Parte oggi l’avventura del Preolimpico di Graz dell’Italia. Le azzurre guidate da Andrea Capobianco esordiranno nella sessione pomeridiana contro Spagna e Taipei per una caccia ai tre posti per Tokyo che si rivelerà senza dubbio non semplice.

Iniziare contro le spagnole è un viatico particolarmente importante per Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Chiara Consolini e Sara Madera. Un gruppo, questo, che ha metà anima dei Mondiali 2018 e l’altra metà tutta nuova, con Consolini e Madera che si uniscono per quest’avventura non tanto al di là del confine. E proprio l’Austria, insieme alla vicina Svizzera, fa parte del girone delle azzurre, che nei fatti è sostanzialmente un mix mediterraneo e alpino con un’intrusione dall’Estremo Oriente. La caccia comincia.

L’Italia debutterà quest’oggi, con la sua squadra femminile, al Preolimpico di Graz. Le partite si possono normalmente seguire in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA dedicato al 3×3, che si chiama appunto FIBA3x3, ma anche sulla pagina Facebook Italbasket. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

PREOLIMPICO 3×3 GRAZ: PROGRAMMA

FASE A GIRONI

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO

Ore 17:00 Italia-Spagna

Ore 20:45 Italia-Taipei

PREOLIMPICO 3×3 GRAZ: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Canale YouTube FIBA3x3, Pagina Facebook Italbasket

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: fiba.basketball