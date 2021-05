LIVE Atletica, Europei a squadre 2021 in DIRETTA: seconda posizione per Bogliolo nei 100 ostacoli femminili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.52 Chiude in quarta posizione la gara del salto in lungo femminile l’azzurra Laura Strati con la misura di 6.38.

13.50 Nel salto con l’asta maschile la situazione si fa interessante per i colori italiani: Capello continua il suo percorso netto a 5.40, mentre il francese Lavillenie viene eliminato per primo, fermandosi a 5.20.

13.47 Simone Barontini prova a fare gara in proprio, ma cala alla distanza e arriva in quarta posizione con il suo primato stagionale: 1:47.12.

13.44 In partenza gli 800 metri maschili con impegnato per l’Italia Simone Barontini.

13.42 Dopo il lancio del martello, l’Italia si porta ad appena mezzo punto dal podio occupato dalla Germania, ma da dietro tuona la Spagna che è ad appena un punto dalla squadra azzurra.

13.40 Grazie a Luminosa Bogliolo, l’Italia si conferma in quarta posizione ad appena un punto e mezzo dal terzo posto occupato dalla Germania.

13.38 Seconda posizione per Luminosa Bogliolo! 13.05 per la ligure che era partita male, ma è riuscita a rifarsi sotto alla polacca Skrzyszowska.

13.36 In partenza i 100 ostacoli femminili con all’opera Luminosa Bogliolo per l’Italia, dopo il terzo posto in Diamond League a Gateshead.

13.34 72.25 il terzo ed ultimo tentativo di Simone Falloni che chiude in quinta posizione il lancio del martello, consegnando tre punti all’Italia.

13.31 Nel salto in lungo femminile la partenza è buona per Laura Strati: 6.23 e terza posizione provvisoria per l’italiana.

13.28 Bravissimo Matteo Capello! L’italiano non sbaglia neanche ai 5.20 e riesce a superare questa quota al primo colpo.

13.26 Simone Falloni non decolla nel lancio del martello: l’azzurro è sesto con la misura di 72.04 dopo due tentativi.

13.24 Con questo risultato l’Italia rimane in quarta posizione con 91 punti, a 3,5 lunghezze dalla Germania terza.

13.22 Asier Martinez vince i 110 a ostacoli maschili con l’ottimo tempo di 13.43. Quarta posizione per Lorenzo Perini che fa segnare un buon 13.71. Buona seconda parte di gara per l’azzurro.

13.20 Ammonito anche Lorenzo Perini per questi movimenti. Vedremo se adesso si riuscirà a partire.

13.19 Nel salto con l’asta ha iniziato nel migliore dei modi Matteo Capello che ha passato la misura dei 5.00 e si è assicurato un punteggio valido.

13.18 Attenzione: altra falsa partenza. Stavolta rischia Lorenzo Perini che ha mosso la testa e ha fatto registrare un tempo di reazione molto, probabilmente troppo rapido.

13.16 Movimenti continui in partenza da parte di David King: cartellino giallo per lui e gara che deve ripartire.

13.13 Stanno per cominciare i 110 ostacoli maschili con la presenza di Lorenzo Perini a rappresentare la formazione azzurra.

13.11 E’ stata interrotta invece la gara del salto con l’asta maschile: lo spagnolo Isidro Leyva ha completamente perso l’impugnatura in fase di salita ed ha comunicato che al momento non ci sono le condizioni per saltare.

13.08 Già ottimo il 76.90 del polacco Fajdek nel lancio del martello maschile, viste le complicate condizioni in cui si disimpegnano gli italiani.

13.05 Sono appena cominciate le gare del salto con l’asta e del lancio del martello: per l’Italia ci sono Matteo Capello e Simone Falloni.

13.02 Condizioni atmosferiche complicate a Chorzow: pioggia e temperature tutt’altro che elevate.

13.00 19 eventi oggi in programma dopo i 21 andati in scena nella giornata di ieri: si decide definitivamente la classifica di questo Europeo a squadre.

12.57 Occhi puntati in questa giornata in casa Italia per Alessia Trost (salto in alto), Laura Strati (salto in lungo), Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), Fausto Desalu (200 metri) e alle staffette 4×400.

