriguez

11.53: Davidovi ai quarti affronterà il vincente della sfida tra il mongolo Erdenebat, numero 2 del tabellone e l’ucraino Markovych

11.51: Bravo Davidovi!!! E’ ai quarti superando un avversario tutt’altro che morbido come il tedesco Stechele!!! 2-1 il risultato finale per l’azzurro

11.50: Bene Davidovi che non si fa atterrare nei 30″ di penalty time e torna a condurre 2-1 quando mancano 30″. Ora deve resistere!

11.49: Sfrutta la penalità dell’azzurro il tedesco Stechele per pareggiare il conto a 1’30” dalla fine: 1-1

11.48: Realbuto batte 13-2 il brasiliano De Brito Siqueira e si qualifica per gli ottavi di finale della categoria -65 kg dove affronterà lo spagnolo Gonzalez Crespo

11.47: Dilaga Realbuto che si trova avanti 11-2 con tre azioni molto efficaci

11.46: Vantaggio per Davidovi con Styechele che non riesce a mettere a segno l’azione nei 30″ di penalità

11.46: Dopo 2′ ancora nulla di fatto tra Davidovi e Stechele

11.45: Realbuto schiena De Brito Siqueira: 5-2

11.43: De Brito Siqueira non riesce a portare l’attacco nei 30″ di penalità e dunque 3-2 per Realbuto al termine della prima ripresa

11.42: E’ il momento anche dell’altro azzurro Davidovi impegnato negli ottavi della categoria -57 kg contro il tedesco Stechele

11.41: Pareggia il conto Realbuto con un atterramento: 2-2

11.40: Prima proiezione per il brasiliano che si porta sul 2-0

11.38: L’ucraino Ogannesyan batte il portoricano Rivera e si qualifica agli ottavi della categoria -65 kg. E’ il momento dell’azzurro Realbuto contro il brasiliano de Brito Siqueira

11.37: Il macedone Egorov supera lo spagnolo Metreveli e vola ai quarti della categoria -57 kg. Tra poco entreranno in scena Dovidovi e Realbuto

11.34: Il bielorussi Kadimagomedov si qualifica oper gli ottavi di finale della categoria -74 kg e completa il tabellone degli ottavi:

Zurab KAPRAEV (ROU) vs. Taimuraz SALKAZANOV (SVK)

Georgios KOUGIOUMTSIDIS (GRE) vs. Arman ANDREASYAN (ARM)

Hetik CABOLOV (SRB) vs. Soner DEMIRTAS (TUR)

Jorge Ivan LLANO (ARG) vs. Ali Pasha Ruslanovich UMARPASHAEV (BUL)

Murad KURAMAGOMEDOV (HUN) vs. Aimar ANDRUSE (EST)

Magomedkhabib KADIMAGOMEDOV (BLR) vs. Mihail SAVA (MDA)

Julio Rafael RODRIGUEZ ROMERO (DOM) vs. Mitchell Louis FINESILVER (ISR)

Ayoub BARRAJ (TUN) vs. Vasyl MYKHAILOV (UKR)

11.29: Il primo qualificato per i quarti della categoria -57 kg è il cubano Andreu Ortega che supera 5-2 il bielorusso Uladzislau

11.28: Il greco Pilidis supera il britannico Ramm e si qualifica per gli ottavi di finale della categoria -74 kg

11.24: Il bulgaro Umarpashaev batte il canadese Phulka e si qualifica per gli ottavi della categoria -74 kg

11.19: Il georgiano Lomtadze batte il canadese Williams, lo statunitense Oliver supera il bulgaro Rasim, lo spagnolo Gonzalez Crespo batte il macedone Vejseli, il moldavo Grahmez batte il tedesco Semisorow nei sedicesimi del torneo -65 kg

11.10: Bisognerà aspettare ancora almeno mezz’ora per vedere i tre azzurri in gara che compatteranno tutti indicativamente tra le 11.40 e le 12.30

11.04: Questo il tabellone degli ottavi di finale della categoria -86 kg:

Boris MAKOEV (SVK) vs. Ville Tapani HEINO (FIN)

Istvan VEREB (HUN) vs. Bakhodur KODIROV (TJK)

Ethan Adrian RAMOS (PUR) vs. Hovhannes MKHITARYAN (ARM)

Azamat DAULETBEKOV (KAZ) vs. Ahmed Ruslanovic DUDAROV (GER)

Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP) vs. Sohsuke TAKATANI (JPN)

Piotr IANULOV (MDA) vs. Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB)

Abubakr ABAKAROV (AZE) vs. Sandro AMINASHVILI (GEO)

Zbigniew BARANOWSKI (POL) vs. Domenic Michael ABOU NADER (LBN)

11.02: Completato il tabellone degli ottavi nella categoria -86 kg. Il finlandese Heino supera l’ucraino Aliiev e il georgiano Aminashvili batte il bulgaro Magomedov

