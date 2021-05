Italia-Polonia oggi: orario, tv, programma in chiaro, streaming Nations League volley

Oggi venerdì 28 maggio (ore 19.30) si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2021 di volley maschile. Nella “bolla” di Rimini incomincia l’avventura della nostra Nazionale, pronta ad affrontare i Campioni del Mondo. Entrambe le squadre, però, saranno prive di moltissime delle loro stelle, impegnate negli allenamenti di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ivan Zaytsev e compagni si trovano a Roma in collegiale per avvicinarsi ai Giochi, anche il CT Chicco Blengini non sarà in panchina per questo lungo mese di gare in terra romagnola.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI VOLLEY DALLE 19.30

I giovani avranno la possibilità di mettersi in mostra. Alessandro Michieletto, Gabriele Nelli e Giulio Pinali, Francesco Recine, Mattia Bottolo avranno la possibilità di mettersi in mostra in questa competizione, cercando una non semplice qualificazione alle semifinali (passano il turno le migliori quattro classificate sulle sedici Nazionali partecipanti).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su LA7d e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-POLONIA, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 28 MAGGIO:

19.30 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7d (canale 29 del digitale terrestre).

Diretta streaming su la7.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

