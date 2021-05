Calcio, Milan, Atalanta e Juventus in Champions League, il Napoli stecca contro il Verona e andrà in Europa League

E’ calato il sipario sul campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Triplice fischio sulla stagione 2020-2021 con l’Inter che, già con il titolo in tasca, ha potuto festeggiare lo Scudetto a San Siro dopo un roboante 5-1 contro l’Udinese.

Gli uomini di Antonio Conte sono andati a segno grazie a Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Perisic e Luaku. Inutile la realizzazione di Pereyra. Tuttavia, a tenere banco erano i posti per la Champions League e i verdetti sono arrivati: saranno Atalanta, Milan e Juventus a prendere parte alla massima competizione per club continentale.

I rossoneri hanno sconfitto proprio l’Atalanta a Bergamo grazie a una doppietta dell’ex Kessie, cecchino su entrambi i rigori concessi (espulso De Roon negli ultimi scampoli di match). Missione compiuta anche per la Juve, che ha rifilato un pesante 4-1 al Bologna. La sfida del Dall’Ara è stata a senso unico e ha visto le marcature di Chiesa, Morata (doppietta) e di Rabiot. A rimanere estromesso dalla qualificazione in Champions è stato il Napoli, che ha pareggiato in casa 1-1 contro il Verona. Un riscontro inatteso che obbligherà i partenopei a ripartire nella prossima stagione dall’Europa League: al gol di Rrahmani ha risposto Faraoni.

Vittoria poi del Sassuolo al Mapei Stadium 2-0 contro la Lazio di Simone Inzaghi: le marcature di Kyriakopoulos e di Berardi hanno deciso il match. Da considerare l’espulsione proprio del greco al 61′. Pari invece della Roma sul campo dello Spezia: giallorossi costretti alla rimonta, dopo aver subito l’iniziale 2-0 di Verde e di Pobega; a segno per i capitolini El Shaarawy e Mkhitaryan. Altro pareggio, ininfluete ai fini della classifica, tra Torino e Benevento: Bremer ha portato in vantaggio i granata, Tello ha pareggiato per i campani.

Con questi risultati, la Lazio sarà in Europa League, mentre la Roma finisce settima davanti al Sassuolo per differenza reti e va in Conference, la nuova competizione europea.

Foto: LaPresse