12.53 L’Italia sta pagando senza dubbio lo zero del salto in alto a causa del forfait in extremis di capitan Gianmarco Tamberi, oltre alle defezioni pesanti di due punte di diamante come Larissa Iapichino e Marcell Jacobs.

12.50 Questa la classifica al termine della prima giornata:

Gran Bretagna 95 punti Polonia 94.50 punti Germania 93.50 punti Italia 87 punti

12.46 Questi saranno gli italiani in gara quest’oggi:

13.00 Salto con l’asta (maschile): Matteo Capello

13.04 Lancio del martello (maschile): Simone Falloni

13.13 110 metri ostacoli: Lorenzo Perini

13.19 Salto in lungo (femminile): Laura Strati

13.36 100 metri ostacoli: Luminosa Bogliolo

13.44 800 metri (maschile): Simone Barontini

13.55 3000 siepi (maschile): Osama Zoghlami

14.08 Salto in alto (femminile): Alessia Trost

14.11 Lancio del disco (maschile): Giovanni Faloci

14.15 5000 metri (femminile): Nadia Battocletti

14.43 Getto del peso (femminile): Chiara Rosa

14.48 200 metri (femminile): Dalia Kaddari

14.58 200 metri (maschile): Eseosa Desalu

15.17 Salto triplo (maschile): Tobia Bocchi

15.22 1500 metri (femminile): Gaia Sabbatini

15.33 Tiro del giavellotto (femminile): Zahra Bani

15.36 3000 metri (maschile): Yassin Bouih

15.53 4×400 (femminile): Italia

16.05 4×400 (maschile): Italia

12.43 Nell’ex Coppa Europa, l’Italia va a caccia di un podio che non è mai arrivato nella storia della competizione. Non sarà semplice raggiungere la terza piazza dopo il finale incolore della prima giornata.

12.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei a squadre di atletica 2021 in corso a Chorzow (Polonia).

La cronaca della prima giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei a squadre di atletica 2021 a Chorzow (Polonia).

Dopo una buona prima giornata conclusa dall’Italia in quarta posizione a otto punti dal primato, gli azzurri ambiscono al podio, mai raggiunto negli Europei a squadre e neppure nella vecchia Coppa Europa. Sta incidendo indubbiamente l’assenza di capitan Gianmarco Tamberi che non è presente a causa di un infortunio in extremis. Oltre al marchigiano, l’Italia non può contare su altre due stelle del calibro di Marcell Jacobs e Larissa Iapichino.

Il programma comincerà alle ore 13.00 con Matteo Cristoforo Capello impegnato nel salto con l’asta. Si proseguirà poi con Simone Falloni nel lancio del martello (ore 13.04), Lorenzo Perini nei 110 ostacoli (13.13), Laura Strati nel salto in lungo femminile (13.19), Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli (13.36). Successivamente saranno impegnati Simone Barontini negli 800 metri maschili (ore 13.44), Osama Zoghlami nei 3000 siepi (13.55), Alessia Trost nel salto in alto (14.08).

Giovanni Faloci si disimpegnerà nel lancio del disco (14.11), Nadia Battocletti nei 5000 metri (14.16), Chiara Rosa nel getto del peso (ore 14.45), Fausto Desalu a caccia di un grande tempo nei 200 maschili (14.49), Gloria Hooper nei 200 al femminile (14.59). Tobia Bocchi cerca conferme nel salto triplo dopo un buon Europeo indoor (ore 15.15), Gaia Sabbatini nei 1500 femminili dopo la buona uscita in Diamond League (ore 15.22), Zahra Bani nel lancio del giavellotto (15.33), Yassin Bouih nei 3000 maschili (15.36). Il programma si chiuderà con la 4×400 femminile e la 4×400 maschile (ore 15.53 e 16.05).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata degli Europei a squadre di atletica 2021 che si svolgono nel weekend del 29-30 maggio a Chorzow (Polonia). Le gare cominceranno alle ore 13.00, noi ci collegheremo intorno alle 12.40 per introdurre al meglio questo evento. Buon divertimento!

Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL