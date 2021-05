LIVE Juventus-Inter 3-2, Serie A calcio in DIRETTA: pagelle e highlights. Decide Cuadrado la partita su rigore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.08 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

20.05 Ecco le pagelle:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 7, De Ligt 6, Chiellini 6, Alex Sandro 6; Cuadrado 8, Bentancur 4.5, Rabiot 6, Chiesa 5.5 (70′ Demiral 6); Kulusevski 6 (58′ McKennie 6), Cristiano Ronaldo 6.5 (70′ Morata 6). All. Pirlo 6.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5, De Vrij 5, Bastoni 5 (80′ Vecino 6); Hakimi 6, Barella 6, Brozovic 5, Eriksen 6 (73′ Sensi 6), Darmian 5 (46′ Perisic 5); Lautaro Martinez 6.5, Lukaku 6. All. Conte 5.

20.00 Partita con tanti episodi, nel primo tempo i due rigori di Cristiano Ronaldo e Lukaku portano il punteggio al pari che nel finale della prima ripresa Cuadrado porta in vantaggio per i bianconeri, nella ripresa Chiellini con un autogol porta in pari il risultato che viene nuovamente definito con un rigore di Cuadrado, bianconeri ancora appesi alla speranza Champions League con occhio ai risultati di Milan e Napoli.

94′ Fine della partita, Juventus-Inter 3-2.

93′ Rosso per Brozovic, che prende il secondo giallo per un fallo su Cuadrado lanciato in porta, Inter in dieci.

91′ Goooooooooool, Cuadradoooooooooooooooo, l’esterno bianconero trova la doppietta su rigore, Juventus-Inter 3-2.

89′ Calcio di rigore per la Juventus, Perisic aggancia il piede di Cuadrado in area.

88′ Gooooooooool, Autogol Chiellini, Chiellini con una doppia trattenuta con Lukaku mette il pallone in porta, Juventus-Inter 2-2.

86′ Szczesny respinge un colpo di testa a botta sicura su Vecino.

84′ Chiellini spazza il pallone prima dell’arrivo di Lukaku.

82′ Fuori Bastoni e dentro Vecino per l’Inter.

80′ Giallo per Bastoni per fallo su Cuadrado.

78′ Hakimi mette in mezzo per Lautaro Martinez ma De Ligt spazza il pallone.

76′ Fuori Eriksen e dentro Sensi per l’Inter.

74′ Juventus che prova il possesso palla prolungato.

72′ Fuori Chiesa e dentro Demiral per la Juventus.

70′ Fuori Cristiano Ronaldo e dentro Morata nella Juventus.

68′ Partita che con l’espulsione di Bentancur ha un solo canovaccio tattico, i bianconeri difendono il vantaggio mentre l’Inter attacca.

66′ Cross di Perisic, spazza De Ligt il pallone.

64′ Cristiano Ronaldo rimane unica punta davanti.

62′ Fuori Kulusevski e dentro McKennie nella Juventus.

60′ Punizione di Eriksen che si spegne sulle mani di Szczesny.

58′ Giallo dubbio al centrocampista bianconero.

56′ Doppio giallo a Bentancur, espulso il centrocampista bianconero, Juventus in dieci.

54′ Hakimi prova il cross dal fondo, pallone fuori.

52′ Lautaro Martinez prova il tiro a giro, pallone fuori.

50′ Inter che si riversa totalmente in avanti.

48′ Fuori Darmian e dentro Perisic per l’Inter.

46′ Inizia la ripresa!

18.57 Partita equilibrata che vede nelle fiammate delle due squadre le azioni maggiori, da due errori difensivi di Darmian e De Ligt si originano le rete dei primi due gol di Cristiano Ronaldo e Lukaku, nel finale Cuadrado con un tiro deviato da Eriksen trova il vantaggio bianconero.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo, Juventus-Inter 2-1.

45′ Gooooooooooooooooooooool, Cuadradoooooooooooooooo, allo scadere del primo tempo l’esterno colombiano trova la rete del vantaggio con tiro da fuori, Juventus-Inter 2-1.

43′ Chiesa con il destro trova il corpo di Brozovic.

41′ Kulusevski per Danilo che con la punta non trova il tocco in porta.

39′ Inter che prova il possesso palla prolungato.

37′ Partita che viaggia sulle fiammate delle due squadre.

35′ Goooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuu, pareggio dell’attaccante belga su calcio di rigore, Juventus-Inter 1-1.

33′ Calcio di rigore per l’Inter, pestone di De Ligt su Lautaro Martinez.

31′ Danilo prova il tiro, pallone fuori di molto.

29′ Reazione dell’Inter con Hakimi che però non trova Lukaku in area di rigore.

27′ Juventus che riesce a sbloccare la partita, portandosi momentaneamente al quarto posto.

25′ Goooooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldooooooooooooooooooo, il portoghese si fa respingere il rigore ma riesce a ribadire in rete sulla respinta, Juventus-Inter 1-0.

