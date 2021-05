Da sabato 15 a lunedì 17 maggio a Lucerna, in Svizzera, saranno messi in palio gli ultimi pass per i Giochi nel canottaggio in occasione della regata finale di qualificazione olimpica: saranno 3 gli equipaggi dell’Italia impegnati, con gli azzurri schiereranno il doppio senior maschile, il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile. L’Italia, che ai Mondiali 2019 ha portato ai Giochi 9 equipaggi, dunque, rinuncia a tentare la qualifica nel singolo senior femminile e nell’otto senior femminile.

LA COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA

Sul Rotsee ci saranno equipaggi da 49 Paesi in gara per gli ultimi pass in palio, due per ciascuna specialità: per l’Italia il doppio maschile sarà composto da Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova) e Niels Alexander Torre (SC Viareggio), mentre il quattro senza femminile sarà formato da Chiara Ondoli (CC Aniene), Alessandra Patelli (SC Padova), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS Torino) ed Aisha Rocek (Carabinieri-SC Lario), e infine l’otto maschile sarà composto da Leonardo Pietra Caprina (CC Aniene), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis), Matteo Sandrelli (CC Aniene), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar), Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia) e Mario Paonessa (Fiamme Gialle), con Gaetano Iannuzzi (CC Aniene) come timoniere.

LE PRINCIPALI AVVERSARIE DELL’ITALIA IN CIASCUNA SPECIALITA’

Nel doppio senior maschile sono 18 gli equipaggi iscritti: per i due posti in pali per le Olimpiadi bisognerà fare attenzione soprattutto alla Repubblica Ceca, quinta in Coppa del Mondo a Zagabria, ed alla Russia, sesta ai recenti Europei senior.

Nel quattro senza senior femminile sono 8 i Paesi iscritti: le azzurre per sperare di andare a Tokyo dovranno battere gli equipaggi provenienti da Irlanda (argento agli Europei) e Russia (quinta a Varese), anche se su quest’ultima imbarcazione rispetto alla rassegna continentale cambieranno due atlete su quattro.

Nell’otto senior maschile sono soltanto 4 i Paesi iscritti: a giocarsi la qualificazione con gli azzurri saranno la Romania, medaglia d’argento agli Europei, e la Nuova Zelanda, che presenta quattro ottavi della formazione che sfiorò il pass ai Mondiali 2019, infine sarà al via anche la Cina.

TUTTI I QUALIFICATI DELL’ITALIA DEL CANOTTAGGIO PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021

Due senza senior femminile (conquistato da Aisha Rocek e Kiri Totodonati)*

Doppio pesi leggeri maschile (conquistato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta)*

Due senza senior maschile (conquistato da Matteo Lodo e Giuseppe Vicino)*

Quattro senza senior maschile (conquistato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo) (+1 riserva)*

Quattro di coppia senior maschile (conquistato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili) (+1 riserva)*

Doppio pesi leggeri femminile (conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini)*

Quattro di coppia senior femminile (conquistato da Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli) (+1 riserva)*

Doppio senior femminile (conquistato da Stefania Gobbi e Stefania Buttignon)*

Singolo senior maschile (conquistato da Simone Martini)*

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dal Direttore Tecnico a ridosso dell’evento.