10.58: Iniziate le sfide dei sedicesimi della categoria -65 kg: avanzano agli ottavi il colombiano Cuero Munoz, Al Azzani dello Yemen e il coreano Yun

10.53: Avanzano nella categoria -74 kg agli ottavi lo slovacco Salkazanov e l’armeno Andreasyan

10.50: L’ungherese Vereb supera il greco Savvouldis e si qualifica per gli ottavi della categoria -86 kg

10.40: Superano il turno nella categoria -74 kg il moldavo Sava ai danni dell’indiano Dhankhar e il tunisino Barraj in rimonta sul sammarinese Amin

10.35: Il libanese Abou Nader batte il rumeno Palaghia e raggiunge gli ottavi della categoria -86 kg

10.27: In corso di svolgimento le gare del primo turno della categoria -74 kg ma sulla pedana 1 è tutto fermo per un infortunio occorso al tunisino Barraj che stava affrontando il sammarinese Amin. Raggiungono gli ottavi di finale il rumeno Kapraev, il finlandese Finesilver, il greco Kougoumtsidis e l’argentino Llano

10.19: Oltre a Takatani raggiungo gli ottavi di finale della categoria il kazako Dauletbekov, lo spagnolo Friev Naskidaeva, il moldavo Ianulov,

10.18: Si chiude qui, molto in fretta, l’avventura di Simone Iannattoni che viene eliminato con un secco 10-0 dal giapponese Takatani, nettamente superiore

10.17: Ancora atterrato l’azzurro, 8-0 alla fine del primo round

10.15: Non c’è partita: atterramento e sollevamento di Takatani che vola sul 6-0

10.15: Takatani atterra subito l’azzurro e si porta sul 2-0

10.13: E’ il momento di Simone Iannattoni, l’azzurro affronta il giapponese Takatani, che va a caccia della sua terza Olimpiade

10.12: Sarà il polacco Baran ad affrontare il rumeno Saritov negli ottavi di finale della categoria -97 kg

10.09: Questa la composizione degli ottavi di finale della categoria -97 kg in attesa dell’ultimo sedicesimo:

Winner Radoslaw BARAN (POL) vs. Takeshi YAMAGUCHI (JPN) vs. Albert SARITOV (ROU)

Ulrich Elyse MANOUAN (CIV) vs. Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON)

Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) vs. Erik Sven THIELE (GER)

Altangerel CHINBAT (MGL) vs. Samuel SCHERRER (SUI)

Evan Amadour RAMOS (PUR) vs. Satywart KADIAN (IND)

Valerii ANDRIITSEV (UKR) vs. Nicolai CEBAN (MDA)

Haroon ABID (PAK) vs. Timofei XENIDIS (GRE)

Ahmed Sultanovich BATAEV (BUL) vs. Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM)

10.06: Nella categoria -97 kg superano il turno preliminare il mongolo Chinbat e lo svizzero Scherrer

10.02: Questo il tabellone degli ottavi della categoria -125 kg senza italiani:

Taiki YAMAMOTO (JPN) vs. Rustam ISKANDARI (TJK)

Param Pal SINGH (AUS) vs. Dilmukhammed NURMUKHAMEDOV (UZB)

Robert BARAN (POL) vs. Donghwan KIM (KOR)

Charles Zachary MERRILL (PUR) vs. Daniel LIGETI (HUN)

Sergei KOZYREV (RUS) vs. Georgi Lyubomirov IVANOV (BUL)

Sumit SUMIT (IND) vs. Alexandr ROMANOV (MDA)

Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) vs. Paris KAREPI (ALB)

Jose CUBA VAZQUEZ (ESP) vs. Vakhit GALAYEV (AZE)

10.00: L’indonesiano Sumit completa il lotto dei qualificati agli ottavi di finale della categoria -125 kg. Tra poco Iannattoni sulla pedana B, appoena si concluderà la sfida tra il polacco Baran e il giapponese Yamaguchi, qualificazione del -97 kg

9.55: nella categoria -125 kg superano il turno preliminare l’albanese Karepi, il giapponese Yamamoto e il rappresentante del Tajikhistan Iskandari

9.52: Superano il turno dei sedicesimi di finale nella categoria -86 kg il rappresentante del Tajikhistan Khodirov, l’armeno Mkhitaryan, il tedesco Dudarov, l’azero Abakarov e il polacco Baranowski

9.45: Questa la composizione del tabellone degli ottavi di finale:

Sunggwon KIM (KOR) vs. Muhamad IKROMOV (TJK)

Andreyeu ULADZISLAU (BLR) vs. Reineri ANDREU ORTEGA (CUB)

Taras MARKOVYCH (UKR) vs. Bekhbayar ERDENEBAT (MGL)

Giorgi EDISHERASHVILI (AZE) vs. Muhammad BILAL (PAK)

Yuki TAKAHASHI (JPN) vs. Razvan Marian KOVACS (ROU)

Givi DAVIDOVI (ITA) vs. Niklas STECHELE (GER)