23′ Calcio di rigore per la Juventus, Darmian abbraccia Chiellini in area di rigore.

21′ Chiesa per Kulusevski che non trova la porta di sinistro.

19′ L’Inter prova il possesso palla prolungato.

17′ Giallo per Bentancur, fallo su Lautaro Martinez.

15′ La Juventus prova a pressare la difesa interista, ma l’Inter opta per un ritmo molto più calmo di gioco.

13′ Giallo per Kulusevski per un pestone su Hakimi.

11′ Chiesa da ottima posizione manda altissimo con il piatto.

9′ Chiesa per Kulusevski che di piatto trova il corpo di Skriniar.

7′ Punizione di Cuadrado che si spegne sulle mani di Handanovic.

5′ Cross di Cuadrado per Chiesa che non controlla un pallone difficile.

3′ Kulusevski prova il cross, ma la palla esce fuori la linea di fondo prima del tocco.

1′ Inizia la partita!

17.57 Ecco l’ingresso in campo delle due squadre, tra poco si parte.

17.54 Cristiano Ronaldo ha esordito nella prima squadra dello Sporting Lisbona il 14/08/2002 contro l’Inter nel terzo turno di qualificazione alla Champions League. Il portoghese ha segnato quattro reti in 10 sfide in tutte le competizioni contro i nerazzurri (5V, 4N, 1P).

17.51 Tra i giocatori attualmente nella rosa della Juventus, Juan Cuadrado è quello che ha segnato più reti contro l’Inter in Serie A (tre); dall’altra parte, tra i giocatori nella rosa attuale dell’Inter, solo Alexis Sánchez ha realizzato più di un gol contro la Juventus in campionato (due per il cileno).

17.48 Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato: 14 l’Inter, 13 la Juventus; quella nerazzura è anche la formazione che ha incassato meno reti con questo fondamentale (solo tre, come lo Spezia).

17.45 Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan, la Juventus potrebbe perdere due gare interne di Serie A per la prima volta dal marzo 2011 (in quell’occasione non trovò la rete in entrambi gli incontri).

17.42 La Juventus ha subito gol in tutte le ultime 13 partite giocate in tutte le competizioni: potrebbe arrivare a 14 consecutive con almeno una rete al passivo per la prima volta dal 1955 (serie poi quella arrivata a 21 partite di fila).

17.39 L’ultimo successo dell’Inter, allo Stadium, contro la Juventus in Serie A risale al novembre 2012 (3-1 con doppietta di Diego Milito e gol di Palacio); in quell’occasione, alla guida dei bianconeri c’era Antonio Conte.

17.36 L’Inter non ha trovato il gol in nessuna delle ultime cinque trasferte di Serie A allo Stadium contro la Juventus; soltanto contro la Reggina (sette) i bianconeri vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi in casa nella competizione.

17.33 L’Inter potrebbe tenere la porta inviolata in entrambe le gare stagionali di un campionato di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 1994/95 (in quel caso due pareggi a reti inviolate).

17.30 A disposizione di Pirlo in panchina: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Morata, Dybala, Felix Correia.

17.27 Dopo il 2-0 della gara d’andata, l’Inter potrebbe vincere due partite consecutive contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2003/04, con Alberto Zaccheroni in panchina.

17.24 Ricordiamo che mercoledì in finale di Coppa Italia, ci sarà proprio la sfida Juventus-Atalanta.

17.16 Con la vittoria dell’Atalanta sul Genoa, gli orobici sono qualificati in Champions League.

17.13 Rispetto alla vigilia, Pirlo esclude sia Dybala che Morata dai titolari, mentre Conte conferma la sua sqadra tipo ad esclusione di Perisic.

17.10 Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

17.05 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Inter, match della Serie A Tim 2020/21, partita molto delicata per i bianconeri che devono necessariamente vincere.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Inter match della Serie A Tim 2020/21, ai bianconeri serve la vittoria per tenere viva la speranza Champions League.

Pirlo sceglie Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti: Morata in panchina autore nelle ultime uscite di non brillanti prestazioni. Sulle fasce favoriti Chiesa e Cuadrado, mentre Kulusevski partirà dalla panchina al pari di Bonucci ed Arthur anche se quest’ultimo si gioca il posto con Bentancur. Possibile sorpresa in difesa, con Demiral al posto di Chiellini per far coppia con De Ligt. Szczesny in porta, Danilo ed Alex Sandro terzini. In mezzo al campo Bentancur e Rabiot, con Arthur possibile sorpresa. McKennie dalla panchina.

Conte con i titolari dopo il turnover delle ultime due gare: in dubbio Sanchez, ma dovrebbero comunque partire dal primo minuto Lukaku e Lautaro Martinez (nonostante i dissidi nell’ultima partita con l’allenatore). Eriksen (in vantaggio su Sensi), Barella e Brozovic interni, con Hakimi e Perisic larghi. In porta Handanovic, difesa a tre solita con De Vrij, Skriniar e Bastoni. Fuori Kolarov, operato per un’ernia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Inter match della Serie A Tim 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.