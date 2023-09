Calendario Mondiali lotta 2023 oggi: orari 18 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi va in scena alla Stark Arena di Belgrado la terza giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, valevole come primo appuntamento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Ultime due chance di pass a cinque cerchi in questa rassegna iridata per il settore dello stile libero maschile azzurro, dopo aver mancato l’obiettivo nei giorni scorsi.

Nel day-3 ci proveranno Colin John Realbuto nei 65 kg e Benjamin Honis nei 97 kg, anche se entrambi saranno chiamati ad un’impresa per raggiungere le fasi finali nei rispettivi tabelloni. Ipotesi ripescaggio per il bronzo forse più credibile, ma servirà anche un po’ di fortuna. Ricordiamo che i primi cinque classificati di ogni categoria conquistano il pass olimpico non nominale.

Di seguito il programma dettagliato, gli orari esatti, gli azzurri impegnati quest’oggi e come seguire in tv e streaming la terza giornata dei Mondiali di lotta.

CALENDARIO MONDIALI LOTTA OGGI

Lunedì 18 settembre

10.30 Qualificazioni lotta femminile 55-59 kg e stile libero 65-97 kg

10.30 Ripescaggi stile libero 57-74-79-92 kg

16.45 Semifinali lotta femminile 55-59 kg e stile libero 65-97 kg

18.00 Finali stile libero 57-74-79-92 kg

PROGRAMMA MONDIALI LOTTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD trasmetterà il Final Block.

Diretta streaming: UWW+, mentre su Rai Play sarà visibile solo il Final Block.

MONDIALI LOTTA 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Colin John Realbuto (65 kg), Benjamin Honis (97 kg).

Foto: Fijlkam