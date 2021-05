LIVE Cska-Anadolu Efes 0-0, Eurolega basket in DIRETTA: pronti alla palla a due!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.00 Manca pochissimo al via della prima semifinale delle Final Four!

17.55 Squadre in campo e pronte alla palla a due

17.50 In campo a Colonia c’è anche il nostro Daniel Hackett uno del leader del CSKA Mosca.

17.40 Vi ricordo che dopo questo match, alle 21 – e sempre con la diretta live su OA Sport – ci sarà la seconda semifinale proprio tra il Barcellona e l’Olimpia Milano.

17.35 In campo le due squadre che hanno chiuso la stagione regolare rispettivamente al secondo e al terzo posto alle spalle del Barcellona.

17.30 Buongiorno a tutti per la diretta live di Cska Mosca-Efes Istanbul, prima semifinale delle Final Four dell’Eurolega di basket.

Il CSKA ha chiuso la regular season al secondo posto e, poi, ha liquidato con un netto 3-0 il Fenerbahce nei quarti, mentre l’Efes è arrivata terza, con una grande rimonta, ma poi ha sofferto per avere la meglio del Real Madrid nella prima fase dei playoff. I russi si presentano all’evento forti della loro superiorità ai rimbalzi, mentre i turchi in stagione hanno mostrato una superiorità in difesa.

Gli scontri diretti hanno visto all’andata il CSKA dominare 100-65, mentre al ritorno in Turchia l’Efes ha vinto nettamente per 100-70. I giocatori da tenere d’occhio e che potranno fare la differenza sono il nostro Daniel Hackett e Will Clyburn al tiro per l’Efes, con Milutinov dominante a rimbalzo, mentre in casa Efes le armi migliori sono Vasilije Micic e Rodrigue Beaubois, micidiali al tiro.

La sfida tra Mosca e Istanbul inizierà alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

