Karate, Europei 2021: splendido ora per la squadra femminile di kata, bronzo per gli uomini

I Campionati Europei EKF 2021 di karate di Porec (Croazia) si chiudono nel migliore dei modi per i colori azzurri. Dopo le gare disputate nella giornata di ieri i nostri atleti si sono distinti anche nella giornata conclusiva, dedicata alle finali collettive. La squadra di kata femminile ha conquistato una meravigliosa medaglia di bronzo contro la temibile Spagna, mentre la formazione di kata maschile ha centrato la medaglia di bronzo, superando la Slovacchia nella finale per il terzo posto.

FINALI DONNE

Kata a squadre: con una prova sontuosa le nostre portacolori, Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti conquistano una splendida medaglia d’oro con il punteggio di 25.74, superando di un soffio la quotatissima Spagna (Garcia Lozano, Rodriguez Encabo e Roy Rubio) che si è fermata a 25.4. Le medaglie di bronzo vanno alla Francia che, con i suoi 24.94 punti, supera i 24.38 della Germania, ed al Portogallo, con domina per 25.08 contro 23.86 sulla Turchia.

FINALI UOMINI

Kata a squadre: Gianluca Gallo, Giuseppe Panagia e Alessandro Iodice centrano la medaglia di bronzo sconfiggendo nella finale di consolazione la Slovacchia. Per i nostri portacolori punteggio di 25.0, nettamente superiore al 23.4 dei rivali (Hrcka, Rebro e Slehofer). Medaglia di bronzo anche per la Russia, che beffa per 24.66 a 24.44 l’Azerbaijan, mentre l’oro va alla fortissima Turchia (Goktas, Ozdemir, Sofuoglu) che la spunta con il punteggio di 26.46 sulla Spagna (Galan Lopez, Manzana Diaz e Romero) che chiude con 25.66.

Kumitè a squadre: la Croazia regola il Montenegro (a cui mancava un elemento) per 2-0 con due incontri senza storia. Le medaglie di bronzo vanno all’Azerbaijan che supera la Spagna per decisione dei giudici, ed all’Ucraina, che piega per 3-0 la Francia.

Foto: FIJLKAM