Pedro Jesus MEJIAS RODRIGUEZ (VEN) vs. Almaz SMANBEKOV (KGZ)

Vladimir EGOROV (MKD) vs. Levan METREVELI (ESP)

9.39: Si completa il tabellone degli ottavi della categoria -57 kg con la qualificazione dell’ucraino Markovych ai danni del rappresentante della Guinea Camara

9.30: Il pakistano Bilal batte il moldavo Buruian e si qualifica per gli ottavi della -57 kg

9.24: Superano il primo turno della categoria -57 kg anche il coreano Kim, l’azero Edisherashvili e il rappresentante del Tajikhisyan Ikromov, tutti qualificati agli ottavi

9.15: Nel primo turno della categoria -57 kg il tedesco Stechele batte il domincano Ramirez Beltre e affronterà l’azzurro Davidovi negli ottavi di finale

9.04: Tra pochi minuti in programma i primi tre incontri di giornata. Il primo azzurro a scendere in pedana (ma dipende dalle lunghezze dei vari incontri), dovrebbe essere Simone Iannattoni

9.01: In caso di superamento del primo turno, una formalità o quasi potrebbe rivelarsi per l’azzurro l’eventuale quarto di finale con uno tra l’honduregno Gino Tanislado Avila Dilbert e l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan. L’eventuale semifinale determinante per le Olimpiadi potrebbe svolgersi contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev, avversario complicato ma non insormontabile.

9.00: Il tedesco Erik Thiele sarà senz’altro un ostacolo severo agli ottavi, ma comunque alla portata dell’italo-cubano. Il teutonico vanta un bronzo continentale in carriera e non andrà sottovalutato.

8.59: Assenti gli italiani nella categoria -125 kg, buona parte delle speranze azzurre di rimpinguare il contingente olimpico sono riposte oggi su Abraham Conyedo nella categoria -97 kg

8.58: Cammino durissimo quello che attende Simone Iannattoni nei -86 kg: prima il giapponese Takatani, poi, in caso di successo, subito un ottavo complicatissimo con uno tra lo spagnolo Friev ed il francese Alekma, due fra i grandi favoriti per l’accesso a Tokyo.

8.56: Non ci sono azzurri al via nella categoria -74 kg, mentre nella categoria -86 kg sarà Simone Iannattoni a difendere i colori dell’Italia

8.53: Nella categoria -65 kg (l’ex-categoria di Frank Chamizo) l’italo-americano Colin John Realbuto potrà beneficiare di un tabellone non impossibile almeno fino ai quarti di finale. L’azzurro inizierà la sua avventura nei sedicesimi contro il brasiliano Marcos Wesley De Brito Siqueira

8.50: Nella categoria -57 kg Davidovi ha già superato il primo turno senza combattere per il ritiro del rappresentante della Micronesia Junjun Asebias e dunque attende negli ottavi di finale il vincitore della sfida che andrà in scena tra poco tra il tedesco Stechele e il dominicano Ramirez

8.47: Quattro i lottatori italiani in gara oggi: Givi Davidovi (-57 kg), Colin John Realbuto (-65 kg), Simone Iannattoni (-86 kg) e Abraham Conyedo Ruano (-97 kg)

8.45: Andranno dunque ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi

8.43: In ciascuna delle 18 categorie di peso olimpiche della lotta finora sono stati già assegnati 14 posti sui 16 disponibili alle Olimpiadi, perciò in Bulgaria saranno in palio due pass per i Giochi, che verranno distribuiti nelle prime tre giornate a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni.

8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata del torneo preolimpico di lotta su base mondiale che assegnerà i pass nelle sei categorie di peso olimpiche dello stile libero

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale che assegnerà i pass nelle sei categorie di peso olimpiche dello stile libero: oggi, giovedì 6 maggio, dalle ore 09.00 italiane, scatteranno i primi incontri verso le semifinali del pomeriggio.

Oggi tocca allo stile libero e l’Italia sarà rappresentata da quattro atleti: in gara ci saranno infatti Givi Davidovi (nei -57 kg), Colin John Realbuto (nei -65 kg), Simone Iannattoni (nei -86 kg) ed Abraham Conyedo Ruano (testa di serie numero 1 nei -97 kg).

In ciascuna delle 18 categorie di peso olimpiche della lotta finora sono stati già assegnati 14 posti sui 16 disponibili alle Olimpiadi, perciò in Bulgaria saranno in palio due pass per i Giochi, che verranno distribuiti nelle prime tre giornate a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni.

Andranno dunque ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi: l’Italia finora è qualificata soltanto nei -74 kg dello stile libero (pass non nominale conquistato da Frank Chamizo) e cercherà oggi di raggiungere i pass per Tokyo in altre 4 delle 5 categorie a cui gli azzurri avrebbero potuto prendere parte.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della prima giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale: oggi, giovedì 6 maggio, dalle ore 09.00 italiane, scatteranno i primi incontri verso le semifinali del pomeriggio, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 08.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

