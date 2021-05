Villarreal-Manchester United oggi, Finale Europa League: orario, tv, programma in chiaro, probabili formazioni

Villarreal-Manchester United oggi: è il momento della finale 2020-2021 dell’Europa League. Da una parte gli spagnoli di Unai Emery, dall’altra gli inglesi di Ole Gunnar Solskjær: in un duello che vale un trofeo.

La sfida si svolgerà in data odierna, mercoledì, 26 maggio, a partire dalle ore 21, presso la Stadio Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia, e sarà trasmessa in diretta televisiva (in chiaro) su Tv8 e (in abbonamento) su Sky Sport Uno e in diretta streaming sul sito tv8.it, sull’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.

Mercoledì 26 maggio 2021

Ore 21 Villarreal-Manchester United

Diretta tv: Tv8, Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW

Villarreal-Manchester United, le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremi Pino, Capoue, Dani Parejo, Trigueros; Alcacer, Gerard Moreno. All. Emery

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer

