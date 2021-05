Berrettini-Fognini, il romano è favorito a Madrid. Precedenti e quote dei book-makers

Cresce l’attesa per il derby tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini in programma domani come terzo match a partire dalle 11.00 sul campo Arantxa Sanchez Stadium. Una sfida che si preannuncia altamente spettacolare con il romano che parte leggermente favorito.

Nell’unico precedente, risalente agli Internazionali d’Italia del 2017, vinse il tennista di Arma di Taggia. Oggi l’equilibrio sembra essersi spostato verso il numero 10 del mondo, anche se Fognini ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque sulla terra rossa.

Analizzando le quote fornite dai bookmakers la vittoria di Berrettini appare quasi scontata, le quote oscillano tra 1,28 e 1,35, mentre il successo del ligure viene pagato da 3,1 a 3,5. Di certo il romano è in palla, come dimostra il successo ottenuto all’ATP di Belgrado, ma Fognini è un ostacolo complicato da superare.

Due stili di gioco diversi a confronto, due generazioni di tennisti italiani a confronto. Il passato e il presente a confronto. L’ambizione del giovane romano contro l’esperienza e la grinta del ligure. Non mancheranno le emozioni e i colpi di scena che, senza ombra di dubbio, andranno ben oltre al disequilibrio disegnato dai bookmakers.

Foto: Lapresse