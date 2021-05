LIVE Canottaggio, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: doppio maschile in semifinale e quattro senza femminile in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.49 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live.

13.46 Quarto e ultimo posto per l’Italia nella preliminary race. Gli azzurri chiudono con il tempo di 5’50”71, alle spalle di Nuova Zelanda (5’36”34), Romania (5’39”13) e Cina (5’47”07). L’otto italiano sarà comunque in finale.

13.38 E ora tocca all’otto maschile italiano! A difendere il Tricolore saranno Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Gaetano Iannuzzi come timoniere.

13.36 Nella preliminary race dell’otto femminile arrivano tutte al traguardo e in finale: primo posto per la Cina, dietro Romania e Olanda.

13.29 Nella preliminary race del quattro di coppia femminile arrivano tutte al traguardo e in finale: prima l’Australia, seguita da Norvegia e Francia.

13.24 Nella preliminary race del doppio di coppia femminile arrivano tutte al traguardo e in finale: primo posto per la Russia, davanti a Gran Bretagna e Germania.

13.18 Nella seconda batteria va in finale l’Estonia (5’59”06). Solo ripescaggio per Ucraina, Usa e Repubblica Ceca.

13.13 Nella prima batteria del quattro di coppia maschile ad accedere in finale è la Russia (5’50”43); ripescaggio per Romania, Francia e Lituania.

13.08 Nella terza batteria si qualificano in semifinale Canada (6’28”90) e Svizzera (6’34”11). Ai ripescaggi Russia, Gran Bretagna e Ungheria.

13.02 In semifinale Francia (6’27”04) e Australia (6’28”98); ai ripescaggi Danimarca, Estonia, Finlandia ed Egitto.

12.56 Nella seconda batteria Francia, Danimarca, Egitto, Australia, Estonia e Finlandia.

12.53 Approdano in semifinale Repubblica Ceca (6’30”75) e Cina (6’34”39). Ai ripescaggi Giappone, Austria, Usa e Brasile.

12.48 Ora tocca al singolo leggero maschile. Nella prima batteria sono impegnate Repubblica Ceca, Austria, Giappone, Usa, Brasile e Cina.

12.46 Pass per la semifinale per Svizzera (7’08”74), Danimarca (7’13”52) e Sudafrica (7’17”28). Solo ripescaggio per la Grecia.

12.42 Nella terza batteria del singolo leggero femminile gareggiano Svizzera, Grecia, Danimarca e Sudafrica.

12.39 Si qualificano Usa (7’04”03), Polonia (7’08”11) e Cina (7’13”45); solo ripescaggio per Germania e Repubblica Ceca.

12.33 Nella seconda batteria gareggiano Usa, Cina, Repubblica Ceca, Polonia e Germania.

12.30 Si qualificano per le semifinali Irlanda (7’09”29), Australia (7’14”35) e Spagna (7’17”08). Ripescaggi per Brasile e Ungheria.

12.23 Tocca ora al doppio leggero femminile. Nella prima batteria gareggiano Australia, Brasile, Spagna, Ungheria e Irlanda.

12.18 Si qualifica il Canada (6’54”68); ai ripescaggi Bulgaria, Irlanda, Serbia, Cile e Venezuela.

12.12 Nella terza batteria Venezuela, Canada, Cile, Serbia, Bulgaria e Irlanda.

12.09 Si qualifica la Bielorussia (7’03”11). Ai ripescaggi Spagna, Slovenia, Cipro, Moldavia e Gran Bretagna.

12.03 Nella seconda batteria Bielorussia, Spagna, Gran Bretagna, Cipro, Slovenia e Moldavia.

12.00 Ad accedere in finale è la Russia (6’54”84); ai ripescaggi Romania, Belgio, Tunisia, Finlandia e Svezia.

11.54 Ora tocca alla prima batteria del singolo maschile. A giocarsi un unico pass per la semifinale sono Belgio, Tunisia, Romania, Svezia, Finlandia e Russia.

11.50 Accedono in finale Bielorussia (7’44”31) e Grecia (7’44”82); ai ripescaggi Finlandia e Ungheria.

11.44 Nella seconda batteria Ungheria, Grecia, Finlandia e Bielorussia.

11.42 In finale Giappone (7’50”80) e Germania (7’53”93). Ai ripescaggi Ucraina, Norvegia e Kuwait.

11.35 Tocca ora al singolo femminile. Nella prima batteria Germania, Ucraina, Kuwait, Norvegia e Giappone. Soltanto le prime due andranno in finale.

11.33 Si qualificano per la semifinale Sudafrica (6’09”18), Francia (6’12”55) e Germania (6’17”64); al ripescaggio la Repubblica Ceca.

11.28 Per la terza batteria del quattro senza maschile gareggiano Repubblica Ceca, Germania, Francia e Sudafrica.

11.25 In semifinale Canada (6’07”94), Austria (6’10”59) e Croazia (6’16”96); al ripescaggio l’Uzbekistan.

11.23 Nella seconda batteria del quattro senza maschile gareggiano Croazia, Austria, Uzbekistan e Canada. Anche in questo caso tre andranno in semifinale.

11.20 Nel frattempo sono arrivati i risultati della prima batteria del quattro senza maschile: ad approdare in semifinale sono Bielorussia (6’04”58), Lituania (6’04”83) e Ucraina (6’05”91). Ripescaggi per Russia e Cina.

11.16 ITALIA IN FINALEEEEE! Le azzurre chiudono con il crono di 6’35”94 e negli ultimi 500 metri riescono a rimontare sulla Cina, seconda a 6’37”801. Ben distante la Repubblica Ceca (7’03”16).

11.11 Ricordiamo che a rappresentare i colori azzurri in questa specialità sono Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati e Aisha Rocek.

11.07 Al via la seconda batteria del quattro senza senior femminile. L’Italia si giocherà l’accesso in finale contro Cina e Repubblica Ceca.

11.04 Ad andare in finale è l’Irlanda con il tempo di 6’29”22. Ai ripescaggi Russia, Germania e Ucraina.

11.00 Ora tocca alla prima batteria del quattro senza senior femminile: se la giocano Irlanda, Ucraina, Russia e Germania.

10.58 In semifinale Spagna (6’20″14) ed Australia (6’20″45). Ai ripescaggi Serbia, Norvegia, Egitto e Venezuela.

10.52 Nella terza batteria Norvegia, Spagna, Australia, Venezuela, Serbia ed Egitto.

10.49 In semifinale Russia (6’21″19) e Belgio (6’25″63). Ai ripescaggi Ucraina, Cile, Ungheria e Finlandia.

10.45 Nella seconda batteria Belgio, Russia, Cile, Finlandia, Ucraina ed Ungheria.

10.41 SEMIFINALE!!! L’Italia termina seconda in 6’28″23 e va alle semifinali di domani assieme alla Repubblica Ceca, prima in 6’25″61. Ai ripescaggi del pomeriggio USA, Grecia, Uzbekistan ed Estonia.

10.40 Italia in testa ai 1500 metri in 4’45″07.

10.39 A metà gara Italia seconda in 3’07″35.

10.38 Dopo 500 metri Italia seconda in 1’31″63.

10.37 Nel doppio senior maschile i primi due equipaggi andranno in semifinale, mentre gli altri affronteranno i ripescaggi del pomeriggio. Nella prima serie Uzbekistan, Grecia, Italia (Luca Chiumento e Nicolò Carucci), Estonia, USA e Repubblica Ceca.

10.35 In semifinale Paesi Bassi (6’39″69), Germania (6’43″65) e Slovenia (6’47″61). Ai ripescaggi l’Ungheria (7’16″57).

10.30 Nella terza serie al via Slovenia, Germania, Paesi Bassi ed Ungheria.

10.23 Nella seconda serie al via Polonia, Cina, Gran Bretagna e Brasile.

10.21 Vanno in semifinale Danimarca (6’39″46), USA (6’41″01) e Cile (6’44″57). Ai ripescaggi Russia (6’51″16) ed Indonesia (7’31″86).

10.17 Si prosegue con le batterie del due senza senior maschile. Le prime tre vanno in semifinale, le altre ai ripescaggi del pomeriggio: nella prima serie al via Danimarca, Cile, USA, Russia ed Indonesia.

10.15 Dalla seconda serie va in finale la Danimarca, prima in 7’14″17. Ai ripescaggi Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Norvegia.

10.10 Nella seconda serie al via Paesi Bassi, Danimarca, Repubblica Ceca e Norvegia.

10.08 La Russia vince in 7’16″08 e va in finale. Ai ripescaggi di domani Cile, Croazia e Germania.

10.00 Si inizia con le batterie del due senza senior femminile. La prima va in finale, le altre ai ripescaggi: nella prima serie Russia, Cile, Croazia e Germania.

09.50 Nel doppio senior maschile i primi due equipaggi andranno in semifinale, mentre gli altri affronteranno i ripescaggi del pomeriggio, nel quattro senza senior femminile soltanto chi vincerà la batteria andrà in finale, per gli altri equipaggi ci sarà l’obbligo di passare per i ripescaggi di domenica, nell’otto senior maschile oggi ci sarà la preliminary race che assegnerà le corsie per la finale di lunedì.

09.40 A difendere i colori dell’Italia nelle batterie odierne il doppio maschile composto da Luca Chiumento e Nicolò Carucci, il quattro senza femminile formato da Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, e l’otto maschile composto da Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Gaetano Iannuzzi come timoniere.

09.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della regata finale di qualificazione olimpica del canottaggio: oggi, sabato 15 maggio, dalle ore 10.00, scatteranno le batterie e le preliminary race verso le finali di lunedì 17. Nel pomeriggio, dalle 16.00, invece, i primi ripescaggi.

